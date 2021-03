Bevorzugung Zwei-Klassen-Piksen im Goldacher Seniorenzentrum: Zum Bier in die Beiz oder ans Familienfest dürfen nur geimpfte Bewohnende Im Seniorenzentrum La Vita in Goldach werden geimpfte und nicht geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner ungleich behandelt. Die Geschäftsleitung spricht von einer minimalen Bevorzugung. Ein Besuch im Restaurant oder die Teilnahme an einer Familienfeier mit mehr als fünf Personen sei ja sowieso noch nicht möglich. Rudolf Hirtl 05.03.2021, 05.00 Uhr

Im Seniorenzentrum La Vita in Goldach sind die Covid-19-Einschränkungen für nicht Geimpfte etwas strikter.





Teilweise sind Bewohnende von Altersheimen der Region Rorschach aufgrund der Corona-Einschränkungen schon seit Oktober praktisch eingeschlossen. Besuche sind nicht erlaubt und Bewohner sollen das Haus auch nicht verlassen. Die Corona-Impfungen verbessern die Situation deutlich. Etwa im Altersheim Rorschach, wo man bereits mit der zweiten Impfung durch ist. «Ab kommender Woche, wenn die Wartefrist bezüglich optimaler Wirkung vorbei ist, werden wir deutliche Erleichterungen in Kraft setzen können», sagt Stadtpräsident Röbi Raths.

Auch im Seniorenzentrum La Vita in Goldach werden die Coronaregeln angepasst. Über die seit Mittwoch geltenden Neuerungen wurden Angehörige in einem Brief informiert. Der Sohn eines dort lebenden 83-jährigen Mannes hat für die Anordnungen durchaus Verständnis, zumal sie der Sicherheit von Bewohnern und Beschäftigten dienen.

«Aber es stört mich massiv», so sagt er, «dass gesunde Bewohner, die seit Dezember alle zwei Wochen negativ getestet wurden, gegenüber geimpften Bewohnern nun benachteiligt werden.» Sein Vater sei seit Monaten eingesperrt. Er habe die Impfung abgelehnt, weil er keine Vorerkrankungen habe und der Meinung sei, die Impfung solle denen gegeben werden, die es nötiger hätten.

Tom Bättig, Geschäftsführer des La Vita in Goldach.

Ein Blick auf die Liste (rechts) zeigt, was den Ärger auslöst. So dürfen geimpfte Bewohnerinnen und Bewohnern an Geburtstags- und Familienfeste, sich in Restaurants aufhalten, wenn diese denn geöffnet sind, und in die Ferien fahren. Für jene, die sich nicht impfen lassen, ist dies alles verboten. «Ich finde es befremdend, wenn ein Unterschied gemacht wird zwischen gesunden und geimpften Personen», sagt der Sohn.

Tom Bättig, Geschäftsführer des La Vita, verweist darauf, dass praktisch alle Einschränkungen aufgehoben worden sind. Dies sei möglich, weil 70 Prozent der Bewohnenden vor einer Woche bereits die zweite Impfung erhalten hätten. «Wir haben über die möglichen verbleibenden Gefahrenquellen diskutiert und dabei haben sich die drei erwähnten Punkte in der Liste herauskristallisiert.» Diesen Entscheid habe die Geschäftsleitung im Wissen gefällt, dass die Ethikfrage derzeit noch intensiv diskutiert werde. «Wir wollten aber nicht auf den Entscheid des Bundes warten.»

Die Einschränkungen für Nichtgeimpfte seien minimal und nur auf dem Papier diskriminierend. So seien ein Besuch im Restaurant oder einer Familienfeier mit mehr als fünf Personen ja noch gar nicht möglich. «Wir beurteilen die Lage jeden Tag neu. In einem Monat kann die Situation schon wieder ganz anders aussehen», sagt Bättig und verweist darauf, dass auch nicht geimpfte Bewohnende und deren Angehörige bei Einhaltung der Hygieneregeln draussen Spaziergänge machen dürften. Ein Treffen sei also derzeit jederzeit möglich.

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli findet es persönlich nicht unproblematisch, wenn eine Unterscheidung gemacht wird. Aber grundsätzlich liege der Entscheid bei der Heimleitung, die unter Abwägung von Interessen und Risiken handeln müsse. «Ich war ein Stück weit auch überrascht, dass die drei Teilbereiche unterschiedlich gehandhabt werden», räumt er ein. Doch bezüglich Sicherheitsabwägung sei es auch verständlich. Das Risiko, das Virus ins Heim zu bringen, sei bei nicht geimpften Bewohnenden sicher grösser.

Warten auf Antworten von Bund und Kanton

Auch im Altersheim der Stadt Rorschach haben sich nicht alle Bewohnende impfen lassen. Ob dies bei der Umsetzung von Lockerungen eine Rolle spielen wird, ist laut Röbi Raths derzeit offen. «Wir sind noch nicht so weit, um eine verbindliche Antwort darauf geben zu können. Es hängt für mich auch davon ab, wie Bund und Kanton in dieser Angelegenheit entscheiden.»

Auch im Pelago, dem Pflegeheim der Region Rorschach, ist ein Teil der Bewohnenden mobil. «Ob zwischen geimpften und nicht geimpften Bewohnenden ein Unterschied gemacht werden soll, ist eine sehr schwierige Frage», sagt Geschäftsleiterin Ingrid Markart. «Wir warten gespannt auf den Entscheid des Bundes, wann wieder etwas Normalität in das Pflegeheim kommt.» Sie habe mit einem riesigen Aufwand alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wenigstens an drei Nachmittagen pro Woche Besucher empfangen werden könnten. So oder so bleibe der Umgang mit geimpften und nicht geimpften Personen eine echte Challenge.

Beim Kanton wird noch diskutiert

«Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Bewohnenden oder von Angehörigen bei Besuchen sind nur zulässig, soweit die epidemiologische Entwicklung dies rechtfertigt», steht im Rahmenkonzept für Besuchsregelungen in Altersheimen des Kantons. Ob diese Anordnung auch eine Unterscheidung zwischen geimpften und nicht geimpften Personen beinhaltet, kann man beim Amt für Soziales des Kantons St.Gallen noch nicht definitiv beantworten. «Wir haben zu diesem Thema noch keine Aussage in Richtung Heime gemacht, zumal die Impfaktionen auch noch laufen», sagt Daniela Sieber von der Abteilung Alter.

Im kantonalen Führungsstab und auch im Ethikforum werde diskutiert, wie mit diesem Thema umgegangen werden solle. Sollte der Bund eine solche Unterscheidung vorschlagen, müsste dies sicher berücksichtigt werden. Heimleitungen hätten aber unabhängig davon den Handlungsspielraum, Massnahmen zu treffen. Eine Empfehlung des Kantons erwartet sie in der zweiten Hälfte dieses Monats.