Damit Familie für alle möglich wird: Wie die Fachstelle Familie und Kind in St.Gallen seit exakt einem halben Jahrhundert auch zur Gleichstellung der Frau beiträgt

Wo vor 50 Jahren noch stundenweise als Hütedienst ausgeholfen wurde, greifen Jenny Heeb und ihre 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute denen unter die Arme, die in Schichtarbeit, alleinerziehend oder mit besonderem Förderbedarf sonst von der Gesellschaft abgehängt würden.

Viola Priss 07.10.2020, 05.00 Uhr

Jenny Heeb leitet die Fachstelle Kind und Familie seit 2019.

1970, Schauplatz St.Gallen, Schweiz und die Welt. Sie alle erlebten eine Revolution. Nicht nur die Demonstranten auf den Strassen, auch die Betriebe fingen an, umzudenken: Weg vom klassischen Familienmodell mit dem Mann als Alleinverdiener und der Frau am Herd.

Das Märchen von der Vereinbarkeit

Mit steigenden Freiheiten kamen aber auch die Schwierigkeiten. Wohin mit den Kindern, am Wochenende, am Abend, fragte sich etwa die Krankenschwester im Schichtdienst. Und woher die Kraft nehmen zur Betreuung von Kind Nummer Vier, wenn die Grosseltern meilenweit entfernt sind?

Herkömmliche Angebote wie Kindergarten und Schule deckten damals diese Bedürfnisse nicht ausreichend ab. Auch heute endet die Betreuung aber spätestens am Freitagabend. «Hinter der Entscheidung gegen die Berufstätigkeit steckt häufig das Dilemma, das Kind allein daheim oder fremd betreuen zu lassen», sagt Fachstellenleiterin Jenny Heeb,



Die Fachstelle schliesst eine Lücke

In St. Gallen schliesst die Fachstelle diese Lücke mit ihren familienergänzenden Angeboten und, Stand 2019, 91 aktiven Betreuerinnern und Betreuern zu grossen Teilen.

Waren sie bei der Eröffnung 1970 noch eine reine «Hütedienst-Vermittlung» mit einer Handvoll Betreuerinnen und Betreuern, so stieg die Nachfrage nach professioneller Familienunterstützung in den Folgejahren kontinuierlich an.

Erst 1990 mit dem Rückgang der Geburtenzahlen reagierte auch die eidgenössische Politik und schuf bis zum Jahr 2000 knapp 60'000 neue Betreuungsplätze. «Knapp zwei Drittel der Kinder unter 13 Jahren werden aktuell familienergänzend betreut», sagt Jenny Heeb, die seit 2019 die städtische Fachstelle leitet.



Die Ausnahmefamilien werden zunehmend zur Regel

Sie ist stolz auf ihre Arbeit, die Familien nicht nur unterstütze, sondern häufig ein Familienleben überhaupt erst ermögliche. «Das Null-Acht-Fünfzehn Familienbild mit Vater, Mutter, Grosseltern und einem Job von 8 bis 17 Uhr, am besten noch Grosseltern vor Ort, entfernt sich einfach zunehmend von der Realität», sagt die Sozialpädagogin. Es gibt noch viel zu tun, besonders geringverdienenden Familien möchte sie helfen, den offenen Spielenachmittag am Mittwoch nutzen zu können.



Die Betreuung mit Mehrwert

Zu ihren persönlichen Highlights zählten das Sommerfest der Fachstellle, bei dem alle Betreuerinnen und Betreuer zusammen kamen. «Das sind ganz besondere, feinfühlige Menschen, die in schwierigen Situationen eher als Ersatztante oder -Schwester fungieren, nicht als ‹Babysitter›», sagt Heeb.

Glücklich mache sie bei ihrer Arbeit, Familien die Möglichkeit «zum Durchatmen» zu schaffen. Dass die alleinerziehende Mutter Spätschichten schieben kann ohne die beiden pubertierenden Töchter vorm PC parkieren zu müssen.

Dass es auch noch für eine dritte Gutenachtgeschichte reicht, wenn das Neugeborene da ist und die grosse Schwester plötzlich wieder anfängt ins Bett zu machen. «Familie ist das A und O, da sind sich sicher alle einig. Man muss aber auch den Raum schaffen, dass sie sein kann.»