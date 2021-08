Crowdfunding «Aufgeben? Um keinen Preis»: Initianten kämpfen weiter um St.Galler Eventhalle Hektor – und erfahren Solidarität Vor eineinhalb Jahren hätte sie den Betrieb aufnehmen sollen. Doch noch immer verhindert eine Einsprache den Start der Eventhalle Hektor am Güterbahnhofareal. Nun verschafft ein Crowdfunding etwas Luft, damit die Initianten weiter für ihre Halle kämpfen können. Julia Nehmiz 19.08.2021, 18.00 Uhr

«Hektor» braucht Geld: Geschäftsleiterin Céline Fuchs und Geschäftsleiter Walter Boos wollen ihren Traum von der St.Galler Eventhalle nicht aufgeben. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

«Wir leben für unsere Leidenschaft», sagt Céline Fuchs. Das sei grossartig. Das Problem: Es müsste einfach auch finanziell etwas hereinkommen, und nicht nur monatlich Ausgaben geben. Sie schiebt grosse Kisten auf Rollen durch die Tür der Eventhalle Hektor am St.Galler Güterbahnhof. Am Freitag startet «Roll Wil», die Rollschuhbahn, die zuvor in Gossau und Rorschach stationiert war, wird nun in Wil aufgebaut. Mit dem von ihr und Walter Boos gegründeten Verein Rollland sowie ihrer Eventagentur Hektor versuchen die beiden, sich über Wasser zu halten – und den Traum von ihrer Veranstaltungshalle am Leben zu erhalten und quer zu subventionieren.

Die Eventhalle Hektor hätte schon längst eine Erfolgsgeschichte sein sollen. Werden können. Sollte Raum bieten für Kunst, Kultur, Gastronomie, Sport, Firmenanlässe – aber es ist eine Hätte-hätte-Fahrradkette-Geschichte. Mit langer Vorgeschichte. Vielleicht waren sie naiv, Céline Fuchs und Walter Boos, erfahren in der Eventbranche. Oder die Halle Hektor war eine Nummer zu gross. Jetzt stecken beide seit zwei Jahren mittendrin, können wegen einer hängigen Einsprache nicht starten, das Geld geht aus, aber aufgeben? «Um keinen Preis.»

Die Pläne für die Halle stehen schon längst – Bilder an der Wand zeigen, wie sie aussehen soll. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

«Wir sind überzeugt, dass das Projekt und Konzept von ‹Hektor› die Standortattraktivität fördert und das vorhandene Angebot ideal ergänzt», sagt Samuel Zuberbühler. Er leitet seit 2019 die Standortförderung der Stadt St.Gallen – und er steht hinter dem Projekt Hektor. Denn: Mit «Hektor» würde ein urbaner und moderner Veranstaltungsort entstehen, der den Bedürfnissen von heutigen Veranstaltern entspricht. Durch vielfältige Anlässe würde die Stadt als Zentrum der Ostschweiz weiter gestärkt. Zudem brächten die Veranstaltungen direkte und indirekte Wertschöpfung in die Stadt. «Dies waren auch die Gründe, weshalb sich die Stadt für ‹Hektor› engagiert.»

Über 200 Patinnen und Paten unterstützen die Halle

Céline Fuchs macht im kleinen Büro, das am Rand der riesigen Halle klebt, Kaffee. Bilder an den Wänden zeigen, wie es hier eigentlich schon längst aussehen sollte. Weit hinten in der 1000 Quadratmeter grossen Halle stehen samtrote Kinosessel im Halbkreis, Überbleibsel des abgerissenen Kinos Rex. Fuchs möchte in den Sesseln sitzend reden. Erzählen vom Teilerfolg, der ihnen das Überleben zumindest für die nächsten paar Monate vielleicht sichert. Die Eventhalle Hektor nicht sterben lässt.

Anfang Juli starteten sie und Walter Boos einen Aufruf zu Patenschaften für Hallenfläche. Für 20 Franken im Monat können Gönnerinnen und Gönner einen Quadratmeter Halle quasi mieten.

Wenn sie erzählt, wie viele sich als «stille Untermieterinnen und Untermieter» für die Halle engagieren, werden ihre Augen nass. Ihre Stimme bricht, das Kinn zittert. Sie blinzelt in die Sonne, die durch das Oberlicht auf die Kinosessel fällt.

«Siehst du, es gibt doch Licht am Horizont.»

Rund 60'000 Franken sind durch das Crowdfunding bereits zusammengekommen. Über 200 Patinnen und Paten haben einen oder mehrere Quadratmeter Halle gemietet. Und, fast genauso wichtig, sie teilen Fuchs und Boos mit, wie wichtig sie die Halle finden – unterstützen also auch seelisch und moralisch.

Singer-Songwriter Marius Bear setzt sich für die Veranstaltungshalle Hektor ein.

«Viel Erfolg und Durchhaltewillen! Ihr schafft das!», schreiben die Drummer von Bubble Beatz. «Für mehr Events, mehr Leben, mehr Stadt!», schreibt Taxi Herold. Das Kammerorchester St.Gallen, der Laden Nanna bunte Küche, das Kulturfestival, die Kletterhalle St.Gallen, Immobilienfirma, Consultingunternehmen, Familien, unbekannte Einzelpersonen, Künstler, Musikerinnen – die Unterstützung geht quer durch die Stadt.

Eine Gruppe von vier Personen hält an der Einsprache fest

Reicht das? Céline Fuchs weiss es nicht. Zumindest die nächsten Monate sind gesichert. «Du fällst immer wieder flach auf den Bauch, aber dann musst du dich hinknien, Krönchen richten, weitermachen», sagt sie. Wenn man eineinhalb Jahre kämpfe, verliere man schon mal den Glauben, wofür man sich da aufreibe. Die Einnahmen aus dem Crowdfunding decken zwar nicht einmal die Mietkosten für ein Jahr. Aber sie geben Luft. Luft, bis die Einsprache hoffentlich aus der Welt geschafft ist.

Sie hätten mit Gegenwind aus der Nachbarschaft gerechnet, sagt Fuchs, den längst leeren Papp-Kaffeebecher in der Hand. Im April 2019 hatten sie und Boos deshalb die Nachbarschaft zu einem Apéro eingeladen, an dem sie ihr Projekt «Eventhalle Hektor» vorstellen und auf Fragen antworten wollten. Vielleicht war das naiv, sagt Fuchs, denn die, die dann Einsprache einlegten, seien gar nicht an den Anlass gekommen. Eine Gruppe von vier Personen ziehe die Einsprache nun weiter.

«Das gesamte Projekt unterliegt wie alle Bauvorhaben dem formellen Bewilligungsverfahren», sagt Standortförderer Samuel Zuberbühler. «Aus diesem Grund musste damit gerechnet werden, dass es Einsprachen geben kann.» Die dadurch entstehende Verzögerung sei unglücklich, doch zu akzeptieren. Man hoffe, dass sich die Parteien fänden, damit das Projekt bald realisiert werden könne. Nicht zuletzt sei auch das grosse Engagement der Initianten irgendwann wahrscheinlich endlich.

Co-Geschäftsleiter Céline Fuchs und Walter Boos können und wollen die Hoffnung für ihre Veranstaltungshalle nicht aufgeben. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Der Kanton entscheide, ob im Herbst eine Hallenbegehung und eine Zusammenführung mit allen Parteien notwendig sei, sagt Fuchs. Sie und Boos hoffen noch immer, die Bedenken der Einsprecher mit Gesprächen aus der Welt schaffen zu können. Doch die Kommunikation läuft über die Anwälte. Fuchs sagt:

«Es ist doch unglaublich, dass vier Personen es schaffen, ein für die ganze Region so wichtiges Projekt einfach zu verhindern.»

Die Eventhalle Hektor sei keine private Spleen-Idee, sondern sei eine Spielwiese für alle Kreativen aus Stadt und Region, die sonst abwandern würden. Eine Halle in dieser Grösse, für 300 bis 1800 Personen, würde in der Region bislang fehlen, sie und Boos wollen diese Lücke schliessen.

Mit Charity-Events Geld sammeln für die Halle

Ein Mitarbeiter schiebt eine Kiste auf Rollen herein. Aufbau für die Charity-Events, die am Wochenende stattfinden. Noch etwas, das aus der Unterstützer-Community kommt: An einem Sportevent Geld sammeln für «Hektor». Am Samstag und am Sonntag führt jetzt BR Sport und Ernährung von 9 bis 10 Uhr ein «Bootcamp» durch, und um 11 Uhr startet ein einstündiges «Tôsô»-Training. Die Beiträge für die Lektionen gehen an «Hektor». Um 10.15 Uhr führt Walter Boos durch die Eventhalle und erklärt ihr Konzept.

Doch die Unterstützung auf ihren Hilferuf geht weiter. Lokale Bands haben eine Musik-Charity angekündigt, eine grosse St.Galler Firma hat Mobiliar gespendet, ein Kulturinvestor hat das «Hektor»-Konzept angefordert. «Wir spüren, dass unser Vorhaben auf eine grosse Resonanz stösst», sagt Céline Fuchs. Täglich würden sich Interessenten melden mit Anfragen für die Halle.

Allein in den letzten zehn Tagen: Ein Seminar der Bodenseeregion für 300 Personen, ein Yoga-Seminar, ein Uni-Workshop für 100 Personen, zwei Hochzeitsanfragen, zwei Geburtstage, ein Workshop der SVA, eine Koch-Road-Show, das Weihnachtsessen einer Firma. Fuchs muss allen absagen, sie vertrösten auf unbekannt. «Wir merken, dass unser Konzept einer Halle für alle wirklich gefragt ist.» Umso frustrierender sei, dass sie noch immer nicht wissen, wann sie starten können.

Warten auf Besucherinnen und Besucher: Die alten Sessel aus dem abgerissenen Kino Rex haben in der Veranstaltungshalle Hektor eine neue Heimat gefunden. Bild: Andri Vöhringer, Tobias Garcia

Sollten die Einsprecher ihre Einsprache weiterziehen, sollte das Verfahren gar bis vor Bundesgericht gehen, Céline Fuchs mag sich gar nicht vorstellen, wie lange sich das alles dann noch hinziehen könnte. Sollten sie die Betriebsbewilligung bekommen, sie wären innerhalb von acht Wochen startklar. Die Hoffnung, Céline Fuchs und Walter Boos wollen und können sie nicht aufgeben.

Mehr Informationen: hektor.sg