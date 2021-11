COVID-GESETZ Das Stimmbüro der Stadt St.Gallen rüstet für den Sonntag auf: Erwartet wird eine ausserordentlich hohe Stimmbeteiligung 40 statt 25 Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler werten am Wochenende die eingegangenen Stimmzettel im St.Galler Rathaus aus. Das Stimmbüro reagiert mit der Personalaufstockung auf die sich abzeichnende rekordhohe Stimmbeteiligung am Sonntag. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 24.11.2021, 14.45 Uhr

Am Sonntag besteht die Möglichkeit des Gangs an die Urne. Ralph Ribi

22'364. So viele Stimmcouverts sind bis Dienstagabend bereits im St.Galler Rathaus eingetroffen. Das entspricht 46,8 Prozent aller, die vor wenigen Wochen in die städtischen Haushalte verschickt worden waren. Und es werden immer noch täglich mehr. Jeden Tag seit dem 5. November sind es zwischen knapp 1000 und 2300 Couverts, die im Rathaus ankommen.

In den meisten Schweizer Städten zeichnet sich eine rekordverdächtige Stimmbeteiligung ab, wenn auch dort weniger Stimmberechtigte ihr Couvert bereits zurückgeschickt haben als in St.Gallen. In Basel sind laut «Tages-Anzeiger» bis gestern 39 Prozent eingegangen, in Bern 36,8, in Zürich 33,6 und in Luzern 32,8. Und nicht nur in Städten, auch auf dem Land dürfte die Stimmbeteiligung am Sonntag aussergewöhnlich hoch sein.

Das Covid-Gesetz mobilisiert

Ob es tatsächlich einen Rekord gibt, ist wenige Tage vor der Abstimmung noch offen. Zu knacken wäre der Wert bei der EWR-Abstimmung 1992. 78,7 Prozent machten damals schweizweit von ihrem Stimmrecht Gebrauch. In St.Gallen rechnen die Verantwortlichen gemäss aktuellem Stimmbeteiligungsbarometer mit einer Beteiligung zwischen 70 und 74 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren vermochten es nur zwei Abstimmungen, die Stadtsanktgaller Stimmbevölkerung zumindest annähernd ähnlich zu mobilisieren: Die Durchsetzungsinitiative im Februar 2016 mit 63,5 Prozent und die Begrenzungsinitiative im September 2020 mit 58,6 Prozent Stimmbeteiligung.

Für Stephan Wenger, Leiter des städtischen Stimmbüros, ist klar, was zur ungewöhnlich hohen Beteiligung führt: «Das Covid-Gesetz mobilisiert.» Auffallend sei, dass besonders früh schon viele Couverts eingingen. Wenger schliesst daraus, dass die Meinungen bei vielen bereits gemacht seien. Es sei durchaus möglich, dass die Zahl der eingegangen Couverts in den kommenden Tagen deshalb abflache. «Vielleicht landen wir dann eher bei 70 als bei 74 Prozent.» Ganz genau könne man das ohnehin erst am Abstimmungssonntag sagen, sobald auch der Urnengang erfolgt sei. Die Politisierung ist so oder so erfreulich, sagt Wenger.

Zusätzliches Personal rekrutiert

Sicher ist: Das Team von Stephan Wenger im St.Galler Stimmbüro wird am Wochenende alle Hände voll zu tun haben. Bereits am Samstag zählen die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler die Stimmen aus, die brieflich eingegangen sind. Das sind etwa 90 Prozent, sagt Wenger. 40 Personen helfen mit. «An normalen Abstimmungssonntagen sind es etwa 25 Leute.» Am Sonntag folgt dann noch die Auszählung jener Stimmzettel, die beim Urnengang oder im Briefkasten des Rathauses eingeworfen wurden – also die restlichen zehn Prozent.

Wenger ist zuversichtlich, dass die Stadt trotz Couvertflut das Resultat pünktlich dem Kanton übermitteln kann. «Wir gehen in etwa von 13 Uhr aus.»