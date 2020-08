Danke statt Verbotstafel: Kampagne für rauchfreie Spielplätze erreicht die Region – Erfolg steht und fällt aber mit dem Goodwill der Raucher Seit Kurzem stehen auf den Spielplätzen der Stadt Gossau Schilder, die gegen das Rauchen sensibilisieren sollen. Sie sind Teil einer kantonalen Kampagne, bei der auch Gaiserwald und St.Gallen mitmachen. Die Erwartungen an die neuen Tafeln sind aber verhalten. Johannes Wey 04.08.2020, 05.00 Uhr

Rauchfrei-Tafel auf dem Spielplatz der Stadt Gossau in Arnegg. Benjamin Manser (3. August 2020)

«Danke, dass Sie hier nicht rauchen», steht auf dem bunten Schild, das einen Spielplatz voller herumturnender Kinder zeigt. Dieser Tage wurde das Sujet auch auf den Spielplätzen der Stadt Gossau montiert.

Auf rauchfreien Spielplätzen seien die Kinder besser vor dem Passivrauchen geschützt und die Plätze seien sauberer. Ausserdem liefen die Kleinsten weniger Gefahr, Zigarettenstummel zu verschlucken und sich so zu vergiften, schreibt die Stadt Gossau in einer Mitteilung.

Schwere Vergiftungen erst ab sechs Stummeln (jw) Mit den Gefahren liegengelassener Zigarettenstummel hat sich auch Toxinfo, die Schweizer Anlaufstelle für Fragen in Zusammenhang mit Vergiftungen, auseinandergesetzt. Zahlreiche Fälle in der Schweiz und Studien im Ausland hätten gezeigt, dass bei der Einnahme von bis zu zwei ganzen Zigaretten oder sechs Stummeln durch Kleinkinder keine schweren Vergiftungen zu erwarten seien. Allerdings könnten schon kleine Mengen von Tabak zu Erbrechen führen. Behandelnde Ärzte hätten auch Symptome wie Blässe, Herzrasen, Schwitzen, Apathie oder Unruhe beobachtet. Wenn ein Kleinkind weniger als zwei ganze Zigaretten verschluckt hat und keine Symptome zeigt, kann mit der Konsultation einer Ärztin oder eines Arztes abgewartet werden, schreibt Toxinfo.

Lieber eine Bitte als ein Verbot

Die Schilder sind Teil einer Kampagne der Abteilung Zepra des kantonalen Amts für Gesundheitsvorsorge, die sich der Prävention und Gesundheitsförderung widmet. Vor einem Jahr wurden in Wil die ersten Spielplätze beschildert.

Heute machen auch die Gemeinden St.Gallen, Lütisburg, Rapperswil-Jona, Gaiserwald, Nesslau und eben Gossau mit. Zepra stellt die Tafeln mit «bewusst positiv formulierter Botschaft» zur Verfügung, ist in einem Papier zur Kampagne zu lesen.

Raucherinnen und Raucher anders ansprechen

Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter Stadt Gossau. Ralph Ribi

Vielleicht fühlen sich einige Raucherinnen und Raucher von einer Bitte eher angesprochen als von einem Verbot, vermutet Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter bei der Stadt Gossau.

Ohnehin sei das Rauchen wie auch der Alkoholkonsum auf den Spielplätzen bereits verboten, seit vor wenigen Wochen neue Tafeln mit Verhaltensregeln aufgestellt worden seien. Zigarettenkontrollen auf den Spielplätzen werde es aber auch künftig keine geben, sagt Salzmann.

Auch in Gaiserwald bestand das Verbot schon vor der Bitte

Auch in Gaiserwald sind die bunten «Danke, dass Sie hier nicht rauchen»-Schilder seit Mai dieses Jahres auf den gemeindeeigenen Spielplätzen zu sehen. Im Zuge von Coronalockdown und Sommerferien lasse sich allerdings nicht abschätzen, ob die Zahl herumliegender Zigarettenstummel dank der Schilder gesunken sei, sagt Gemeindepräsident Boris Tschirky.

Boris Tschirky, Gemeindepräsident Gaiserwald. Benjamin Manser

Er glaubt, dass nicht rauchende Eltern für den Grossteil der herumliegenden Stummel verantwortlich seien. Normalerweise häufe sich das Littering auf den Spielplätzen im Frühsommer, wenn sich Jugendliche dort treffen. In den Sommermonaten sei in der Gemeinde aber regelmässig ein Sicherheitsdienst unterwegs, der auch ein Auge auf die Spielplätze habe.

Weil die wichtigsten Spielplätze ohnehin auf Schulanlagen liegen, ist das Rauchen dort schon länger verboten. «Mit der Kampagne konnten wir dieses Verbot wieder einmal ins Bewusstsein rufen», sagt Tschirky.

In St.Gallen waren die Erwartungen tief - und wurden bestätigt

In St.Gallen stehen die Schilder an drei von 47 städtischen Spielplätzen: Beim Spielplatz Wäldli in der Waldau, der Villa Rüesch an der Oberstrasse und dem Schlösslipark in St.Fiden. Gerade in der Waldau hatte im vergangenen Jahr eine Anwohnerin ein Rauchverbot gefordert. Dass das «Wäldli» nun einer der drei als rauchfrei signalisierten Spielplätze ist, sei kein Zufall, sagt Adrian Stolz, Leiter der Dienststelle Stadtgrün:

Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün. PD

«Wir haben bewusst grosse Spielplätze mit vielen Raucherinnen und Rauchern ausgewählt.»

Auf den drei Spielplätzen habe die Stadt auch Erfahrungen sammeln wollen, was die neuen Tafeln bewirken können. Das Resultat ist ernüchternd:

«Vielleicht werden einzelne vom Rauchen abgehalten. Allerdings rauchen wiederum andere direkt vor den Tafeln.»

Die Menge der herumliegenden Zigarettenstummel sei jedenfalls nicht merklich gesunken.

Schon länger hat die Stadt vor, auf ihren Spielplätzen neue Hinweisschilder mit Verhaltensregeln aufzustellen. Dort werde man den Benutzerinnen und Benutzern ebenfalls nahelegen, auf das Rauchen zu verzichten. Doch die Unbelehrbaren wird auch das kaum überzeugen.