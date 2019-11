Mit einer Haupt- und einer Einsteigerliste will die CVP im Wahlkreis St.Gallen-Gossau bei den Kantonsratswahlen punkten. Am Dienstagabend hat sie insgesamt 43 Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei Listen nominiert.

CVP-Kreispartei St.Gallen-Gossau will im Wahlkampf bewusst den Nachwuchs fördern Mit einer Haupt- und einer Einsteigerliste will die CVP im Wahlkreis St.Gallen-Gossau bei den Kantonsratswahlen punkten. Am Dienstagabend hat sie insgesamt 43 Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei Listen nominiert. Marlen Hämmerli

38 der 43 Kandidierenden, mit denen der CVP-Kreispartei St.Gallen-Gossau in den Kantonsratswahlkampf ziehen will. Das Bild entstand an der Nominationsversammlung vom Dienstagabend im Kantonsratssaal. (Bild: PD - 19. November 2019)

Die Liste hat noch keinen offiziellen Titel, die Köpfe darauf stehen aber fest: 15 CVP-Kandidierende stehen auf der «Einsteigerliste». Mit dieser und der Hauptliste, auf der 28 Personen kandidieren, will die CVP-Kreispartei St.Gallen-Gossau bei den Kantonsratswahlen Stimmenanteile gewinnen. Damit will sie an die Nationalratswahlen anknüpfen, an denen die Partei im Kanton zulegte.

Am Dienstagabend hat die CVP im Saal des Kantonsrats in St.Gallen die insgesamt 43 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Bruno Damann, der erneut für den Regierungsrat antritt, wurde zuhanden der Kantonalpartei portiert.

Nach politischer Erfahrung geordnet

Auf der Hauptliste sind die fünf bisherigen Kantonsräte versammelt. Dazu kommen Kandidatinnen und Kandidaten, die auf kommunaler Ebene ein Amt innehaben oder bereits einmal für ein Amt kandidiert haben. Im Gegensatz dazu kandidieren auf der «Einsteigerliste» Neulinge, denen so ein einfacher Einstieg in die aktive Politik und die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, geboten werden soll.

«Wir möchten, dass Erstkandidierende mit Freude und ohne Druck einsteigen können», sagte Wahlkampfleiter Marc Weber am Dienstag im Kantonsratssaal.

«Für uns ist es matchentscheidend, dass Neue einsteigen. Leute, die in zehn bis 20 Jahren vielleicht zu Schwergewichten werden.»

Fast die Hälfte kommt aus St.Gallen

Knapp die Hälfte der Kandidatinnen und Kandidaten stammt aus der Stadt St.Gallen. Es sind je zehn Frauen und zehn Männer, wie Weber erklärte. Man achte darauf, dass beide Geschlechter möglichst gleichberechtigt vertreten seien. Beide Wahllisten wurden von den Delegierten einstimmig genehmigt.

Nominationsversammlung der CVP im Kantonsratssaal. (Bild: Marlen Hämmerli - 19. November 2019)

Damit bleibt auf der Hauptliste voraussichtlich ein Platz frei, denn der Wahlkreis St.Gallen-Gossau stellt im Kantonsrat 29 Sitze. «Wenn jemand einen Bekannten aus einer anderen Partei wählen will, kann er dies so tun, ohne CVP-Kandidaten streichen zu müssen», erklärte Weber.

Danach kam der Wahlkampfleiter auf die Listengestaltung zu sprechen. Wobei: «Ich bin überzeugt, dass es nicht so darauf ankommt, wer an welcher Stelle auf der Liste steht.» Seiner Erfahrung nach sei der Bekanntheitsgrad am Wichtigsten, sagte Weber. Entsprechend der Vorschlag: Die Bisherigen werden zuoberst gelistet, geordnet nach Amtsalter.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Nominationsversammlung der CVP-Kreispartei St.Gallen-Gossau am Dienstagabend im Kantonsratssaal. (Bild: PD - 19. November 2019)

Anschliessend folgen jene, die bereits einmal kandidiert haben. «Damit wollen wir geleistete Arbeit anerkennen», begründete Weber. Die Neulinge auf der «Einsteigerliste» werden nach Alphabet aufgeführt. Die CVP-Delegierten genehmigten auch die Listengestaltung einstimmig.

«CVP hat eine wichtige Funktion in der Regierung»

Die Bestätigung von Bruno Damann als Regierungskandidat war bei der Kreispartei eine Formsache. Trotzdem nutzte der Gossauer die Gelegenheit, einige Worte an die Delegierten zu richten. «Das Amt füllt mich voll aus. Es ist wundervoll.» Gleichzeitig habe die CVP mit zwei Sitzen eine wichtige Funktion in der Regierung, die nun stark erneuert werde. Drei von sieben Sitzen müssen neu besetzt werden.

«Ich bin euch dankbar, wenn ich meine Arbeit in der Regierung die nächsten vier Jahre weiterführen darf.»

Abschliessend ergriff Florin Scherrer, Präsident der Kreispartei, das Wort. «Jetzt geht es los. Das wird eine intensive Zeit.» Die Nominationsversammlung sei der Startschuss für den Wahlkampf. In diesem will die CVP möglichst viele Wählerinnen und Wähler mobilisieren. «Die Kandidaten haben grossen Anteil daran, aber auch Delegierte oder Amtsträger auf kommunaler Ebene haben eine wichtige Aufgabe», sagte Scherrer. Die Aufgabe nämlich, in allen Rollen Freunde und Bekannte zu motivieren, die CVP-Liste einzuwerfen.