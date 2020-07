Dank der Betreuer konnte Schlimmeres verhindert werden: Nach Zimmerbrand in Bernecker Altersheim muss eine 99-jährige Bewohnerin ins Spital

Am Samstagmittag ist in einem Einzelzimmer des Alters- und Pflegheim Städtli in Berneck ein Ventilator in Brand geraten. Die 99-jährige bettlägerige Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.

25.07.2020, 14.43 Uhr