Der Rorschacher Spengler Leo Chytil baute Top-Autokühler

Damals... Der Rorschacher Tscheche, der die besten Autokühler der Schweiz baute Rorschachs Ruf als Industriestadt begründeten nicht nur Feldmühle, Roco, Starrag und die Aluminiumwerke, sondern auch kleinere Betriebe wie die einstige Kühlerfabrik Chytil an der Weiherstrasse. Deren Kühler für Autos, Traktoren, Flugzeuge, Lokomotiven und Industrie waren schweizweit ein Begriff. Ein Blick zurück auf die Lebensgeschichte des Spenglers Leo Chytil. Otmar Elsener Jetzt kommentieren 28.05.2022, 08.45 Uhr

1928 Auslieferung von revidierten und neuen Kühlern an Saurer Arbon an einem Wintertag (siehe Schneeketten). Bild: Privatarchiv Daniel Tobler

Autos stehen am Rand einer Bergstrasse, aus der offenen Motorhaube steigt Dampf auf. Aufgeregt schöpfen Lenker aus einem nahen Bergbach kaltes Wasser, um den Motorkühler nachzufüllen. Bis in die 1960er-Jahre war das in den Alpen gang und gäbe: Wer sich mit seinem Fahrzeug über die Naturstrassen der Alpenpässe wagt, muss seinen Blick immer wieder auf die Wassertemperaturanzeige des Motorkühlers richten, denn Pannen wegen des Kühlwasserverlusts durch die Überhitzung des Motors sind nur zu häufig.

Die Kühler prägen die Front der Autos. An der Form des Kühlers und den mit grossen Buchstaben aufgesetzten Namen der Automarken lassen sich die Modelle von weitem erkennen, besonders auffällig ist die Gestaltung der französischen Marke Citroën. Die Kühler sind filigrane Metallprodukte aus Kupferlegierungen und anfällig für Reparaturen, die meistens kurzfristig von lokalen Spenglereien behelfsmässig ausgeführt werden.

Spengler spezialisiert sich auf Kühlerreparaturen

Solche Kühlerreparaturen, besonders für Lastwagen, kommen auch dem Rorschacher Spengler Leo Chytil gelegen. Aus Tschechien stammend und in der Schweiz eingebürgert, hat er 1916 von seinem Bruder Veno den Spenglereibetrieb an der Bachstrasse 7/8 übernommen. Wegen der häufigen Krisen im Baugewerbe mangelt es in seiner Werkstatt in den 1920er-Jahren immer wieder an Arbeit.

In den willkommenen Kühlerreparaturen erkennt der Spengler die Diversifikation, die er schon seit längerer Zeit sucht. Zudem bietet der aufkommende Automobilverkehr grosse Erwerbschancen; Leo Chytil ist selber ein Autofan und besitzt schon seit 1913 ein Auto der Marke Peugeot. Warum nicht seiner Bauspenglerei eine Abteilung für Reparatur, Revision und sogar Fertigung von Kühlern angliedern? Er zögert, denn es fehlen ihm die notwendigen Kenntnisse, um im Markt erfolgreich zu sein. Die aber hat sein Bruder Metod Chytil, der in Mährisch-Ostrau (heute Tschechien) in diesem Metier arbeitet. Leo holt seinen Bruder als Lehrmeister nach Rorschach und steigt ins Kühlergeschäft ein.

Mit diesem simplen Cartoon erzielte Chytil grossen Erfolg. Bild: Privatarchiv Daniel Tobler

Margrit Straub aus Horn, die er 1922 heiratet, ist ihm nicht nur liebe Gefährtin, sondern auch tüchtige Mitarbeiterin im kaufmännischen Bereich; die junge Firma heisst denn auch L. Chytil-Straub. Mittels einer deutschen Profilmaschine leistet Chytil nun regelmässig Reparaturen und Kühlerrevisionen. In einem Werbeschreiben empfiehlt er 1925 sein Geschäft als Spezialwerkstätte für Autokühler – es sei «nicht mehr nötig, grössere Kühlerreparaturen in weit entfernte Fabriken senden zu müssen, da wir für Reparaturen aller Systeme bestens eingerichtet sind». Er bucht erste Reparaturaufträge bei Saurer in Arbon.

Seine perfekte Arbeit veranlasst Saurer, Chytil Revisionen anzuvertrauen, bei denen mit Saurer-Ersatzteilen ganze Kühlelemente einzusetzen sind. Bald produziert er eigene Kühler, die er mit Chyro 1 bezeichnet. 1926 wird mit dem Verkauf von acht neuen Elementen ein bescheidener Umsatz von 5476 Franken erzielt.

Mit Kühlern für Saurer gross im US-Autogeschäft

Ein Wendepunkt kommt im Juli 1927: Saurer bekundet schriftlich, Chyro-Kühler zu kaufen – unter der Bedingung, dass diese noch verbessert werden. Bei der Reparatur eines beschädigten Kühlers für einen Achtzylindermotor in einem Dodge bewundern die Chytils neuartige Luftlamellen und kopieren sie für den Bau eines neuen Kühlers. Der Versuch gelingt, doch ein Test bei einer Bergfahrt zeigt eine ungenügende Leistung. Sie lassen sich von der damaligen Maschinen- und Schraubenfabrik Rorschach eine Maschine für die Produktion dieser Lamellen herstellen und bringen bald Kühler mit hervorragender Leistung auf den Markt.

1929 zeigen sie eine Kühlerschau an der Gewerbe- und Industrieausstellung in St.Gallen und an der regionalen Automobilausstellung in Frauenfeld. Saurer Arbon und die Traktorenfabrik Bührer in Bäretswil sind fortan die Käufer dieser ersten Chyro-Kühler-Generation.

Leo Chytil 1924 nach Beginn der ersten Arbeiten an Autokühlern. Bild: Privatarchiv Daniel Tobler

Die Bestellungen für Kühler nehmen zu, und mit grösseren Arbeiten ihrer Spenglerei- und Installationsabteilung für die Aluminiumwerke Rorschach verdienen sie 1930/31 genug Geld, um 1934 die alte Werkstatt an der Bachstrasse neu aufzubauen. Im Parterre wird die Bauspenglerei platziert, im ersten Stock entsteht Rorschachs erste Kühlerfabrik. Gerade rechtzeitig, denn Saurer erhält mitten in der Krise der 1930er-Jahre Aufträge zur Montage von US-Autos der Marken Plymouth, Dodge, De Soto und Chrysler. Chytil liefert die Kühler, Saurer produziert 1934 bereits 441 amerikanisch-schweizerische Autos. Von 1934 bis 1939 stellt Chytil jährlich über 600 Kühler her, der Jahresumsatz der Kühlerabteilung erreicht das Dreifache der Spenglerei.

Chyro-Kühler im ersten Schweizer Jet P-16

Nun plant Chytil eine Betriebserweiterung. Henry Levy, Besitzer der Starfräsmaschinen AG, die 1925 eine neue Fabrik an der Seebleichestrasse bezogen hat, offeriert ihm seine leerstehende Fabrik an der Weiherstrasse. Chytil wagt den Kauf, obwohl er 60'000 Franken investieren muss, und zügelt Spenglerei und Kühlerfabrik im November 1939 in das Gebäude. Während an der «Landi» in Zürich Chyro-Kühler im Pavillon für Verkehr gezeigt werden, bricht der Zweite Weltkrieg aus.

Chytil verliert die Aufträge Saurers für die Kühler der Chrysler-Autos, kann sie aber mit Lieferungen von Lastwagenkühlern wieder wettmachen. Trotz des Krieges kann er dank grosser Metallvorräte Lieferungsengpässe verhindern, das Geschäft bleibt einträglich, sodass er vom Architekten Adolf Gaudy ein Wohnhaus 1941 für sich westlich der Fabrik anbauen lässt. Den Spenglereibetrieb überlässt er seinem früheren Sanitärtechniker Anton Furrer.

1926: Die erste Kühlerwerkstatt an der Bachstrasse 7/8 Rorschach mit Lehrmeister Metod Chytil. Bild: Privatarchiv Daniel Tobler

Sein Sohn Erwin tritt ins Unternehmen ein und beeinflusst in den Boomjahren der Nachkriegszeit die Entwicklung von Kühlern für nun schneller laufende Motoren. Wegen der ausgezeichneten Kühlleistung wird der Name Chyro in der ganzen Schweiz ein Begriff für Kühler. Nicht nur Kühler für Autos, Lastwagen und Traktoren werden produziert, sondern auch für Sulzer-Schiffsmotoren, für den ersten Schweizer Jet P-16 und für Generatoren der SBB. Ein Höhepunkt wird 1953 die Ausstellung von Chytil-Kühlern am Genfer Automobilsalon.

Chytils Firma verschwand, aber seine Lehrlinge machten Karriere

«Leben ist Arbeit, Arbeit ist Glück. Mit dieser Devise habe ich begonnen, sie hat sich bewährt und soll auch in Zukunft weiterleitend sein.» Dies schrieb Leo Chytil-Straub über den Werdegang seiner Firma. Und er betonte: «Der Lehrlingsausbildung schenkte ich von Anfang an grosse Aufmerksamkeit, um den Nachwuchs in dieser heiklen Branche zu sichern.» Prompt haben mehrere Chytil-Lehrlinge Karriere gemacht, allen voran die beiden heute über 80-jährigen Rorschacher Walter Schlegel und Bruno Rüesch, die in den 1950ern bei Chyro als Industriespengler begannen. Beide erinnern sich, als Lehrlinge vom fast 70-jährigen Leo Chytil persönlich angeleitet worden zu sein, stets sauber und zuverlässig zu arbeiten und immer selber Hand anzulegen.

Walter Schlegel gründete 1973 seine eigene Firma, das heutige Blechbearbeitungsunternehmen Schlegel AG Goldach, das 100 Mitarbeitende und 40 Lernende beschäftigt. Bruno Rüesch machte sich 1966 selbstständig und führt noch heute in St.Gallen seine Werkstätte für Revisionen und Nachbau von Kühlern für Oldtimerliebhaber aus der ganzen Schweiz.

Die Chyro-Fabrik an der Weiherstrasse 1939 für den Briefkopf etwas stilisiert. Bild: Privatarchiv Daniel Tobler

Leo Chytil starb 1972 in seinem 87. Lebensjahr. Im Laufe der 1970er-Jahre wurde die Firma aufgelöst, denn seinen Nachkommen war es nicht gelungen, das Familienunternehmen gemäss der Devise des Gründers in die Zukunft zu führen. Der einst in der ganzen Schweiz bekannte Name Chyro ist auch in Rorschach wie ausgelöscht, von den glorreichen Zeiten zeugt nur noch der östliche Teil des Fabrikgebäudes und das seither umgebaute Wohnhaus an der Weiherstrasse 11.

