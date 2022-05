«Wie 1969»: Weshalb der FC St.Gallen den Cupfinal gewinnt

Cupfinal «Es ist wie 1969»: Wie der FC St.Gallen vor 53 Jahren den Cup gewann und wie ein visionärer Präsident das möglich machte Beim bisher einzigen Cupsieg des FC St.Gallen war Elio Cellere Klubpräsident. Sein Enkel sieht Parallelen zum Finalspiel am Sonntag. Ein historischer Vergleich mit Schlüsselspielern, dem Spiezer Trainingslager und «Tessiner Würmern». Sandro Büchler Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Vor dem Anpfiff: Die Kapitäne des FC St.Gallen und der AC Bellinzona beim Handshake im Berner Wankdorfstadion beim Cupfinal am 26. Mai 1969. Die St.Galler gewinnen das Spiel 2:0 und sind damit zum ersten und bisher einzigen Mal in der Klubgeschichte Cupsieger. Bild: Ullstein Bild

Kurz vor Anpfiff bricht die Sonne durch die dunklen Quellwolken. Am 26. Mai 1969 ist es sommerlich warm im Berner Wankdorfstadion. Im Cupfinal trifft der FC St.Gallen auf die AC Bellinzona. Die Tessiner sind damals in der Nationalliga A besser klassiert als die Espen – sind in der Favoritenrolle. Doch dank zweier Tore von Rudi Nafziger gewinnt der FC St.Gallen das Finalspiel 2:0 und ist Cupsieger – bis heute zum ersten und einzigen Mal.

Captain Kurt Grünig stemmt den Pokal nach dem gewonnenen Cupfinal in die Höhe. Bild: Keystone

53 Jahre später bietet sich dem Verein am Sonntagnachmittag – wiederum in Bern – die Möglichkeit, im Spiel gegen den FC Lugano zum zweiten Mal in der Klubgeschichte den Cup in die Ostschweiz zu holen.

Die beiden Schlüsselspieler

Beim Erfolg 1969 ist Elio Cellere Präsident des FC St.Gallen. Der Bauunternehmer hatte vier Jahre zuvor begonnen, den Fussballklub finanziell zu unterstützen. Dank dessen Engagement stieg der FC St.Gallen von der 1. Liga über die damalige Nationalliga B direkt in die oberste Liga des Schweizer Fussballs auf. Der Höhepunkt dieses Wegs war der Cupsieg 1969.

Später baute Sponsor Cellere zusammen mit Bauunternehmer Carlo Calzavara auch die Tribüne im Espenmoos. Der 1994 im Alter von 84 Jahren verstorbene Cellere wurde als bisher einziger Vereinspräsident zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Präsident Elio Cellere (ganz links) neben der siegreichen Mannschaft. Bild: Privatarchiv

Die Liebe zum Fussball und die tiefe Verbundenheit zum FCSG hat er seinen Nachkommen weitergegeben. Sein Enkel, Marco Cellere, schaut in seinem Büro auf Schwarz-Weiss-Bilder vom damaligen Cuperfolg in Bern. Der 39-Jährige sagt:

«Die Situation heute ist ähnlich wie 1969. Die Parallelen springen sofort ins Auge.»

Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Cellere Bau AG. Das Unternehmen ist jahrzehntelanger Unterstützer des Fussballvereins. Da seien die offensichtlichen Parallelen, sagt Enkel Cellere.

Marco Cellere vertieft in Erinnerungsstücken. Bild: Sandro Büchler

(9. Mai 2022)

Damals wie am Sonntag kämpft der FC St.Gallen gegen einen Tessiner Verein, das Finalspiel ist in Bern – auch das Wetter wird ähnlich. «Der Schlüsselspieler beim 2:0-Sieg im Jahr 1969 kam aus Deutschland und hatte eine Vergangenheit beim FC Bayern München – wie Lukas Görtler heute.»

Der Trainer beschwört den «Geist von Spiez»

Auch Trainer Peter Zeidler versucht heute, den Bogen zu schlagen zum Erfolg vor 53 Jahren. «Mit einer minutiösen Vorbereitung versucht er, den Geist von Spiez zu beschwören», sagt Cellere. Denn die Grün-Weissen trainieren bis zum Finalspiel am Sonntag am Thunersee, dort wo der damalige St.-Gallen-Trainer Albert Sing den Grundstein für den Cupsieg 1969 gelegt hatte. Sing wiederum hatte Spiez gewählt, weil die deutsche Nationalmannschaft dort 1954 ihr Basislager auf dem Weg zum WM-Titel aufgeschlagen hatte.

Die Spieler des FC St. Gallen in den weissen Pullovern laufen am 26. Mai 1969 im Berner Wankdorf auf das Spielfeld. Bild: Walter Rutishauser und Max Vaterlau / Keystone Rudi Nafziger schiesst ein Tor. Bild: Ullstein Bild Das Publikum jubelt. Bild: Walter Rutishauser und Max Vaterlau / Keystone Der FC St.Gallen ist damals nicht in der Favoritenrolle. Bild: Walter Rutishauser, und Max Vaterlau / Keystone Aber der FC St.Gallen gewinnt gegen die AC Bellinzona 2:0 und ist 1969 Cupsieger. Bild: Keystone

Neben den augenfälligen Parallelen gebe es weitere Gemeinsamkeiten zu 1969, sagt Cellere. «Der Verein war damals wie heute nicht verwöhnt von sportlichen Erfolgen. Es war zuletzt ein Auf und Ab.» Doch zu beiden Zeitpunkten habe eine Aufbruchstimmung geherrscht.

«Mit meinem Grossvater kam ein Visionär an den Ball. Er war ein Fussballverrückter, der an etwas geglaubt hat.»

Dieses Feuer sieht Cellere auch bei Matthias Hüppi, dem früheren Sportreporter und TV-Moderator und jetzigen FCSG-Präsidenten.

Marco Cellere mit einem von seinem Vater entworfenen Wappenglas. Bild: Sandro Büchler (9. Mai 2022)

«Bei meinem Grossvater galt der sportliche Fokus einzig und allein dem FC St.Gallen.» Elio Cellere habe zum Beispiel nie Spiele des St.Galler Stadtrivalen SC Brühl besucht. Doch während laufender Spiele schickte er seine Frau zum Stadion im Krontal. «Sie sollte den Spielstand auf der Anzeigetafel erspähen, mit dem kleinen Fiat zurückfahren und ihm zu Hause rapportieren.»

Die Autobahn endet bei Solothurn

Marco Cellere kramt Fotos hervor. Sein Grossvater links neben der Mannschaft stehend; sein Grossvater in Bern, wie er mit Krawatte, Mantel und Hut vom Bahnhof zum Stadion geht. Spieler wie Fans und Präsident reisten damals selbstverständlich mit dem Zug. «Denn die Autobahn endete bei Solothurn. Bis nach Bern wäre es mit dem Auto über Landstrassen gegangen.»

Das «St.Galler Tagblatt» zeigt in der Morgenausgabe am Tag nach dem Cupsieg Bilder vom Marsch der Fans vorbei am Zytgloggeturm. Sie halten Fahnen und Transparente mit Aufschriften wie «St.Gallen grüsst Bern» und «Man liebe den Schiedsrichter» in die Höhe. An der Spitze des Zugs die kämpferische Botschaft: «St.Gallens Wunderstürmer schlagen die Tessiner Würmer!!»

Bild: Ullstein Bild Bild: Ullstein Bild

Im Wankdorf zieht eine Tessiner Dorfmusik mit Trachtenmädchen um den Platz, die rote und weisse Nelken ins Publikum werfen.

Weltraummission und Cupsieg auf der Titelseite

Auf der Titelseite der Zeitung wird der Sieg in Bern frenetisch beschrieben. Darunter die Schlagzeile: «Apollo 10 nach einem 192-stündigen Flug zur Erde zurückgekehrt und im Pazifik gelandet». Sport trifft auf Weltgeschehen. Auch FCSG-Präsident Elio Cellere gibt ein Interview.

Höhenflüge hüben wie drüben: Der FC St.Gallen ist Cupsieger. Darunter die Meldung, dass die Weltraummission «Apollo 10» zur Erde zurückgekehrt ist. Archiv: St.Galler Tagblatt Interview mit Elio Cellere. Archiv: St.Galler Tagblatt Spieler, mitgereiste Stadträte und Fans fahren mit dem Zug von und nach Bern. Archiv: St.Galler Tagblatt Die Berichterstattung in der Morgenausgabe des St.Galler Tagblatts am 27. Mai 1969. Archiv: St.Galler Tagblatt Und hier in der Abendausgabe: 24'000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Cupfinal dabei. Archiv: St.Galler Tagblatt

Er kommentiert: «Ein farbiges Spiel, das ein zielstrebiges St.Gallen sah. Im Mittelfeld überlegenes Bellinzona in einer anständig fairen Partie, die für die Ostschweiz als Meilenstein in die Fussballgeschichte eingehen wird.»

Enkel Marco Cellere blickt auf und sagt: Allerhöchste Zeit für den FC St.Gallen, das zweite Kapitel in der Cup-Historie aufzuschlagen.» Er tippt auf ein 2:0.

«Wie 1969.»

