Coronaverstösse Die Stadtpolizei St.Gallen musste am Wochenende zwei Veranstaltungen auflösen – «Eine gewisse Massnahmen-Müdigkeit ist zu spüren» Eine illegale Party, welche die Organisatorin und ihre 20 Gäste 2200 Franken kostete, und eine Anzeige für einen Lokalbetreiber. Die Stadtpolizei musste am Wochenende gleich zwei Mal wegen Verstössen gegen die Covid-19-Verordnung ausrücken. Eine Häufung stelle man aber nicht fest, sagt Mediensprecher Roman Kohler. Perrine Woodtli 08.02.2021, 12.41 Uhr

Die Engelgasse in St.Gallen. Hier musste die Stadtpolizei am Samstagabend eine Veranstaltung auflösen. Bild: Michel Canonica (20. Dezember 2020)

Ein nicht gerade feierliches Ende hat eine Party in der Nacht auf Samstag genommen. 21 Personen trafen sich in einem St.Galler Aussenquartier zu einem Geburtstagsfest. Und damit 16 zu viel. Denn die Covid-19-Verordnung untersagt derzeit Treffen und Versammlungen von mehr als fünf Personen.

Die Stadtpolizei St.Gallen wurde kurz nach 4 Uhr zufällig während einer Patrouille auf die private Veranstaltung aufmerksam. Diese wurde schliesslich aufgelöst. Die 34-jährige Veranstalterin wurde mit 200 Franken gebüsst, ihre 20 Gäste mit je 100 Franken, wie die Stadtpolizei am Wochenende in einer Medienmitteilung schrieb.

Die Polizei hat erst seit kurzem wieder die Möglichkeit, solche Ordnungsbussen zu verteilen. Verstösse gegen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie gelten seit dem 1. Februar explizit als Straftatbestände. Entsprechend können sie mit einer Ordnungsbusse geahndet werden.

Personen waren einsichtig

Es blieb aber nicht nur bei diesem Einsatz. Bereits am Samstagabend musste die Stadtpolizei erneut eine Versammlung auflösen - diesmal in der Innenstadt. Sie erhielt eine Meldung zu einem möglichen Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung. In einem Lokal an der Engelgasse trafen sich mehrere Personen. Aktuell sind Gastronomiebetriebe aufgrund behördlicher Anordnungen jedoch geschlossen.

Roman Kohler, Leiter Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Wie schon bei der privaten Geburtstagsparty haben sich die betroffenen Personen auch hier einsichtig gezeigt und den Anweisungen der Polizei Folge geleistet, sagt Mediensprecher Roman Kohler.

Am Samstagabend war noch nicht abschliessend geklärt, inwiefern und ob überhaupt gegen die Covid-19-Verordnung verstossen wurde, wie Kohler nach dem Einsatz sagte.

Lokalbetreiber wird gebüsst

Am Montag bestätigte er nun, dass sich in der Engelgasse rund 20 Personen aufgehalten haben, die in Fünfergruppen zusammenstanden. Konkret sei seitens des Lokals Take-Away-Betrieb geltend gemacht worden, sagt Kohler.

«Da die Stadtpolizei nach den Abklärungen nun zum Schluss gekommen ist, dass dies nicht unter Take-Away fällt, wird Anzeige erstattet.»

Die Höhe der Busse wird von der Staatsanwaltschaft festgelegt. Während private Veranstaltungen mit Ordnungsbussen abgehandelt werden können, werden Gewerbetreibende angezeigt. Bei der Anzeige für den Lokalbetreiber in der Engelgasse handelt es sich um die erste seit dem 1. Februar. «Die Gastrobetriebe halten sich nach unseren Kenntnissen gut an die Massnahmen.»

Verstösse haben sich nicht gehäuft

De Stadtpolizei habe an diesem Wochenende zum ersten Mal eine Häufung solcher Treffen von mehr als fünf Personen festgestellt, sagt Kohler. «Wir können aktuell also noch nicht von einem Trend hin zu mehr Verstössen reden.» Auch in der Nacht auf Montag, als der Super Bowl stattfand, seien keine Verstösse festgestellt worden.

«Trotzdem ist eine gewisse Massnahmen-Müdigkeit in der Bevölkerung sicher zu spüren.»

Die Polizei suche jeweils wie bereits vor dem 1. Februar immer zuerst den Dialog. Ordnungsbussen würden dann ausgestellt, wenn jemand uneinsichtig sei oder bei gröberen Übertretungen, wie die Geburtstagsparty, sagt Kohler. Ordnungsbussen seien schon mehrere ausgestellt worden. Eine genaue Zahl könne er auf die Schnelle aber nicht nennen.

Auch Meldungen von aufmerksamen Nachbarn oder Passanten sind laut Kohler in letzter Zeit nicht mehr als sonst eingegangen. «Es werden uns hin und wieder Meldungen gemacht.» Die Stadtpolizei selbst kontrolliere auf ihren Patrouillen die Regeln in Zusammenhang mit der Covid-19-Verordnung. Es gebe aber keine expliziten «Covid-19-Patrouillen».