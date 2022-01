Wie ein St.Galler Gastronom sich durch die Pandemie kämpft

Nach der Schulzeit wusste Emil Underberg nicht, was er machen sollte. So flog er auf die andere Seite der Welt und fand Arbeit in einem Luxusresort in Rotorua, Neuseeland. Dort entdeckte er seine Passion für die Gastfreundschaft. Der CEO empfahl ein Studium in dieser Richtung und gab ihm etwas mit auf den Weg, woran er sich oft erinnert: «Vergiss nie, wir verkaufen in der Gastronomie nicht Produkte – wir verkaufen Emotionen und Erlebnisse.» Während seines Studiums in Australien entdeckte Emil Underberg seine Leidenschaft für Kaffee. Nach einigen Lehr- und Wanderjahren verwirklichte er seinen Traum und eröffnete 2017 in St. Gallen das «Barista – Specialty Coffee & Bar». (dh)