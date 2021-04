CORONAKRISE «Wir fühlen uns von den Behörden schikaniert»: St.Galler Gastronomen prangern Schlendrian an Härtefallentschädigungen werden nur schleppend ausbezahlt, klagen St.Galler Gastronomen. Die Betreiber der Pizzeria La Bocca sind überzeugt: Die Behörden unternehmen nicht genug, um der Branche zu helfen – im Gegenteil. Sandro Büchler 12.04.2021, 05.00 Uhr

Im «La Bocca» im Grossacker ist aufgestuhlt: Vater Hannes Elia ist seit über 18 Jahren der Geschäftsführer des italienischen Restaurants. Sein Sohn Stephen führt seit drei Jahren den «La Bocca»-Ableger in der St.Galler Innenstadt. Bild: Tobias Garcia (1. April 2021)

Hannes Elia blättert durch einen roten Ordner. «Das sind die pendenten Rechnungen vom März.» Wie er diese bezahlen soll, wisse er nicht. Der 57-Jährige ist Eigentümer und Geschäftsführer der Pizzeria La Bocca im Grossacker. Vor mehr als 18 Jahren hat er sich mit dem Betrieb selbstständig gemacht. Der Betrieb läuft gut. 2018 renoviert Elia das Restaurant beim Silberturm umfassend. Doch seine Reserven, die nach der Renovation noch übrig blieben, schwinden nun dahin. «Fast alles ist weg.»

Hannes Elia, Geschäftsführer des «La Bocca» im Grossacker, blättert durch pendente Rechnungen. Bild: Tobias Garcia (1. April 2021)

Die behördlich befohlene Schliessung der Gastrobetriebe bereitet Elia schlaflose Nächte. Er habe sich jede Pressekonferenz des Bundesrates angesehen. Doch von der versprochenen Hilfe sei bis jetzt nichts angekommen. «Wir fühlen uns vom Bund und den Behörden regelrecht schikaniert.»

Trotz geschlossenen Türen: Monatliche Fixkosten bleiben

Elia verkauft zurzeit Pizza und Pasta über die Gasse. Doch die Einnahmen des Take-away könne die Kosten nicht ansatzweise decken. An umsatzschwachen Tagen führe das Angebot eher noch zu Mehrkosten. Viele in seinem Umfeld glaubten, dass den Gastronomen genügend geholfen werde. «Aber das stimmt nicht», sagt Elia. Auf die Beantwortung seines Härtefallgesuchs, das einen Teil der Fixkosten decken sollte, warte er noch immer. Er sagt:

«Die versprochene Hilfe ist und war während des Lockdowns nie spürbar.»

Bei der Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigungen gebe es zum Teil massive Verzögerungen. «Die im Dezember und Januar bezahlten Löhne werden erst im März über den Erwerbsersatz des Kantons zurückerstattet.» Doch bis dahin müsse er bereits den Februar- und März-Lohn vorschiessen.

Daneben bleiben die monatlichen Fixkosten bestehen: Für Lohnnebenkosten, für AHV- und Pensionskassenbeiträge, Strom, Gas, Versicherungen, den Unterhalt der Geräte. Die Fixkosten allein belaufen sich bei Elia auf 25000 Franken monatlich. Dazu komme die Miete, die einen grossen Teil ausmache – und die Löhne für seine 15 Mitarbeitenden. Mit seinen Geldsorgen ist Elia nicht allein. «All dies betrifft nicht nur das ‹La Bocca›, sondern viele andere Gastrobetriebe im Land», sagt der Geschäftsführer, der sich regelmässig mit Berufskollegen austauscht.

Elias Sohn Stephen ist in die Fussstapfen des Vaters getreten. Seit drei Jahren führt er das «La Bocca City» an der Webergasse. Auch er ist konsterniert, zeigt die Antwort des Amts für Wirtschaft und Arbeit auf sein Härtefallgesuch.

«Von dem vom Treuhänder kalkulierten Betrag wurde nur ein Fünftel gutgeheissen.»

Weshalb gekürzt wurde, wird auf zweieinhalb schwammig formulierten Zeilen begründet. Für eine ausführliche Begründung müsse der 29-Jährige schriftlich und begründet eine kostenpflichtige Verfügung verlangen. «In der ganzen Branche ist kaum mehr Geld vorhanden, und jetzt muss man für eine Begründung auch noch bezahlen?», empört sich Stephen Elia. Er habe deshalb nun seinen Anwalt eingeschaltet.

Für eine ausführliche Begründung muss man zahlen. Bild: Sandro Büchler

Die Stadt wollte bereits für die Terrassen einkassieren

Den Gipfel habe die Stadt geboten: Im März bekam Elia deren Rechnung für die Terrassenbestuhlung in der Gasse vor der Beiz – die jährliche Gebühr für die Benützung von öffentlichem Grund. Kostenpunkt: 3700 Franken. «Die zuständige Behörde sagte auf meine Rückfrage hin, sie hätten mit einer Öffnung der Terrassen im März gerechnet und deshalb die Rechnung bereits verschickt.» Elia wurde beschieden, er könne die Rechnung vorderhand ignorieren. Sobald die Beizen jedoch wieder aufmachen können, müsse er sich postwendend auf eine neue Rechnung gefasst machen.

«Als ob die Situation für uns Wirte nicht schon hart genug ist.»

Der 29-Jährige sagt, der Betrieb im Stadtzentrum überlebe aktuell nur dank des Vermieters, der Elia noch entgegenkomme. Zu Schaffen machen Vater und Sohn nicht nur die ausbleibenden flüssigen Mittel, sondern auch der Papierkram. Stephen Elia sagt, er habe versucht, das umfangreiche Härtefallformular selbst auszufüllen – es ging nicht. Dabei kenne er sich in der Buchhaltung aus. «Neben meiner Kochausbildung habe ich die Hotelfachschule absolviert. Auch das Ausfüllen relevanter Formulare ist Teil der Ausbildung.»

Doch beim Härtefallgesuch stösst er an seine Grenzen. Man werde regelrecht erschlagen von Excel-Tabellen. «Ohne Treuhänder ist ein korrektes Ausfüllen unmöglich.» So wie Elia sind momentan viele Gastronomen auf externe Hilfe für die Administration angewiesen (siehe Zweittext). Hinzu kämen nach dem Ausfüllen detaillierte Rückfragen zu Erträgen, Versicherungen, so die beiden St.Galler.

«Ein Verlust ja, aber doch bitte kein Totalverlust»

Hannes Elia sagt, er habe genug von der aktuellen Situation, fühle sich von der Politik im Stich gelassen.

«In meiner ganzen Berufslaufbahn war ich immer motiviert. Ich gehe stets mit vollem Elan an die Arbeit. Aber jetzt, insbesondere mit den langen Bearbeitungszeiten für die Unterstützungsgelder, hat man irgendwann keine Energie mehr.»

Sein Sohn Stephen pflichtet ihm bei. Er fühle sich manchmal leer, einfach nur leer.

Sein Vater sagt, während die Gastronomen in Existenznöten seien, werden sie noch mit juristischen Spitzfindigkeiten und nicht nachvollziehbaren Entscheiden schikaniert. Er könne die Rechnungen nicht alle aus dem eigenen Sack bezahlen, die gesamten Altersreserven für den Fortbestand des «La Bocca» aufbrauchen. «Mit einem Verlust bin ich einverstanden – jedoch nicht mit einem Totalverlust! Das haben wir Gastronomen nicht verdient.»

«Die Gastrononomen erhalten nicht den grossen Geldsegen»

Marcel Frei, Treuhänder bei der Atempo Inkasso GmbH in Buchs. Bild: Tobias Garcia

«Viele Wirte sind mit dem administrativen Aufwand überfordert», sagt Marcel Frei. Der Treuhänder bei der Atempo Inkasso und Treuhand GmbH in Buchs weiss, wo den Gastronomen der Schuh drückt. Die Atempo betreut neben Vater und Sohn Elia 15 weitere Gastrobetriebe im Umkreis der Stadt St.Gallen.

«Die Bearbeitung der Gesuche verläuft schleppend. Die beantragten Gelder kommen nur tröpfchenweise bei den Gastronomen an.»

Drei Monate Bearbeitungszeit für ein Härtefallgesuch seien keine Seltenheit.

Laut Frei müssten die Gastronomen an verschiedenen Orten auf die Unterstützungsgelder pochen: Neben den Härtefallgesuchen, die einen Teil der trotz geschlossenen Türen anfallenden Fixkosten decken sollen, können die Wirte für ihre Mitarbeitenden Kurzarbeit beantragen – nicht aber für sich selbst. Die Geschäftsführer müssen sich stattdessen für eine Coronaerwerbsersatzentschädigung bei Gastrosocial, der Ausgleichskasse der Wirte, melden.

Zur aktuellen Buchhaltung ist noch eine Finanzanalyse nötig

Frei sagt, dass die zu machenden Angaben auf den Formularen jeden Monat ändern würden. Zudem sei für das korrekte Ausfüllen aller Formulare mittlerweile ein umfangreiches finanzielles Grundwissen nötig. «Eine saubere, aktuelle Buchhaltung genügt oft nicht.» Für eine Beurteilung der finanziellen Lage eines Betriebs müsse meist eine vertiefte Analyse erstellt werden. «Auf dieser Basis können wir das weitere Vorgehen bestimmen.» Neben den Unterstützungsgesuchen gebe es weitere Möglichkeiten: Etwa eine Reduktion der Miete zu erwirken oder die Zahlungsfristen von Gläubigern zu verlängern versuchen. «Manchmal muss auch eine Schuldensanierung ins Auge gefasst werden», so Frei.

Zum schleppenden Fortgang habe auch ein Kurswechsel der Behörden beigetragen. Im vergangenen Jahr zeichnete sich der Bund grösstenteils verantwortlich für die Unterstützungshilfen. Jetzt seien hingegen die Kantone dafür zuständig. Frei sagt, jeder Kanton habe nun ein eigenes Vorgehen für die Härtefallgesuche: Welche Umsatzperiode, was ungedeckte Fixkosten seien, definiere jeder Kanton unterschiedlich. «Darum geht es auch so lange.» In der ersten Pandemiewelle vor einem Jahr sei der Papierkrieg schnell und speditiv bearbeitet worden.

«Jetzt nicht mehr.»

«Für die Gastronomen bedeutet das nicht den grossen Geldsegen, einige werden gar massiv geschröpft», sagt Treuhänder Frei. Weil kein Ende in Sicht sei, hätten viele genug. Die Unsicherheit zehre an den Kräften der Gastgeber. «Wenn die Behörden dann auch noch an ihre Grenzen stossen und für eine stichhaltige Begründung, weshalb etwa der Betrag für die Härtefallunterstützung gekürzt wird, Gebühren verlangen, ist das doppelt frustrierend für die Gastronomen.»