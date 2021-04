Coronamassnahmen Wirrwarr um Museen: Warum Bündner Schulklassen durch den St.Galler Stiftsbezirk geführt werden, obwohl das für hiesige Schulklassen verboten ist Die Museen sind geöffnet, aber nicht für jeden: So präsentiert sich die Lage im Kanton St.Gallen. Schulklassen dürfen ins Museum, aber nur auf Gemeindegebiet und nur ohne Führung. Weil andere Kantone das anders handhaben, führt das zu paradoxen Situationen im Stiftsbezirk. Julia Nehmiz 07.04.2021, 05.00 Uhr

Die Stiftsbibliothek ist für Besucher geöffnet, darf aber keine Führungen anbieten. Die paradoxe Situation: Führungen bekommen zurzeit dort nur Schulklassen, in deren Kanton dies erlaubt ist.

Bild: Nik Roth (11. Mai 2020)

Die Schulen: offen. Die Museen: offen. Doch wer darf nicht ins Museum: Schulklassen. Was auf den ersten Blick verwirrend erscheint, ist es auch auf den zweiten Blick.

Laut Bundesrat sind Führungen und Workshops für Schulklassen im Museum eigentlich erlaubt – sofern die Kinder und Jugendlichen Jahrgang 2001 oder jünger sind. Dies hat aber der Kanton St.Gallen untersagt. Hier dürfen Schulklassen zwar ins Museum, aber nur in diese, die in ihrer Gemeinde sind. Und auch dann nur ohne Führung.

Die Stadt St.Gallen verschärfte sogar noch dies. Laut einer Weisung vom 5. März dürfen Schulklassen überhaupt nicht ins Museum, nicht einmal in die auf Gemeindegebiet. Das wurde allerdings wieder zurückgenommen, Stadtsanktgaller Schulklassen dürfen also auch wieder ins Museum. Aber: Ohne Führung, ohne Workshop durch Museumsfachleute.

83 Churer Schulkinder bekommen eine Führung durch den Stiftsbezirk

Andere Kantone stützen sich auf die Bundesratsverordnung und erlauben sogar Führungen für Schulklassen. Das Absurde: Schulklassen aus diesen Kantonen dürfen auch Museen in anderen Kantonen besuchen und dort eine Führung bekommen. So besuchten am Gründonnerstag 83 Schulkinder aus Chur den Stiftsbezirk St.Gallen und erhielten, aufgeteilt in vier Gruppen, Führungen durchs Weltkulturerbe. Stadtsanktgaller Schulklassen müssen, wenn sie den Stiftsbezirk oder ein anderes Museum besuchen, mit einem Fragebogen oder mit Infoblättern vorlieb nehmen. Klassen aus anderen St.Galler Gemeinden dürfen den Stiftsbezirk erst gar nicht besuchen.

Mandana Roozpeikar, Leiterin Betrieb Ausstellungen und Vermittlung des Stiftsbezirks. Bild: Ralph Ribi

«Es herrschte ja lange Zeit Chaos, was dürfen Schulklassen und was dürfen sie nicht», sagt Mandana Roozpeikar, die im Stiftsbezirk Ausstellungen und Vermittlung leitet. Für den international aufgestellten Stiftsbezirk eine Herausforderung: Der Kanton sagt Museumsbesuch Ja, die Stadt sagt Nein, der Bund sagt Ja sogar zu Führungen für Schulklassen, die Stadt sagt dann doch auch Ja zum Museumsbesuch – «für viele war das ein Frust, was im Kanton St.Gallen passierte», sagt Roozpeikar.

Aber, geht das denn, mit einer Klasse ins Museum, ohne Führung? Was bringt das den Schulkindern, alleine durch ein Museum zu streifen?

Das geht schon, sagt Celin Fässler. Sie ist Geschäftsführerin von Musa, dem Museumsverband des Kantons St.Gallen, und sie hat beim Kanton interveniert, als die St.Galler Regelung bekannt wurde. Fässler ermuntert Museen, spezielle Fragebögen für Schulklassen zu konzipieren, mit denen sie das Museum erkunden können. Doch sie sagt auch:

«Ein Museumsbesuch lebt von dem, was erklärt wird, von den Geschichten, die hinter den Ausstellungsstücken stehen.»

Klar seien spezielle Fragebögen ein gutes Angebot – doch diese ersetzen nicht das Museum als ausserschulischen Lernort. Und: Die Museen hätten quasi über Nacht neue Konzepte für Vermittlung aus dem Ärmel zaubern müssen.

Hoffen auf ein Ende der Weisung

«Wir hoffen, dass diese Weisung, wenn es die epidemiologische Lage zulässt, zum 11. April ausläuft», sagt Celin Fässler. Museen als ausserschulische Lernorte seien nicht zu unterschätzen. Und auch nicht zu ersetzen.

Dem stimmt auch Mandana Roozpeikar zu:

«Wenn Sie selber ausprobieren, mit Feder und Tinte und ohne zu klecksen, eine Seite Handschrift zu kopieren, bekommen Sie eine ganz andere Ehrfurcht vor dem Können der Mönche früher.»

Oder wenn Schülerinnen und Schüler im Workshop aus Schilfrohr ihr eigenes Schreibutensil schnitzen und erleben, wie anders die Tinte fliesst, je nachdem, wie man die Kerbe gestaltet – «da können sie noch so viel nachlesen, es ist nie so eindrücklich, wie wenn sie etwas selber erleben», sagt Roozpeikar.

Gespür für alte Handschriften und Ehrfurcht vor dem Können der Mönche: In einem Workshop könnte man selber versuchen, so schön zu schreiben wie die Mönche.

Bild: Arthur Gamsa (7.12.2020)

Nicht das reine Wissen, sondern die Vermittlung sei für Museen essenziell. Geübte Museumsbesucher kommen auch mit einem Infoblatt zurecht. Für alle anderen ist persönliche Vermittlung das A und O. Trotzdem hat auch der Stiftsbezirk einen Fragebogen erstellt, mit dem man das Weltkulturerbe auf eigene Faust erkunden kann. Und hofft, wie die anderen Museen auch, dass die pandemische Lage es zulässt, im April wieder Führungen anbieten zu können.