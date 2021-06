Festmonat «Da kommt einiges auf uns zu»: Nach den Sommerferien startet in der Stadt St.Gallen der grosse Veranstaltungsreigen Lässt die Coronalage es zu, wird im September in der Gallusstadt ein Volksfest nach dem am anderen gefeiert. Die Stadtpräsidentin und den Standortförderer freut's. Auch die Polizei drückt ein Auge zu. Luca Ghiselli 28.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausgelassene Stimmung am St.Galler Fest 2019: Im September sollen diese Szenen wieder möglich werden. Bild: Michel Canonica (16. August 2019)

Die Tage der Tristesse sind gezählt. So scheint es zumindest, wenn man einen Blick in die St.Galler Veranstaltungsagenda wirft. Nachdem 15 Monate lang so gut wie alles stillstand, abgesagt oder verschoben wurde, keimt wieder Zuversicht auf. Anfang Woche wurde bekannt, dass am 11. September statt der Museumsnacht ein «Neustart»-Festival quer durch alle Kultursparten stattfinden soll. Damit hat die kulturelle Renaissance im (bis dann hoffentlich) post-pandemischen St.Gallen quasi ein formelles Startdatum erhalten.

Doch auch abseits des offiziellen «Neustarts» stehen alle Zeichen in der Event- und Kulturbranche auf Aufbruch. Weil viele Veranstalter ihre Festivals und Feste vom Frühjahr in den Spätsommer verlegt haben. Und weil die Veranstaltungen im September – Pandemie hin oder her – für gewöhnlich eh schon dicht gedrängt sind. Eine nicht abschliessende Liste zeigt: Bessert sich die Lage weiterhin, hat St.Gallen nach den Sommerferien einiges vor:

Der St.Galler Veranstaltungsreigen im Herbst 2021 Sonntag, 5. September: Stägestadt-Tag

Samstag, 11. September: «Neustart»-Festival

Sonntag, 12. September: Auffahrtslauf

Mittwoch, 15. bis Samstag, 18. September: Weihern-Open Air

Freitag, 24. bis Sonntag, 26. September: Aufgetischt-Festival

Samstag, 25. bis Sonntag, 26. September: Disorder-Bandraumfestival

Dienstag, 28. September: «New Orleans meets St.Gallen»

Freitag, 2. und Samstag, 3. Oktober: St.Galler Fest

Donnerstag, 7. Oktober: Olma-Start

Die Stadtpräsidentin hofft auf möglichst wenig Einschränkungen

Dass im September eine regelrechte Veranstaltungswelle auf St.Gallen zurollt, überrascht Stadtpräsidentin Maria Pappa nicht. «Wir haben bereits im Frühling bemerkt, dass es zu dieser terminlichen Konzentration kommt.» Das sei auch nichts als logisch, denn über den Sommer verteilt finde in normalen Zeiten fast jedes Wochenende eine Veranstaltung im Stadtzentrum statt. Viele Organisatoren hätten sich statt für eine Absage für eine Verschiebung in den Herbst entschieden, in der Hoffnung, dass das Fortschreiten der Impfkampagne bis dann zur weitgehenden Aufhebung aller Massnahmen führe.

Gerade weil viele Events für die Septemberwochen geplant sind, habe man sich seitens Stadt dafür ausgesprochen, das Neustart-Festival anstelle der Museumsnacht durchzuführen. «Die Museen waren zwar auch betroffen von den Massnahmen zur Pandemiebekämpfung, allerdings weniger stark als die vielen anderen Kulturschaffenden.» Wer live auftrete, habe de facto seit über 15 Monaten nicht mehr spielen können. «Deshalb wollten wir ein Zeichen setzen und diesen Künstlerinnen und Künstlern mit einem Fest die Plattform geben, die sie verdienen. Es ist toll, dass die Museen sich für diesen solidarischen Neustart einverstanden erklärt haben.»

Pappa hofft, dass bis September kaum noch Einschränkungen gelten. Sollte es anders kommen, bietet die Stadt Hand. Zum Beispiel, um zusätzliche Lokalitäten zur Verfügung zu stellen und die Menschenmassen so zu verteilen.

Festivalreigen als Amuse-Bouche

Auch Samuel Zuberbühler, Leiter der städtischen Standortförderung, sagt: «Es wird sehr viel los sein. Das ist besonders schön, weil zuvor anderthalb Jahre so gut wie gar nichts los war.» Diese Veranstaltungen hätten eine gewisse Strahlkraft, sagt Zuberbühler. Sie ziehen Leute in die Stadt, die das Leben hier «in geballter Ladung» erleben. Ein Stadtfest oder «Aufgetischt», ein Weihern-Openair oder ein «New Orleans meets St.Gallen», das seien Amuse-Bouche für potenzielle Zuzügerinnen und Zuzüger.

Die Diskussion um die Standortmarketingkampagne «Sankt» im Parlament habe es unlängst gezeigt: Das Angebot ist unbestrittenermassen da, nur bekannt machen und erleben müsse man es. Und genau da hätten Volksfeste, wie sie im September gleich zuhauf in ihrer ganzen Bandbreite anstehen, einen gewissen Effekt.

Stadtpolizei ist toleranter

Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer bestätigt auf Anfrage, dass im September ausserordentlich viele Veranstaltungen angekündigt sind. «Wir werden sicher toleranter sein», sagt er zur Bewilligungspraxis. Man nehme eine gewisse Häufung in Kauf. Für das Korps werden die Wochen nach den Sommerferien aber ebenfalls intensiv. Grossveranstaltungen fordern personelle Ressourcen. Und falls der FC St.Gallen dann den Kybunpark ebenfalls zumindest zu grossen Teilen füllen kann, führt das zu einer zusätzlichen Beanspruchung.

«Wichtig ist, dass trotz der Häufung alles in verträglichem Rahmen abläuft», sagt Widmer. Dazu zählen Verkehrsaspekte, aber auch, dass nicht jeden Abend Musik in voller Lautstärke durch das Zentrum dröhnt. «Wir werden allenfalls im Vorfeld auch das Gespräch suchen, um Konflikten vorzubeugen.»