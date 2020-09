CVP und Trudy Cozzio sind in der Zwickmühle: Die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang in die St.Galler Stadtregierung ist spannend Bis am 15. Oktober haben die Parteien Zeit, der Stadtkanzlei Vorschläge für den zweiten Wahlgang einzureichen. Der SVP dürfte es leicht fallen, Karin Winter-Dubs aus dem Rennen zu nehmen. Für die CVP wird es schwieriger, weil Trudy Cozzio im ersten Wahlgang gut abgeschnitten hat. Daniel Wirth 28.09.2020, 16.54 Uhr

Trudy Cozzio im Wahl- und Abstimmungszentrum WAZ mit Blumen, die die Christlichdemokratin für ihre gutes Ergebnis erhalten hat. Bild: Michel Canonica

Im zweiten Wahlgang am 29. November geht es in der Stadt St.Gallen um einen einzigen noch freien Sitz im Stadtrat und um das Stadtpräsidium. Wer noch einmal oder neu antreten wird, ist offen. Die Wahlstrategen der Parteien prüfen die Chancen und mögliche überparteiliche Allianzen.

Noch unschlüssig sind auch die beiden Parteilosen, die im ersten Wahlgang unterschiedliche Resultate einfuhren. Mit 4029 Stimmen gelang Markus Müller ein Achtungserfolg. Er sagte am Montag, er werde tendenziell nicht mehr antreten. Er wolle noch einen Moment nachdenken und sich mit seinem Team besprechen. Müller wird sich wohl zurückziehen.

Markus Buschor am Sonntag im Athletik-Zentrum. Bild: Michel Canonica (27. Seotember 2020)

Markus Buschor, der bei der Wahl ins Stadtpräsidium im Vergleich mit Maria Pappa (SP) und Mathias Gabathuler (FDP) abschiffte, will sich Zeit nehmen und Gespräche führen, ob eine Kandidatur seinerseits im zweiten Wahlgang sinnvoll sei oder nicht. Buschor:

«Mir geht es bei dieser Wahl nicht alleine um meine Person, sondern um das Wohl der Stadt St.Gallen.»

Was genau er damit meint, ist unklar.

Karin Winter-Dubs reagiert pragmatisch

Am zweitwenigsten Stimmen im ersten Wahlgang vereinte SVP-Kandidatin Karin Winter-Dubs auf sich. Für sie legten 6946 Wählerinnen und Wähler ein. Im Vergleich mit den Resultaten der beiden anderen Bürgerlichen Trudy Cozzio (CVP) und Mathias Gabathuler (FDP) machte Winter-Dubs zwischen gut 3000 bis knapp 4000 Stimmen weniger.

Karin Winter-Dubs wartet mit SVP-Stadtparteipräsident Donat Kuratli auf die Resultate. Bild: Michel Canonica

Bei der SVP-Kandidatin spielte die sogenannte bürgerliche Allianz auf Exekutivebene nicht. Bei den Wahlen ins Stadtparlament holte Winter-Dubs am meisten Stimmen von allen bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten. Der Rückzug der SVP und von Winter-Dubs im Stadtratswahlkampf sind die logische Konsequenz des klaren Resultats.

100 Jahre im Stadtrat: CVP will Sitz zurück

Ein deutlich schwierigeres Thema dürfte ein allfälliger Rückzug zu Gunsten einer bürgerlichen Allianz bei der CVP sein. Trudy Cozzio, die Stadtratskandidatin der Christlichdemokraten, holte 9958 Stimmen, das sind 931 weniger als Mathias Gabathuler machte. Der FDP-Kandidat liegt im Klassement der Nichtgewählten mit 10889 Stimmen an der Spitze.

Trudy Cozzio im Gespräch mit Stadtrat Peter Jans. Bild: Michel Canonica

Trudy Cozzio macht keinen Hehl daraus, dass ihr persönlich eine Entscheidung schwerfalle. Das ist verständlich: Nicht einmal 1000 Stimmen Unterschied können mit einem engagierten Wahlkampf aufgeholt werden. Raphael Widmer, Präsident der CVP der Stadt St.Gallen, sagte am Wahlsonntag, das Ergebnis Cozzios sei «sehr gut».

Zur Erinnerung: Nachdem Stadtrat Nino Cozzio 2017 im Amt verstarb, flog die CVP zum ersten Mal seit 100 Jahren aus der Stadtsanktgaller Exekutive; Boris Tschirky unterlag in der Ersatzwahl Sonja Lüthi von den Grünliberalen, die am Sonntag souverän im Amt bestätigt worden ist.

Jetzt könnten die Christlichdemokraten, die während Jahrzehnten die stärkste politische Kraft in Stadt und Kanton St.Gallen waren, mit Trudy Cozzio den vor drei Jahren verlorenen Sitz im Stadtrat zurückerobern. Trudy Cozzio sagt:

«Wir müssen uns überlegen, was für die Partei und die Stadt das Beste ist.»

Es bleibe ja noch etwas Zeit für Überlegungen.

Die grosse Frage: Wie steht es um die bürgerliche Allianz?

Vor dem ersten Wahlgang sprachen die Präsidenten von FDP, CVP und SVP von einer bürgerlichen Allianz. Diese beschränkte sich auf ein paar gemeinsame Inserate mit Gabathuler, Cozzio und Winter-Dubs und auf paar wenige gemeinsame Standaktionen in der St.Galler Altstadt.

Da die vier bisherigen Stadträte Peter Jans, Maria Pappa (beide SP), Sonja Lüthi (Grünliberale) und Markus Buschor (parteilos) am Sonntag im Amt bestätigt wurden, müssten die Bürgerlichen jetzt zusammenspannen, um den Sitz des Ende 2020 zurücktretenden Thomas Scheitlin (FDP) zu retten. Die Parteispitzen sagten am Sonntag, sie müssten miteinander reden.

Hat vor dem zweiten Wahlgang eine gute Ausgangslage: FDP-Kandidat Mathias Gabathuler. Bild: Michel Canonica

Bei diesen Gesprächen hat die FDP die besten Karten. Ihr Kandidat Mathias Gabathuler holte am meisten Stimmen von den Nichtgewählten. Er verpasste das Absolute Mehr relativ knapp. Das ist bemerkenswerte, denn Gabathuler ist im Gegensatz zu Cozzio und Winter-Dubs ein politischer Quereinsteiger. Jetzt tritt er aus einer Position der Stärke an.

Die FDP hat die besten Karten in der Hand

Es wäre ein Irrwitz, zöge sich die FDP zu Gunsten der CVP zurück. Täte sie das, flöge der Freisinn aus dem Stadtrat. Treten sowohl Gabathuler als auch Cozzio im zweiten Wahlgang an, holen die Bürgerlichen den freien Sitz, sofern Linksgrün niemanden auf den Schild hebt als Kampfkandidatin oder -kandidat. Grüne und SP wollen sich am Dienstagabend treffen.

Weil SP und GLP bereits im Stadtrat vertreten sind, dürften die Grünen unter Zugzwang stehen. Als ein möglicher Kandidat steht Stadtparlamentarier Christian Huber zur Diskussion. Markus Mauchle, Co-Präsident der Grünen der Stadt St.Gallen, sagte am Sonntag gegenüber dieser Zeitung, Huber sei ein möglicher Stadtratskandidat.

Kommen die Grünen mit Christian Huber?

Ist er ein möglicher Sprengkandidat von links? Stadtparlamentarier Christian Huber (Grüne). Bild: PD

Der 31-jährige Huber ist Kantonsschullehrer. Er sagt auf Anfrage, es schmeichle ihm, dass er als möglicher Stadtratskandidat genannt werde, wo er doch erst zweieinhalb Jahre Mitglied der Legislative sei. Dort fällt Huber auf durch messerscharfe Voten, die er überlegt und ruhig vorträgt.

Überlassen die SP und die Grünen das Feld indessen den Bürgerlichen, kämen sie sehr wahrscheinlich nicht um eine Wahlempfehlung umhin. Diese würde wohl auf Trudy Cozzio hinauslaufen und machte das Duell Gabathuler gegen Cozzio so richtig spannend und der Ausgang wäre offen.

Pikantes Detail zum Wahlprozedere: Will Gabathuler Stadtpräsident werden, muss er auch als Stadtrat gewählt werden. Maria Pappa, die Stadtpräsidiumskandidatin der SP, liegt nach dem ersten Wahlgang klar in Front. Es scheint gerade alles für die 49-jährige Sozialdemokratin zu laufen, die als erste St.Galler Stadtpräsidentin gewählt werden will.