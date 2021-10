Gossauer Weihnachtslauf 2021 wurde wegen Corona abgesagt

Coronapandemie «Der Entscheid ist uns sehr schwer gefallen»: Wegen Corona findet der traditionelle Gossauer Weihnachtslauf auch dieses Jahr nicht statt Nach der Absage 2020 hatten sich die Organisatoren auf die diesjährige Ausgabe des Weihnachtslaufs gefreut. Daraus wird aber nichts. Der Gossauer Traditionsanlass findet wieder nicht statt. Grund dafür sind die Corona-Auflagen. «Die Stimmung hätte gefehlt», sagt OK-Präsident Dave Mathis. Michel Burtscher 04.10.2021, 17.49 Uhr

Der letzte Weihnachtslauf fand am 7. Dezember 2019 statt. Bild: Michel Canonica

Das Fest, das in Gossau normalerweise Läuferinnen und Läufer sowie Bevölkerung gleichermassen begeistert, bleibt aus: Der Weihnachtslauf vom 4. Dezember ist abgesagt, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Damit wird der Traditionsanlass zum zweiten Mal in Folge nicht durchgeführt. Schon im vergangenen Jahr fiel er der Coronapandemie zum Opfer. In der über 30-jährigen Geschichte fand die Veranstaltung 2020 zum ersten Mal nicht statt - aber nicht zum letzten Mal, wie sich jetzt zeigt.