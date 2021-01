Coronapandemie Fünf Millionen Franken für St.Galler Gastronomen: Bürgerliche Stadtparlamentarier fordern vom Stadtrat rasche Hilfe Restaurants, Beizen und Bars sind seit Ende Dezember zu. Der Präsident von Gastro Stadt St.Gallen sagt, bis die Hilfen von Bund und Kanton einträfen, sei es für viele zu spät. Drei bürgerliche Stadtparlamentarier fordern deshalb, der Stadtrat müsse einspringen und helfen. Marlen Hämmerli 18.01.2021

Gestapelte statt besetze Stühle: Die Gastrobranche leidet unter den Folgen der Coronapandemie. Bild: Urs Bucher (2. Aptil 2020)

Das war besonders hart: Restaurants, Beizen, Kneipen und Bars mussten am 22. Dezember schliessen. Kurz vor den Festtagen. Dann, wenn viele Leute Zeit haben, etwas zu unternehmen. In der Stadt bummeln zu gehen etwa, oder an Silvester das Fondue auswärts zu essen. Doch gerade deswegen befürchteten der Bundesrat und die Corona-Taskforce über die Festtage viele Ansteckungen.

Seit Mittwoch ist nun klar: Die Restaurants bleiben weiter geschlossen – bis mindestens Ende Februar. Das ergibt, inklusive Sonntage, 68 Tage an denen Wirtinnen und Wirte keine Gäste empfangen dürfen, keine Getränke ausschenken und kein Essen servieren können.

Gemeinde könne schneller handeln als Bund und Kanton

Noch bevor die Verlängerung offiziell war, haben drei Stadtparlamentarier am 12. Januar eine Einfache Anfrage zu Unterstützungsmassnahmen eingereicht. Sie fordern vom Stadtrat, die städtische Gastrobranche mit etwa fünf Millionen Franken zu unterstützen. Die Kommune könne schneller handeln und stehe in der Pflicht, einzelne und insbesondere stark betroffene Branchen zu unterstützen. Der Teil-Lockdown bedeute für die Gastronomen ein Berufsverbot.

«Dies, obwohl nur gerade rund drei Prozent der Ansteckungen im Gastgewerbe nachgewiesen wurden.»

Das Geld werde benötigt, um die Zeit zu überbrücken, bis die Hilfsgelder von Bund und Kanton einträfen. Denn für viele Betriebe dauere dieser Prozess zu lang.

Dasselbe hatte René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen, gegenüber dieser Zeitung gesagt, nachdem der Bundesrat angekündigt hatte, die Schliessung der Restaurants eventuell zu verlängern. Rund 30 Gastronomen hätten bereits im Dezember das Handtuch geworfen. Werde der Gastrobranche nicht möglichst rasch unter die Arme gegriffen, rechnet Rechsteiner damit, dass «Minimum die Hälfte aller Betriebe in der Stadt sterben».

René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St. Gallen. Bild: PD

St.Gallen hat die höchste Konzentration

Auch die Verfasser der Einfachen Anfrage verweisen auf die Gefahr für die Gastrobranche. Oskar Seger, Parteipräsident der städtischen FDP, SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs und CVP-Fraktionspräsident Patrik Angehrn haben sich mit Gastro Stadt St.Gallen abgesprochen und schreiben: «Nirgends in der Ostschweiz gibt es eine höhere Konzentration an Gastrobetrieben. Die Gastronomie gehört zum Puls unserer lebendigen Stadt.» Deshalb werde der Stadtrat gebeten, die Grundlagen für eine Hilfeleistung zu erarbeiten.

Der Stadtrat solle prüfen, ob die Beträge zurückbezahlt werden sollen oder müssen. Zudem solle er Bedingungen für eine Hilfeleistung definieren. In Rücksprache mit Gastro St.Gallen schlagen die Unterzeichner der Einfachen Anfrage einige vor. Dazu zählen:

Beim Betrieb muss es sich um einen reinen Gastronomiebetrieb handeln, inklusive Catering und Bars.

Der Geschäftssitz muss in der Stadt St.Gallen sein.

Es muss eine Schadensmeldung inklusiv einer Abschätzung der Umsatzeinbussen eingereicht werden.

Vom Stadtrat wollen Seger, Winter-Dubs und Angehrn erstens wissen, ob er bereit wäre, den Gastrobetrieben eine Hilfeleistung zur Verfügung zu stellen. Zweitens fragen sie, bis wann der Stadtrat einen solchen Betrag ausbezahlen könnte. Rechsteiner rechnete Anfang Januar damit, dass die Härtefallregel im April oder Mai greift. Drittens fragen die drei Stadtparlamentarier, welche Bedingungen der Stadtrat definieren würde und ob die Vorschläge von Gastro Stadt St.Gallen integriert werden könnten.

Betriebe in städtischen Liegenschaften profitieren

Der Stadtrat hat Ende Dezember erklärt, Gastrobetriebe, die in einer städtischen Liegenschaft eingemietet sind, könnten bis Ende Januar die Miete stunden. Diese Massnahme hatte der Stadtrat bereits im ersten Lockdown beschlossen.

Der Bundesrat hat am vergangenen Mittwoch einfachere Hilfen für betroffene Unternehmen in Aussicht gestellt. Alle Betriebe, die 40 Tage oder mehr schliessen müssen, haben Anspruch auf À-fonds-perdu-Beiträge. Das heisst, die Gelder müssen nicht zurückbezahlt werden. Bisher haben Betriebe nur Unterstützung erhalten, wenn ihr Umsatz wegen der Coronamassnahmen um mindestens 40 Prozent gesunken ist. Die Beiträge wurden zudem erhöht: von 10 auf 20 Prozent des Umsatzes. Maximal werden pro Unternehmen 750'000 Franken ausbezahlt.

Wie schnell die Gelder fliessen, ist von den Kantonen abhängig. Der Kanton St.Gallen schreibt auf seiner Website, die Regierung werde diese Woche die kantonalen Voraussetzungen anpassen. «Bis dahin bitten wir Sie, vorerst keine weiteren Härtefallanträge einzureichen.» Gemäss einer Mitteilung vom Freitagabend will der Kanton seine Hilfen «weitestgehend» am Härtefallprogramm des Bundes ausrichten. Zudem beabsichtigt die Regierung, am bisher geltenden Kriterium der Überlebensfähigkeit festzuhalten. Betriebe also, die auch ohne Coronapandemie vor dem Bankrott stehen, werden nicht unterstützt.