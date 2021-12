Wie Schülerinnen und Schüler die Quarantäne erleben

Coronakrise «Wenn man so lange nicht raus darf, wird man ganz hibbelig»: Wie Schülerinnen und Schüler aus St.Gallen die Quarantäne erleben Viele Kinder müssen derzeit wegen Corona zu Hause bleiben. Sie können keine Freunde treffen, nicht zum Sport, in den Chor oder in die Schule. Stattdessen machen sie Erfahrungen mit Quarantäne und Isolation. So haben Schulkinder aus Stadt und Umgebung diese speziellen Tage verbracht. Christina Weder Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf die Dauer langweilen sich selbst Leseratten und Stubenhocker: Kinder in Quarantäne oder Isolation vermissen insbesondere ihre Schulfreundinnen und -freunde. Bild: Getty

Norina, 12 Jahre. Bild: Christina Weder

«Meinen 12. Geburtstag werde ich nicht so schnell vergessen. Ich hatte Kopfweh, war schlapp und lag auf dem Sofa. Meine Familie hat draussen im Garten ohne mich gefeiert. Am Abend hatte ich 39 Grad Fieber. In der Schule gab es am nächsten Tag einen Massentest. Da ging ich hin. Mein Test war positiv, jener meiner Schwester auch. Sie hatte nur ein bisschen Kopfweh.

Mir ging es nach zwei Tagen wieder besser. Aber ich fühle mich manchmal heute noch müde. Es war langweilig, dass ich meine Kolleginnen nicht sehen und nirgends mehr hingehen konnte – nicht in die Jugi, in den Chor oder mit dem Hund einer Bekannten spazieren. Auch meine Geburtstagsparty mit Freundinnen musste ich absagen.

Es fühlte sich an wie «Schule zu Hause». Jeden Morgen habe ich Hausaufgaben gemacht und alles nachgearbeitet. Viermal hatten wir ein Online-Meeting mit der Klasse. Mehr als die Hälfte der Kinder aus meinem Schulhaus waren im November in Isolation. Von meiner Klasse mussten 13 von 17 Kindern zu Hause bleiben. Als ich endlich wieder raus durfte, ging ich als Erstes mit dem Hund spazieren – auf eine sehr lange Runde. Und meine Geburtstagsparty habe ich inzwischen auch nachgeholt.»

Theo, 8 Jahre. Bild: PD

«Ich musste fast zwei Wochen zu Hause bleiben. Zuerst hatte mein Bruder Corona, und ich durfte wegen der Quarantäne nicht in die Schule. Vier Tage später hatte ich selber einen positiven Test wie meine Mama und Oma und Opa, die bei uns zu Besuch waren. Ich musste deshalb nochmals mehr als eine Woche zu Hause bleiben. Ich hatte praktisch keine Symptome, nur einmal in der Nacht ganz leichtes Fieber.

Mir war ziemlich langweilig, weil ich meine Freunde aus der Schule vermisste. Ich spielte viel und durfte sogar die beiden Länderspiele der Schweizer Nati gegen Italien und Bulgarien schauen, weil ich am nächsten Tag nicht in die Schule musste. Ich habe bei jedem Tor gejubelt. Und dass die Schweiz nächstes Jahr an der WM spielt, freut mich schon jetzt. Hoffentlich gibt es dann kein Corona mehr.»

Tobias, 10 Jahre. Bild: Christina Weder

«Weil mein bester Freund Corona hatte, musste ich in Quarantäne. Nach fünf Tagen liess ich mich testen, um aus der Quarantäne entlassen zu werden. Ich stand schon in den Fussballkleidern parat, um endlich nach draussen zu gehen, als das Resultat kam. Es war positiv. Da war ich schon enttäuscht. Ich hatte null Symptome. Die nächsten zehn Tage musste ich in Isolation bleiben. Ich war nur einmal kurz draussen im Garten.

Der Rest der Familie ist geimpft und konnte weiter zur Arbeit und in die Schule gehen. Deshalb war ich mit unserem Hund oft allein. Das ging ganz gut. Am Morgen musste ich für Tests lernen. Gegen Mittag hatte ich die Schulaufgaben jeweils erledigt. Wenn ich in meinem Zimmer war, habe ich mehr als sonst gegamt oder Facetime gemacht. Es war ein bisschen wie Ferien, aber langweilig. Ich habe mich gefreut, wieder in die Schule zu gehen. Ich war nicht der Einzige, der wegen Corona zu Hause bleiben musste. In meiner Klasse fehlten gleichzeitig zehn bis elf Kinder.»

Bignia, 10 Jahre. Bild: Christina Weder

«Ich weiss es noch genau: 20 Tage lang musste ich in Quarantäne bleiben. Papa, Mama und meine Schwester hatten nacheinander Corona. Mein Test war als einziger immer negativ. Vier Tage musste ich Hausaufgaben machen, der Rest fiel in die Frühlingsferien. Meine Lehrerinnen haben fast zu gut geschaut. Sie hätten ruhig die eine oder andere Matheaufgabe weglassen können.

Wir haben in dieser Zeit viele Spiele gespielt, meistens Dog. Wenn ich genug von der Familie hatte, zog ich mich in mein Zimmer zurück. Manchmal habe ich im Keller Fussball gespielt – aber das geht drinnen nicht so gut. Den Garten konnten wir nicht nutzen, weil er gerade umgebaut wurde. Aber manchmal ‹höckelten› wir abends draussen, wenn die Arbeiter gegangen waren. Mein Vater war der Einzige, der gerne länger zu Hause geblieben wäre. Aber nach zehn Tagen musste er wieder zur Arbeit.

Ich habe es sehr vermisst, mit anderen Kindern zu spielen, draussen herumzuspringen und Fussball zu spielen. 20 Tage sind lang. Ich will das nicht noch einmal machen, auch nicht für zehn Tage. Als ich wieder raus durfte, habe ich als Erstes mit Kollegen abgemacht.»

Ennio, 5 Jahre. Bild: Christina Weder

Heute war ich zum ersten Mal wieder im Kindergarten. Ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal dort war. Wann war das, Mama? – Vor 25 Tagen. Jetzt haben wir nicht mehr das Thema Bauernhof, sondern ein anderes Thema. Zuerst hatte mein älterer Bruder Corona, dann mein anderer Bruder und Papa und am Schluss Mama. Darum musste ich so lange zu Hause bleiben. Ich war immer gesund. Gestern hat mich Mama nochmals mit dem Stäbchen in der Nase getestet. Ich finde das voll doof.

Abends durfte ich länger aufbleiben, weil ich nicht in den Kindergarten musste. Länger als meine älteren Brüder. Das fand ich cool. Wir haben manchmal Sachen gemacht, die wir sonst nicht machen dürfen. Einmal habe ich Schnee ins Haus geholt und damit gespielt. Ich habe ein Vogelhäuschen aufgehängt und Papiersterne für meine Kindergartenfreunde gebastelt. Manchmal ist es mir auch langweilig geworden. Ich habe mich auf den Kindergarten gefreut. Aber ich wäre auch gerne mit Mama wieder einmal weggefahren oder ins Hallenbad gegangen.»

Quentin, 11 Jahre. Bild: Christina Weder

«Ich musste schon zum zweiten Mal zehn Tage zu Hause bleiben. Mein Test war positiv. Ich hatte Halsweh und ein bisschen Kopfweh. Es war nicht so schlimm; nach zwei Tagen merkte ich nichts mehr. Aber den Schnelltest fand ich sehr unangenehm. Es fühlte sich an, als müsste ich die ganze Zeit niesen.

Zu Hause musste ich weniger Aufgaben machen als sonst in der Schule. In meinem Zimmer habe ich manchmal gemalt. Manchmal konnte ich gamen. Es war lockerer. Aber es wird mit der Zeit langweilig. Wenn man so lange nicht raus darf, dann wird man hässig und ganz hibbelig. Das finde ich streng. So kann ich auch nicht so gut Hausaufgaben machen. Ich hätte es nicht viel länger in der Wohnung ausgehalten.

Als ich in die Schule zurückkam, war es komisch. Nur noch die Hälfte der Klasse war da. Die andere Hälfte hatte Corona. An jedem Pult durfte nur noch ein Kind sitzen. Wir mussten Masken tragen und ständig die Hände desinfizieren. Vom vielen Lüften war es ganz kalt im Schulzimmer. Sogar bei Gruppenarbeiten und in der Garderobe mussten wir einen Meter Abstand halten. Jetzt sind die Regeln nicht mehr so streng.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen