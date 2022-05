Nach Cupniederlage: Was geschieht mit St.Galler Sieg-Souvenirs?

Cupfinal Kein Siegerbier, keine Siegershirts: Was mit den vorbereiteten St.Galler Sieg-Souvenirs jetzt geschieht Es war alles angerichtet für eine grosse Fussballparty: Die Brauerei Schützengarten hatte auf dem St.Galler Marktplatz Feststände aufgestellt, der FCSG hatte Siegershirts drucken lassen. Doch nach der krachenden Niederlage war niemandem nach Feiern zumute. Julia Nehmiz 16.05.2022, 13.54 Uhr

St.Gallen wäre bereit gewesen für die ganz grosse Siegerparty, wie hier im Fanshop am Bohl. Doch es sollte nicht sein. Bild: Michel Canonica

Katerstimmung auch am Montag. Die Geschäftsstelle des FCSG ist geschlossen, niemand erreichbar. Als wolle man sich verkriechen. Diese Schliessung war zwar schon lange angekündigt gewesen, also auch im Falle eines Cupsiegs wäre heute der FCSG mehr oder weniger abwesend gewesen. Doch jetzt wirkt es, als wolle der Fussballclub mit niemandem sprechen, die Wunden lecken, einfach mal für sich sein, einmal nicht Auskunft geben müssen. Doch jemand geht ans Telefon.

David Gadze ist Medienverantwortlicher, eigentlich ist der Montag sein freier Tag, am Tag nach der Niederlage ist er der Einzige, der nach aussen hin die Stellung hält. Am Sonntagabend war er aus Bern zurückgekehrt. Jetzt beantwortet er Presseanfragen, noch immer sind Statements und Analysen von Peter Zeidler oder Matthias Hüppi gefragt. Die Frage aber, was mit den Siegershirts geschieht, die kann Gadze nicht beantworten. Er vermutet, dass sie, wie im vergangenen Jahr, an eine Hilfsorganisation gespendet werden.

Und das erscheint einem dann noch trauriger: Irgendwo in einem Drittweltland werden T-Shirts getragen, die von einem Sieg künden, der nie stattfand.

Public Viewing in der Innenstadt: Die Fussballfans hätten zu gerne anschliessend einen Cupsieg gefeiert. Michel Canonica (15. Mai 2022)

Wie viele Siegershirts bedruckt worden sind, kann Gadze nicht sagen. Und auch nicht nachfragen, denn eben, die Geschäftsstelle ist geschlossen. Niemand da. Die anderen Fanartikel, die Cupfinalshirts, die waren vor dem Match fast ausverkauft, sagt Gadze. Am Freitag gab es nur noch wenige Shirts in Grösse S. Als hätte sich die ganze Ostschweiz fürs Cupfinale eingekleidet. Ja, die Unterstützung in Bern sei fantastisch gewesen, sagt auch Gadze. Es wäre zu schön gewesen, hätte der FCSG gewonnen.

Kühlwagen, Bier-Ausschankzelte, Klohäuschen: Die Siegesfeier hätte auf dem Marktplatz und Vadianplatz stattgefunden. Bild: Sandro Büchler (15. Mai 2022)

Das «Siegerbier» wird jetzt in andere Gebinde abgefüllt

Auch die Brauerei Schützengarten war vorbereitet für den ganz grossen Coup. Das Siegerbier war gebraut, die Etiketten gedruckt. Am Sonntag hätte man um 18 Uhr mit der Abfüllung begonnen. Einige erste Harasse hätte man direkt zur Siegerfeier auf den Marktplatz gebracht, sagt Roger Tanner, Leiter Marketing und Services. Jetzt werden die Etiketten vernichtet. Das Bier nicht. Ein unfiltriertes Kellerbier, naturtrüb, mit etwas mehr Alkohol als ein Lagerbier. Das kommt jetzt in andere Gebinde, sagt Tanner. Er hatte das Finalspiel bei Nachbarn geschaut, wäre nach dem Sieg in die Brauerei gegangen. Alle wären bereit gewesen, Brauer, Logistiker – «den Termin mussten wir nicht absagen, es wussten ja alle Bescheid nach dem Match», sagt Tanner.

Am Sonntagabend wurden die Bier-Ausschankzelte bereits wieder abgebrochen. Bild: Sandro Büchler (15. Mai 2022)

Die Mitarbeitenden haben stattdessen am Sonntagabend die Bier-Ausschankzelte auf dem Marktplatz abgebrochen. Es war alles bereit für den riesigen Empfang, Tanner sagt, es wäre sicher so voll wie zur Meisterfeier 2000 gewesen, 20'000 bis 30'000 Menschen hätten auf dem Marktplatz ihren Cupsieger in Empfang genommen und gefeiert. Die Kühlwagen standen befüllt parat. Auch sie wurden am Sonntagabend abgeholt.

St.Gallen war bereit für eine Siegesfeier: Am Sonntagmittag standen die Bierstände und Kühlwagen am Marktplatz. Bild: Sandro Büchler (15. Mai 2022)

Wenigstens das Cupfinalbier, das Schützengarten nach dem Match gegen Yverdon, am 22. April, abgefüllt hatte, das hatte sich gut verkauft. «Letzte Woche sind die letzten Flaschen im St.Galler Schützengarten-Getränkemarkt verkauft worden», sagt Tanner. Vom Siegerbier wird es hingegen keine Flasche geben, nicht mal eine fürs Bierflaschenmuseum. Sammler würden die vielleicht sammeln wollen, sagt Tanner, aber nein, von einem Sieg, der nicht war, soll es auch kein Bier geben. Schon letztes Jahr war Schützengarten parat, hatte ein Siegerbier gebraut, Etiketten gedruckt. Vielleicht klappt's ja nächstes Jahr mit dem Cupsieg. Die Brauerei wäre wieder bereit.