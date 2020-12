Coronavirus St.Galler Regierungsrat ruft zu Vorsicht beim Weihnachtseinkauf auf – trotzdem sind in St.Gallen, Gossau und Rorschach aber Sonntagsverkäufe geplant Am Samichlaustag haben die Geschäfte in Gossau und Rorschach offen. Die zwei Sonntage darauf jene in St.Gallen – trotz Pandemie. Die Verantwortlichen in den drei Städten sind zuversichtlich, dass Sonntagsverkäufe und Corona zusammengehen. Marlen Hämmerli 03.12.2020, 05.00 Uhr

Passanten in der Multergasse: Die Regierung ruft dazu auf, nicht zu Stosszeiten Einkaufen zu gehen. Bild: Ralph Ribi (2. Dezember 2020)

Die Zeit, Geschenke zu besorgen, wird langsam knapp. In drei Wochen ist Heiligabend. Die Kantonsregierung ruft die Bevölkerung deshalb zum sicheren Einkaufen auf. Stosszeiten am Abend und am Wochenende soll man meiden sowie nicht mit der ganzen Familie, vom Baby bis zur Grossmutter, einkaufen gehen.

Gleichzeitig stehen dieses Wochenende die Sonntagsverkäufe in Gossau und Rorschach an. Die beiden Sonntage darauf, am 13. und 20. Dezember, locken die Geschäfte in St.Gallen zum «Lädelen». Wie passen Corona und Sonntagsverkäufe, die viel Volk anlocken (wollen), zusammen?

«Die Warnung ist eine Pflichtaussage»

Ralph Bleuer, Präsident der St.Galler Detailhandelsvereinigung Pro City, sagt: «Ich sehe kein Problem. Die Warnung ist eine Pflichtaussage der Regierung.» Am Sonntag würden nicht unbedingt mehr Leute einkaufen gehen. «Ich sage immer: Wenn alle ausweichen, hat es an einem anderen Tag wieder zu viele Leute.» Bei Sonntagsverkäufen gehe es auch darum, jenen eine Gelegenheit zum Shoppen zu bieten, die unter der Woche arbeiteten.

Pro-City-Chef Ralph Bleuer sagt, er sehe den Sonntagsverkäufen zuversichtlich entgegen. Bild: Michel Canonica (14. September 2019)

Sinnvoller sei die Bitte der Regierung, nicht mit der gesamten Familie zum Weihnachtsshopping zu fahren, wenn dies nicht unbedingt notwendig ist. Bleuer sagt: «Das andere können wir kaum steuern. Entweder sind die Geschäfte offen und man nimmt es, wie es kommt, oder man schliesst ganz.» Sowieso: «Auf die ganze Zeit, in denen die Läden offen sind, machen die zweimal fünf Stunden im Zusammenhang mit der Pandemie nicht mehr viel aus.»

Bleuer plädiert für Pragmatismus. Den Sonntagsverkäufen sieht er zuversichtlich entgegen. In allen Läden gälten Schutzkonzepte. Die Kundinnen und Kunden seien sensibilisiert und hielten diese ein. Eine Prognose, wie viele Leute am 13. und 20. Dezember einkaufen gehen werden, kann der Chef von Pro City nicht abgeben.

«Wir sind froh, wenn die Zahlen auf Vorjahresniveau sind.»

In den vergangenen Monaten hätten deutlich weniger Leute die Läden besucht.

Black Friday war ein Härtetest in der Shopping-Arena

Ein erster Härtetest war der Black Friday von vergangenem Freitag. Laut Bleuer sei dieser gut gelaufen. Zu Eskalationen oder Ansammlungen sei es in der Innenstadt nicht gekommen. Anders in der Shopping-Arena im Westen von St.Gallen. Eine Frau, die am Samstag dort war, berichtet von Menschenmassen. «Die Arena war bumsvoll.» Zwar hätten alle Maske getragen, aber:

«Die Fülle von Menschen war trotzdem sehr unangenehm.»

Die Shopping-Arena am Mittag des Black Friday: Am Abend war sie deutlich voller. Bild: Arthur Gamsa (27. November 2020)

Centerleiter Marc Schäfer sagt dazu: «Ja, zu Spitzenzeiten wird es schon einmal eng. Wir hoffen, dass der Aufruf der Regierung die Kundinnen und Kunden sensibilisiert, Spitzenzeiten zu meiden.»

Marc Schäfer, Centerleiter der Shopping-Arena, sagt: «Zu Spitzenzeiten könne es eng werden.» Bild: Ralph Ribi (5. November 2020)

Warteschlangen vor der Shopping-Arena

In die Shopping-Arena und Ikea dürfen maximal 5000 Personen. Die Zahl basiert auf der Weisung des Bundesamts für Gesundheit (BAG), dass pro zehn Quadratmeter Ladenfläche eine Person einkaufen darf. Das Schutzkonzept sieht vor, Kundinnen und Kunden nur noch über den Eingang Süd, gegenüber dem Westcenter, einzulassen, falls die Obergrenze erreicht wird.

Wird die Obergrenze von 5000 Personen in der Shopping-Arena erreicht, werden Besucher nur noch durch den Südeingang eingelassen. Bild: Ralph Ribi (5. November 2020)

Am Freitag, als bis 22 Uhr geöffnet war, kam es um 19 Uhr zum Spitzenwert. In der Arena und der Ikea befanden sich etwa 4500 Personen. Eine weitere Spitze gab es am Sonntag um etwa 14.30 Uhr. Die Obergrenze von 5000 Leuten wurde aber nicht erreicht. «Das zeigt uns, dass es geht», sagt Schäfer.

Sicherheitspersonal kontrollierte, ob die Kunden Masken tragen. «Wir stellen fest, dass das gut klappt», sagt Schäfer. In Durchsagen wurde auf die Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen. Dies wird auch an den kommenden Samstagen und den anstehenden Sonntagsverkäufen so sein. Zudem wird laut Schäfer auf Events und ein Rahmenprogramm verzichtet, um grosse Menschenansammlungen zu vermeiden.

Der Sonntag ist wie ein Werktag

Für die Kontrolle in den Läden ist das kantonale Arbeitsinspektorat zuständig. An den Sonntagsverkäufen würden keine Sonderregeln gelten und es seien keine speziellen Massnahmen geplant, teilt Karin Jung, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit, auf Anfrage mit. Aus epidemiologischer Sicht ändere sich an verkaufsoffenen Sonntagen nichts.

«Das Virus macht keinen Unterschied zwischen Sonn- und Werktagen.»

Karin Jung leitet das Amt für Arbeit und Wirtschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Für die Umsetzung der Schutzkonzepte seien die Ladenbesitzer zuständig. Kontrollen würden stichprobenweise und aufgrund von Hinweisen erfolgen.

Zu den Menschenmassen in der Shopping-Arena hat das Amt keine Informationen. Jung weist aber auf die Rolle der Kundinnen und Kunden hin: «Damit Schutzkonzepte ihren Zweck erfüllen, braucht es Eigenverantwortung und Disziplin aller, die sich im Shoppingcenter oder einzelnen Einkaufsläden aufhalten.»

In Gossau gibt es am Samichlaustag eine Fussgängerzone und Marktstände

In Gossau findet diesen Sonntag der traditionelle Gschenkli-Sunntig statt. Auf eine Bimmelbahn und den Chlauseinzug verzichtet die Veranstalterin, die Vereinigung Fachgeschäfte Gossau. Nicht aber auf die Strassensperrung in der Innenstadt und die Marktstände. André Wigger, Präsident der Fachgeschäfte Gossau, sagt:

«Das wird sehr gesittet ablaufen.»

Es gilt Maskenpflicht, auch im Freien, in der durch die Sperrung geschaffenen Fussgängerzone. Die Marktstände müssen weiter auseinander stehen und die Händler dürfen ihre Waren nur verpackt verkaufen. Grittibänz oder Guetzli im Offenverkauf gibt es also nicht. Und Essen oder Trinken auf offener Strasse ist verboten. Wigger, dem die Gutenberg-Buchhandlung gehört, sagt: «Wir haben alles getan, um ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen, und hoffen trotzdem nun auf viele Besucherinnen und Besucher, auch in unseren Läden.»

André Wigger, Präsident Fachgeschäfte Gossau, sagt, man habe alles getan für sicheres Einkaufen. Bild: Johannes Wey (25. Oktober 2018)

Die Stadt Gossau hat einerseits den Sonntagsverkauf bewilligt, andererseits die Sperrung der Strassenabschnitte im Zentrum. Der Kommunikationsbeauftragte Urs Salzmann teilt dazu auf Anfrage mit, gegenüber einem «normalen» Einkaufstag vervielfache die Strassensperrung die Fläche für das Einkaufspublikum. «Dadurch sollte die Einhaltung der Abstandsvorschriften im Freien erleichtert werden.»

Urs Salzmann ist Kommunikationsbeauftragter von Gossau. Bild: Ralph Ribi (28. Oktober 2019)

In Rorschach wurde praktisch alles abgesagt

Auch Debora Angehrn hofft auf viel Volk. Den Bummelsonntag musste die Vizepräsidentin des Gewerbevereins Rorschach schweren Herzens absagen. Keine Marktstände, kein Glühweinausschank, kein geselliges Beisammensein. Der Sonntagsverkauf aber, der findet statt. «Jedes Geschäft hat sein Schutzkonzept und das funktioniert», sagt Angehrn. «Wir gehen kein Risiko ein, möchten den Besuchern aber trotzdem eine gute Zeit bescheren.» Zudem sei der Sonntagsverkauf drei Wochen vor Weihnachten. Dann, wenn die meisten Leute normalerweise noch zuwarten mit dem Geschenkekauf. Diesen Sonntag werde man guten Gewissens durch Rorschach flanieren können.

Debora Angehrn, Vizepräsidentin des Gewerbevereins Rorschach, sagt: «Am Sonntag kann man guten Gewissens durch Rorschach flanieren.» Bild: Natascha Arsic (8. Dezember 2019)

Angehrn sagt:

«Klar, wir wollen auch etwas Umsatz machen, denn das haben wir auch dringend nötig.»

Sie ist Geschäftsführerin des Herrenmodegeschäfts Monsieur A. Der Aufruf «Bleibt zu Hause» sei durchaus bei den Leuten angekommen. «Wir gehen durch harte Zeiten, halten uns trotz allem an die Regeln und müssen zusehen, wie das Onlinegeschäft boomt.»