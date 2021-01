Coronakrise «Wir befinden uns im Blindflug»: Wie der Detailhandel in der Stadt St.Gallen die ersten Tage im zweiten Lockdown erlebt Der zweite Lockdown ist seit dieser Woche Realität, fast alle Geschäfte sind geschlossen. Die Ausnahmen sind aber zahlreicher als im vergangenen Frühjahr: Papeterien, Kosmetikgeschäfte, Tabak- und Weinhändler, Optiker und Confiserien haben offen. Lohnt sich das? Eine erste Zwischenbilanz von Pro-City-Präsident Ralph Bleuer. Luca Ghiselli 23.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Detailhändler, die noch offen sind, mussten Teile ihres Sortiments absperren.

Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2021)

Offen bleiben? Schliessen? Halbtags offen bleiben? Es sind existenzielle Fragen, die sich viele Detaillisten in der Stadt St.Gallen vor einer Woche stellen mussten. Der Bundesrat hatte den zweiten Lockdown angeordnet, die Homeoffice-Pflicht eingeführt. Offen bleiben: Lohnt sich das überhaupt, wenn die Frequenzen wieder einbrechen? Sendet es falsche Signale an Personal, Politik und Kunden, wenn man ohne Zwang schliesst?

Den meisten Detaillisten wurden diese Entscheidungen ohnehin abgenommen. Wer keine Güter des täglichen Bedarfs anbietet, musste ohnehin die Schotten dichtmachen. Kleiderläden, Elektrofachgeschäfte, Buchhandlungen, Sportgeschäfte: Sie sind alle bis auf die Abholung von Bestellungen geschlossen. Die Confiseure, Papeterien, Kosmetikgeschäfte, Kaffee- und Teehändler, Weinfachgeschäfte und Tabakhändler aber standen genau vor diesen Fragen. Und die meisten haben ihre Türen am ersten Tag des zweiten Lockdowns vom Montag geöffnet. Wie fällt die erste Zwischenbilanz nach einer Arbeitswoche aus?

Was ist täglicher Bedarf?

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Es läuft alles auf Sparflamme», sagt Ralph Bleuer, Präsident der Detaillistenvereinigung Pro City St.Gallen. Die Papeterie Markwalder zum Beispiel, wo Bleuer Geschäftsführer ist, hat weiterhin geöffnet. Allerdings nur vormittags. Teile des Sortiments wie Geschenkartikel sind abgesperrt, nur das Nötigste wie Papier und Stifte darf verkauft werden. Bei den Kunden stösst das aber auf Verständnis, wie Bleuer sagt. «Jene, die den Weg zu uns finden, halten sich an die Massnahmen.»

Kein seltenes Bild in der St.Galler Innenstadt: Die meisten Geschäfte wurden behördlich geschlossen.

Bild: Benjamin Manser

Die vergangenen Tage und Wochen waren auch für den Stadtsanktgaller Detailhandel von grosser Unsicherheit geprägt. Bleuer sagt:

«Jedes Geschäft musste selber abklären, was es verkaufen darf und was nicht. Man hätte sich detailliertere Informationen zum Sortiment gewünscht.»

Gerade was die Frage nach den Gütern des täglichen Bedarfs betrifft, habe es Unklarheiten gegeben. Denn, so sagt Bleuer, sei die Abgrenzung nicht auf Anhieb eindeutig. «Je nach Auslegung können viele Produkte in diese Kategorie fallen.»

Ob es mehr oder weniger sinnvoll sei, im Lockdown den Betrieb zumindest teilweise aufrechtzuerhalten, müsse sich erst zeigen, sagt der Pro-City-Präsident. Das sei von Branche zu Branche unterschiedlich, und es sei noch zu früh, um eine abschliessende Beurteilung vorzunehmen.

«Es ist aber auf jeden Fall ein wichtiges Signal: Wir bemühen uns und zeigen Präsenz.»

Ob der teilweise geöffnete Detailhandel am Schluss aber ein lohnendes Geschäft oder eher ein Dienst an der Allgemeinheit ist, werden die kommenden Wochen erst zeigen. Detaillierte Rückmeldungen habe Pro City von seinen Mitgliedern noch nicht erhalten. «Wir sind gewissermassen alle im Blindflug unterwegs.»

Die Gassen haben sich geleert. Trotzdem sind noch mehr Leute unterwegs als im vergangenen Frühjahr. Benjamin Manser

Mehr Passanten und geöffnete Läden als im ersten Lockdown

Bei einem Spaziergang durchs Stadtzentrum fällt aber schnell auf: Es sind nicht nur mehr Passanten unterwegs als im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und es haben auch mehr Geschäfte geöffnet. Waren damals nur Lebensmittelläden geöffnet, haben diesmal viele Detaillisten zumindest einen Teil ihres Angebots aufrechterhalten.

Die Multergasse als Beispiel: Die Confiseure Lindt & Sprüngli und Roggwiller haben offen, der Kaffee- und Teehändler Baumgartner genauso wie Yves Rocher. Und auch die Passantenströme sind grösser als im ersten Lockdown. Diese Beobachtung teilt auch Ralph Bleuer: «Die Mobilität ist diesmal grösser, es sind mehr Leute unterwegs.» Was für den Detailhandel gut ist, kann aus epidemiologischer Sicht schlecht sein.

Wie geht es weiter für den St.Galler Detailhandel? «Unsere Mitglieder werden den Geschäftsgang laufend beobachten und falls nötig Anpassungen bei den Öffnungszeiten treffen», sagt Bleuer. Man versuche, bestmöglich eine gewisse Normalität zu leben. Und der Trostlosigkeit des Lockdowns, so gut es geht, entgegenzuwirken.

Pro City begrüsst Corona-Anlaufstelle Der St.Galler Stadtrat prüft nach einem entsprechenden Vorstoss im Stadtparlament, eine Coronaberatungsstelle aufzubauen. Diese soll Gewerbetreibenden und Privatpersonen, die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, dabei helfen. Pro City St.Gallen begrüsst laut Präsident Ralph Bleuer die Bestrebungen. «Die aktuelle Situation hat Luft nach oben.» Einerseits wüssten viele nicht, wo sie sich melden müssen, um Hilfe zu beantragen. Andererseits versuche der Gewerbeverband gemeinsam mit Pro City zwar, seine Mitglieder jeweils zeitnah über Regierungsbeschlüsse zu informieren. Aber selbst die Verbände hätten zum Teil Mühe, durchzublicken. «Entsprechend sind wir froh, wenn die Politik den Handlungsbedarf erkennt und Linderung herbeiführen möchte.» (ghi)

,