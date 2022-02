Curling: Zwei St.Galler wollen an die Olympischen Spiele

Curling Zwei St.Galler Talente mit Stein und Besen auf dem Weg zu Olympia 2026 Malin Da Ros und Jannis Bannwart bereiten sich auf die Junioren WM in Schweden vor. Dass sie ihre Vierjahresplanung an die Olympischen Winterspiele in Italien führt, halten beide für realistisch. Jeanina Wirz Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Malin Da Ros (links) trainiert gemeinsam mit Jannis Bannwart im Curling Center St.Gallen. Im Mai geht es in den Norden. Bild: Tobias Garcia

Malin Da Ros und Jannis Bannwart trainieren seit einer Stunde gemeinsam auf dem Eis. Ein seltenes Bild, denn auch wenn beide aus St.Gallen stammen und hier wohnen, sehen sie sich nicht oft auf dem Eisfeld. Grund dafür ist, dass beide auch ausserhalb der Stadt trainieren – wie zum Beispiel in Baden, Biel oder Zürich. Aufgrund der schweizweiten Teamkonstellation ist es notwendig zu pendeln. Curlingteams setzen sich durch persönliche Kontakte zusammen und aufgrund von gemeinsamen Zielen. Jeder kennt jeden ist die Devise in dieser Sportart. So kann es sein, dass man nie zwei Akteure aus einer Region in einem Team findet.

Man weiss, wer gut ist und wer die gleichen Ziele hat

Da es deshalb fast unmöglich ist, jeden Tag ein Teamtraining zu absolvieren, stehen Da Ros und Bannwart oft auch allein auf dem Eis. Es gibt keinen bestimmt zugewiesenen Trainer wie in anderen Teamsportarten. Bannwart sagt:

«Es ist der Spieler, der sich selber organisieren muss.»

Das Pendeln erfordert von den beiden Nachwuchscurlern eine grosse Disziplin, da beide neben dem Sport in einem Vollzeitstudium sind. Da Ros studiert an der HSG und Bannwart an der Universität Zürich.

Begonnen hat die Karriere von Malin Da Ros, als sie sechs Jahre alt war. Die heute 18-Jährige ist durch ihren älteren Bruder, der ihr einst einfach Curlingschuhe in die Hand drückte, zu Stein und Besen gekommen. Jannis Bannwart hat zeitgleich wie Malin Da Ros seine Curlingkarriere begonnen. Er stand mit acht Jahren zum ersten Mal auf der Eisfläche, wegen eines Inserats in der Zeitung. Ein «Open Day» war ausgeschrieben. In seiner Familie spielte dazumal noch niemand Curling, daher wollte er es ausprobieren.

Alle vier Jahre im Olympiazyklus, setzt sich das Team neue Ziele

Die Vorbereitung auf die kommende Junioren-WM in Jönköping in Schweden ist bei Da Ros und Bannwart in vollem Gange. Die WM hätte bereits im März stattfinden sollen, wurde wegen Corona jedoch in den Mai verschoben. Weil die Curlingsaison bis dahin eigentlich vorbei ist, müssen die beiden Curler jedes Mal nach Baden reisen, nur um trainieren zu können. Für die WM qualifiziert haben sich die Teams von Da Ros und Bannwart über sogenannte Trials in Adelboden, die im September 2021 stattgefunden haben. Diese waren so nicht geplant, denn normalerweise werden die Schweizer Meister der Männer und Frauen für die WM selektioniert. Coronabedingt fiel die Landesmeisterschaft aber ebenfalls ins Wasser. Da Ros’ und Bannwarts Team gewannen in Adelboden in einer doppelten Round Robin.

Malin Da Ros und Jannis Bannwart stehen im Haus, dem Ziel aller Curlingspieler Bild: Tobias Garcia

Anders als beispielsweise im Fussball kann man sich das Leben durch Curling nicht finanzieren. Oft erhalten die Teams Zuschüsse von Sponsoren oder Gönnern. Zusätzlich zahlt der Verband eine Prämie für jeden gewonnen Titel. Bei Da Ros zahlt auch der Dachverein der Grasshoppers Zürich einen grossen Batzen an das Curlingteam, denn der Kostenaufwand für Auslandreisen ist immens. Zwar erhalten die Turniersieger ein angemessenes Preisgeld, doch dieses fliesst direkt wieder in die Teamkasse. Somit wird nichts ausbezahlt, sondern meistens noch draufgelegt. Bannwart sagt:

«Wir gehen oft in Air BnB’s statt in Hotels, das ist günstiger und fördert den Teamzusammenhalt»

Das Team von Malin Da Ros will an der WM eine Medaille. Jannis Bannwart ist zurückhaltender. Das Ziel sei zwar auch Edelmetall, doch zunächst will er mit seiner Mannschaft den Halbfinal erreichen. Speziell an der WM in Schweden ist, dass die Frauen und Männer gemeinsam reisen und sich unterstützen können. «Man trifft sich immer wieder an einem solchen Grossevent», sagt Da Ros.

Kanada gilt nach wie vor als Curling-Mekka

Bevor es nach Jönköping geht, stand für Jannis Bannwart der Swisscup der Junioren in Basel auf dem Programm. Der Sieger darf nach Kanada, um sich an einem internationalen Turnier zu messen. Schon immer galt Kanada als Mekka des Curlingsports. «Es ist der Traum jedes Curlers, dort zu spielen!». In Basel schaffte es Jannis Bannwart aber nicht nach Kanada. Malin Da Ros nimmt mit ihrem Team an der Elite-Schweizer-Meisterschaft teil. Die Medaille ist bereits in Griffweite. Bannwarts Team qualifizierte sich nicht für diese SM.

Athletiktraining gibt es auch in der wohlverdienten Sommerpause

Fernziele haben die beiden Curlingspieler aus St.Gallen allemal. Malin Da Ros nahm vor zwei Jahren bereits an den Olympischen Jugendspielen teil. Oft setzt sich ein Team Vierjahresziele und arbeitet gemeinsam darauf hin. Für Malin Da Ros und Jannis Bannwart ist Olympia 2026 in Italien durchaus ein realistisches Ziel. Da Ros sagt:

«Wenn man erst einmal diese Luft schnuppern konnte, will man auch an die grossen Spiele.»

Nach der WM im Mai steht für beide die langersehnte Saisonpause an. «Wir sind nun seit einem Jahr durchgehend auf dem Eisfeld», sagt Da Ros. Es brauche auch eine Zeit, in der man weg vom Eis kommt. Das Athletiktraining wird nicht vernachlässigt, damit Da Ros und Bannwart im August startklar für die Saison 2022/23 sind.

