Genfer Forscher untersuchen begrünte Migros-Dächer in Gossau

Dachteiche Eine grüne Oase im Industriegebiet: Was Genfer Forschende auf den Dächern der Migros-Betriebszentrale in Gossau suchen Wiesen, Blumen, Teiche sowie verschiedene Insekten und Tiere: Auf den Dächern der Betriebszentrale der Migros in Gossau kreucht und fleucht es. Nun interessieren sich auch Forschende aus Genf für die naturnahe Arealgestaltung. Michel Burtscher 12.06.2021, 05.00 Uhr

Ein bisschen Natur mitten im Industriegebiet: Die begrünten Dächer der Migros-Betriebszentrale in Gossau. Bild: Reto Martin (11. Juni 2021)

Was sich auf den Dächern der Migros-Betriebszentrale abspielt, ahnen wohl die wenigsten, die daran vorbeifahren. Dort, im zubetonierten Industriegebiet zwischen Gossau und Winkeln, hat der Detailhändler eine naturnahe Biotoplandschaft geschaffen. Wer durch die Gänge und über die Treppen des Hauptgebäudes hinauf aufs Flachdach steigt, entdeckt neben Solarpanels auch Wiesen, auf denen Blumen und Kräuter wachsen, Schwemmholz und sogar Teiche.

Verschiedene Blumen sind auf den Dächern zu finden. Bild: Reto Martin

Zahlreiche einheimische Pflanzen wie Gartenthymian, Genfer Günsel und Kartäusernelke kann das geschulte Auge erkennen. Das begrünte Dach bietet zudem Lebensraum für verschiedene Tiere und Insekten. Für Wasserschnecken, Königsameisen, Schmetterlinge, Bienen oder Libellen. Auch Vögel fühlen sich dort wohl.

Für diese naturnahe Arealgestaltung wurde die Migros Ostschweiz deshalb kürzlich erneut mit dem Label der Stiftung Natur und Wirtschaft ausgezeichnet.

Die begrünte Fläche hat sich verdoppelt

Roland Huber, Leiter Hausdienste. Bild: Reto Martin

Begrünte Dächer bieten nicht nur einen wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Migros Ostschweiz hat 2011 mit der Begrünung begonnen, damals auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern. Roland Huber, Leiter Hausdienste, sagt während eines Medienrundgangs:

«Die Migros wollte etwas für die Natur tun, ihr etwas zurückgeben.»

Das habe anfangs durchaus Überzeugungsarbeit gebraucht, denn ganz günstig sei das Projekt nicht, auch nicht im Unterhalt.

Insgesamt 9000 Quadratmeter sind begrünt auf den Dächern der Betriebszentrale. Bild: Reto Martin

In den letzten zehn Jahren sind nochmals 3000 Quadratmeter begrünte Fläche hinzugekommen. Zugenommen hat gleichzeitig auch die Zahl der Pflanzen, die dort wachsen. Zu Beginn waren es 20 verschiedene Arten, heute sind es je nach Jahreszeit zwischen 40 und 60. Das geschah ohne Nachhilfe, sondern ganz natürlich. Das passt zum Konzept: Grundsätzlich soll sich die Natur auf dem Dach selbständig entwickeln. Natur will man Natur sein lassen.

Wie kam der Frosch aufs Dach?

Doch ein wachsames Auge auf das, was sich dort oben abspielt, braucht es trotzdem, wie Huber sagt. Vögel würden immer wieder Pflanzen einschleppen, die nicht aufs Dach gehörten und manchmal sogar schädlich seien. «Die Wurzeln einer Tanne haben uns einmal das Dach kaputt gemacht.» Doch die Vögel bringen nicht nur ungebetene Pflanzen, sondern auch andere Gäste - so jedenfalls erklärt sich Huber, dass einmal ein Frosch auf dem Dach gefunden wurde. «Der kann ja nicht die Wände hochklettern», sagt er und lacht. Das Tier sei dann so schnell wieder verschwunden, wie es gekommen war.

Das Industriegebiet zwischen Gossau und Winkeln. Vorne die Migros-Betriebszentrale Michel Canonica (14. September 2017)

Ständige Gäste und auch erwünscht sind hingegen die Bienen. Huber zeigt in die Ferne, auf das Dach eines anderen Migros-Gebäudes und sagt: «Dort haben wir ein Bienenhaus mit derzeit sechs Völkern.» Normalerweise sind es mehr, aber der kühle Frühling hat den Insekten zugesetzt. 10 bis 15 Kilo Honig liefern die Bienen normalerweise pro Jahr, der im hauseigenen Laden verkauft oder an Geschäftskunden verschenkt wird.

Genfer Forschende interessieren sich für die Teiche

Forscherin Marine Decray. Bild: Reto Martin

Vor einem der Teiche, von denen es insgesamt neun gibt auf allen Dächern, knien ein Mann und eine Frau, neben ihnen liegen ein Messgerät und ein Säckchen mit einer Wasserprobe.

Die beiden sind Forschende der Hochschule für Landschaft, Ingenieurwesen und Architektur in Genf. Sie arbeiteten an einer Studie über die Kohlenstoffbilanz solcher Dachteiche, sagt die Frau, Marine Decray.

40 solcher Gewässer in der ganzen Schweiz würden sie dafür untersuchen. Konkret geht es bei ihrer Studie um die Frage, welchen Beitrag die Teiche zur Reduktion der CO 2 -Emissionen leisten können, indem sie CO 2 binden. Die Ergebnisse lägen aber noch nicht vor, sagt Decrey. Und wendet sich dann wieder der Arbeit zu.

Die Teiche auf dem Migros-Dach werden erforscht. Bild: Reto Martin

Kein Erholungsraum für Menschen

Für die Besucher geht es zurück ins Gebäude, die Treppen hinunter und wieder hinaus zur Strasse, wo die Lastwagen vorbeifahren. Für die Öffentlichkeit ist das Stück Natur auf dem Dach nicht zugänglich, genauso wenig wie für die Mitarbeitenden der Migros. Ausnahme sind vereinzelte Führungen. Natalie Löhrer, Projektleiterin Kommunikation, sagt:

«Das begrünte Dach ist ein Erholungsraum für Tiere und Pflanzen, nicht für Menschen.»