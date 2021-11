St.Gallerin kann ihre Schule in Kaschmir endlich wieder öffnen

Coronakrise «Viele Kinder haben den Bezug zur Bildung verloren»: St.Gallerin musste ihre Schule in Kaschmir lange schliessen – mit Folgen In der Schule, die die St.Gallerin Christine Hüttinger Khuroo mit ihrem Mann Manzoor Khuroo im Kaschmir gegründet hat, konnte über zwei Jahre kein Unterricht stattfinden – zuerst wegen der angespannten politischen Lage, dann wegen Corona. Jetzt öffnet die Schule wieder, doch die lange Schliessung hat Spuren hinterlassen. Christina Weder Jetzt kommentieren 21.11.2021, 17.00 Uhr

Lange stand das Schulhaus leer, jetzt kehrt wieder Leben ein: Blick in ein Klassenzimmer der Syed Sahab Memorial School in Dagpora. Bild: PD

Auf diesen Moment musste Christine Hüttinger Khuroo lange warten. Vor kurzem hat sie erfahren, dass die Schulen in Kaschmir nach einem langen Corona-Lockdown wieder öffnen dürfen. Die Meldung betrifft sie persönlich. Zusammen mit ihrem Mann Manzoor Khuroo hat die St.Gallerin vor zehn Jahren im indischen Teil Kaschmirs eine Schule gegründet. Doch seit zwei Jahren findet dort praktisch kein Unterricht mehr statt.

Zuerst war die Schule aufgrund der angespannten politischen Lage geschlossen – wie viele andere Schulen in Kaschmir auch. Und dann kam Corona und legte das Schulsystem abermals lahm. Erst vor rund zwei Wochen hat die indische Zentralregierung die Schulschliessungen wegen Corona wieder aufgehoben.

Während der Zeit der Schliessung hat das Schulhaus einen neuen Farbanstrich erhalten – und auf dem Pausenplatz ist Gras gewachsen. Bild: PD

In diesen Tagen kehren die Lehrpersonen und Kinder wieder in die Klassenzimmer zurück – es sei höchste Zeit dafür, findet Christine Hüttinger Khuroo. Die 60-Jährige beobachtet die Entwicklung von St.Gallen aus, wo sie seit sechs Jahren wieder wohnt und arbeitet. Davor hat sie über zehn Jahre in Dagpora, dem Heimatdorf ihres Mannes in Kaschmir, gelebt. Dort haben die beiden die Syed Sahab Memorial School aufgebaut. Ihr Ziel ist es, Kindern eine zeitgemässe und gewaltfreie Bildung zu ermöglichen. Unterstützung erhielten sie vom Schweizer Verein Freunde für Kaschmir.

Statt in die Schule zu gehen, nahmen die Kinder kleine Jobs an

Christine Hüttinger Khuroo und Manzoor Khuroo. Bild: Christina Weder

Christine Hüttinger Khuroo kehrt regelmässig in den Kaschmir zurück, was seit Ausbruch der Pandemie mit Hürden verbunden ist. Einmal konnte sie nicht aus der Schweiz ausreisen, ein anderes Mal konnte ihr Mann Manzoor, der der Schule als Präsident vorsteht, wegen der indischen Delta-Virusvariante nicht mehr nach Europa zurückkehren.

Zuletzt war die St.Gallerin im September für vier Wochen in der Himalajaregion. Ihr Eindruck: Während sich vieles wieder normalisierte, die Läden offen waren und wieder Hochzeiten gefeiert wurden, blieben die Schulen zu. Sie kann nur den Kopf darüber schütteln. Die langen Schliessungen hätten Spuren hinterlassen.

«Viele Kinder haben den Bezug zur Bildung verloren.»

Manche seien verhaltensauffällig geworden. Ihnen fehlte der geregelte Alltag, das Zusammensein mit Klassenkameradinnen und -kameraden, der Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern. Die meisten Eltern hätten keine Kapazitäten gehabt, sich besonders um die Kinder zu kümmern. Sie mühten sich ab, die Familie über Wasser zu halten. Manche Eltern meldeten ihre Kinder aus finanziellen Gründen von der Schule ab. Die Kinder nahmen kleinere Jobs an, um mitzuverdienen. Die Motivation für die Schule blieb zunehmend auf der Strecke. «Die Regierung hat der Bildung keine prioritäre Bedeutung zugemessen», sagt Hüttinger Khuroo. «Diese Haltung hat auf die Bevölkerung abgefärbt.»

Vor der Schliessung der Schule vor zwei Jahren besuchten 250 Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren die Syed Sahab Memorial School in Dagpora. Bild: PD

Online-Unterricht nicht möglich: Fehlende Geräte und gekappte Verbindungen

Während der Monate der Schulschliessung sank die Schülerzahl an der Syed Sahab Memorial School von 250 auf 150 angemeldete Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren. Und dies, obwohl die Schule während der langen Schliessung nicht untätig war. Sobald es möglich war, schickten Christine Hüttinger Khuroo und ihr Mann Lehrpersonen in die Dörfer, um wenigstens einzelne Unterrichtsstunden zu geben. Denn an Online-Unterricht war nicht zu denken.

«Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben keinen Zugang zum Internet.»

Kommt hinzu, dass die Internetverbindungen aus politischen Gründen oft mit reduzierter Geschwindigkeit laufen oder ganz unterbrochen sind.

«Wir sind glücklich, dass die Schule jetzt wieder offen ist», sagt die St.Gallerin. Doch sie weiss: Es wird dauern, bis wieder ein normaler Schulbetrieb möglich ist, die Kinder wieder auf gleichem Wissensstand sind, Lernlücken geschlossen und ihr Plätzchen in der Klasse gefunden haben. Dafür bleibt kaum Zeit. Denn bereits steht die Winterpause vor der Tür. In zwei, drei Wochen wird der Unterricht in den unbeheizten Räumen nicht mehr möglich sein.

Zudem bleiben Sorgen um die Zukunft der Schule, die während der langen Schliessung finanzielle Einbussen erlitten hat. «Wir hoffen auf Solidarität», sagt Christine Hüttinger Khuroo. Denn die Schule liegt ihr am Herzen: Gerade in einer Krisenregion sei es wichtig, Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie sich gut aufgehoben fühlen. Doch ohne Unterstützung aus der Schweiz gehe es nicht. Am 27. November werden sie und ihr Mann Manzoor zu Gunsten der Schule einen Stand am Christkindlimarkt auf dem Gallusplatz betreiben.

www.freundefuerkashmir.ch