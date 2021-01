Coronakrise «... sonst geht es mir ans Lebendige»: Wie der Chef der St.Galler Pizzeria Mamma Assunta auf Facebook nach Gelegenheitsjobs sucht Seit 35 Jahren führt Familie Citera die St.Galler Pizzeria Mamma Assunta. Im Frühling hat Sohn Antonio den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Jetzt, nach der erneuten Schliessung aller Restaurants wegen Corona, steht dem 43-Jährigen das Wasser bis zum Hals. Mit einer ungewöhnlichen Aktion hofft er, zu Arbeit zu kommen. Die Geschichte eines Traums, für den Citera weiterkämpfen will. Daniel Walt 07.01.2021, 18.00 Uhr

«Ich bin finanziell am Nullpunkt angelangt»: Antonio Citera, Chef der St.Galler Pizzeria Mamma Assunta.



Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6. Januar 2021)

«Jedes Mal, wenn ich im leeren Restaurant bin, kommen mir beinahe die Tränen.» Antonio Citera sitzt in der Pizzeria Mamma Assunta an der Gartenstrasse in St.Gallen. Es ist aufgestuhlt, eine Stoffhülle bedeckt die Kasse. In Nischen an den Wänden stehen Weinflaschen – einige davon stammen vom Weingut des italienischen Sängers Al Bano Carrisi. Sie zeugen von Zeiten, als im «Mamma Assunta» gegessen, getrunken und gefeiert wurde, als gäbe es kein Morgen. Al Bano selbst war im «Mamma Assunta» schon zu Gast, genauso wie Ende der 80er-Jahre Ivan Zamorano mit Teamkollegen des FC St.Gallen oder später der italienische Formel-1-Fahrer Jarno Trulli.

Eine Ewigkeit her scheinen an diesem trüben Januartag die Abende, als das «Mamma Assunta» aus allen Nähten platzte. Dabei war Antonio Citera im Oktober noch guter Dinge: Nachdem er die Pizzeria im vergangenen Frühling, mitten im Lockdown, von seinen Eltern übernommen hatte, schien das Gröbste in der Coronakrise endlich überstanden. Der 43-Jährige blickt zurück:

«Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich mir Ende Oktober erstmals selber einen Lohn würde auszahlen können.»

Doch dann riefen erste Corona-Experten dazu auf, wegen der wieder ansteigenden Fallzahlen nicht mehr in Restaurants zu gehen. Tags zuvor war es im «Mamma Assunta» noch proppenvoll gewesen. Nach der Warnung kamen am Folgetag mittags vier und abends zwei Gäste in die Pizzeria. Und Antonio Citera spürte bald: Es würde nichts werden mit seinem ersten Lohn Ende Monat.

25'000 Franken Fixkosten pro Monat

Über zwei Monate sind seit dem Wiederaufflammen der Coronakrise vergangen. Die Situation der Restaurants hat sich in dieser Zeit laufend verschlechtert – bis zu deren erneuter Schliessung kurz vor Weihnachten. Licht am Horizont? Fehlanzeige. Monatliche Fixkosten von 25'000 Franken rauben Antonio Citera mittlerweile den Schlaf. Mit zwei Monatsmieten ist der «Mamma Assunta»-Wirt derzeit im Rückstand, wobei er auf einen verständnisvollen, stets gesprächsbereiten Vermieter zählen kann. Der 43-Jährige musste zudem Pensionskassengelder beziehen, um Steuern und weitere Rechnungen zu bezahlen. Seine beiden Küchenhilfen sind zwar für Kurzarbeit angemeldet; trotzdem muss Citera ihnen den Lohn selber auszahlen. Bis die Entschädigungen an ihn zurückfliessen, vergeht viel Zeit.

Diese Woche hat Antonio Citera auf Facebook ein rund einminütiges Video veröffentlicht. Darin schildert er sichtlich bewegt seine Situation – und bittet nicht etwa um Spenden, sondern um Jobangebote. Solange das «Mamma Assunta» geschlossen bleiben muss, will er anderswo arbeiten, um zu Geld zu kommen und die Mieten des Restaurants sowie seiner Wohnung und weitere Rechnungen möglichst bezahlen zu können. «Sonst geht es mir ans Lebendige, und ich müsste meinen Traum aufgeben. Und das will ich nicht»:

Die Pizzeria gegen den Willen der Eltern übernommen

Herzblut – immer wieder fällt im Gespräch mit Antonio Citera dieses Wort. Herzblut war dabei, als Giuseppe und Assunta Citera 1985 die Pizzeria Mamma Assunta in St.Gallen eröffneten. Das italienische Ehepaar lebt seit Anfang der 80er-Jahre in der Schweiz. Der Vater war zunächst Maurer in St.Margrethen, die Mutter Hausfrau, bis sich die beiden ihren grossen Traum erfüllten und das Restaurant an der Gartenstrasse in St.Gallen eröffneten. Der Vater habe quasi über Nacht das Pizzabacken erlernt, erinnert sich Sohn Antonio und sagt:

«Meine Eltern setzten damals alles auf eine Karte.»

Das «Mamma Assunta» wurde zum zweiten Zuhause für Antonio, zumal die Familie im oberen Stock des Restaurants wohnte. Und es blieb sein Daheim auch in Teenagerjahren und als junger Erwachsener: Antonio half seinen Eltern im Betrieb mit. In den Ausgang ging es jeweils erst, wenn die Arbeiten im «Mamma Assunta» erledigt waren. Citera machte in der Folge eine Lehre als Automechaniker und arbeitete 27 Jahre auf dem Beruf – bis er den Betrieb im vergangenen April von seinen Eltern übernahm. «Gegen deren Willen, weil sie wussten, wie schwer das Gastgewerbe ist», wie er betont. Wegen der Coronakrise zerschlug sich ein Verkauf an Aussenstehende allerdings. Und so überzeugte Antonio Citera seine Eltern schliesslich, ihm das «Mamma Assunta» zu überlassen, das er seither mit viel Herzblut führt. Ein Glücksmoment sei es gewesen, als er seine Gäste nach dem Lockdown ein erstes Mal habe draussen bewirten dürfen, schwärmt er.

«Ich war mir nie zu schade zum Arbeiten»

Herzblut war auch dabei, als Antonio Citera diese Woche kurz entschlossen sein Video aufnahm und es am Montagabend auf Facebook stellte. Anders als andere wollte er mit seinem Statement niemanden anklagen. Dies, obwohl er die Coronapolitik der Schweiz durchaus kritisch sieht: Natürlich sei es für den Bundesrat schwierig, sagt Citera – «doch die Politiker denken einfach zu wenig daran, wie viele Existenzen durch Entscheide wie Restaurantschliessungen zugrunde gehen».





Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6. Januar 2021)

Citeras Motivation fürs Video war allerdings eine andere: Er will zu Gelegenheitsjobs und damit zu etwas Geld kommen, anstatt einfach herumzusitzen und zu warten, bis das «Mamma Assunta» irgendwann wieder öffnen darf. Das Video sei keine Verzweiflungsaktion gewesen, sondern Ausdruck seiner Haltung, betont er:

«Ich war mir nie zu schade zum Arbeiten. Und ich will auch nicht die hohle Hand machen und um finanzielle Unterstützung bitten, sondern etwas tun fürs Geld.»

Die Resonanz, welche Antonio Citeras Video auslöste, ist enorm: In den ersten 24 Stunden wurde der Clip 20'000-mal aufgerufen und über 500-mal geteilt, mittlerweile liegen diese Werte bei 24'000 und 600. Und es gingen zahlreiche Angebote mit Tipps und Angeboten für Jobs ein. Erste Kontakte hat der 43-Jährige geknüpft – und Engagements angenommen: Citera hat diese Woche schon einige Stunden lang Holzbretter geschliffen, zudem stehen Einsätze in einer Autowerkstatt und für ein Zügelunternehmen bevor.

«Mich auf Jahre hinaus verschulden? Das müsste ich mir sehr gut überlegen»

«Mein Vater hatte Tränen in den Augen, als er das Video sah», sagt Antonio Citera. Auch die moralische Unterstützung aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, ja sogar von Unbekannten ist enorm: «Nachts um 1 rief sogar jemand an und sagte mir Unterstützung dabei zu, meinen Traum vom Restaurant zu retten.»

Ob die Pizzeria Mamma Assunta eine Zukunft hat, steht jetzt, wo die Restaurants vermutlich bis mindestens Ende Februar geschlossen sein werden, allerdings weiter in den Sternen. Wie andere einen Take-away-Service aufzuziehen, ist für Citera keine Option: «Wir sind hier in einem Bankenquartier, die meisten Angestellten sind im Homeoffice. Das wäre ein Minusgeschäft.» Und den Leuten Pizzas nach Hause zu liefern, liegt für den «Mamma Assunta»-Chef ebenfalls nicht drin: Ihm fehlt das Geld für mehrere Autos und Angestellte, die dafür nötig wären.

Wem vertrauen? Welchen Stimmen Glauben schenken? Auf welche Prognosen bauen? Generell leidet Antonio Citera vor allem unter der Ungewissheit, wie es in der Coronakrise weitergeht und wann sich wieder so etwas wie Normalität in diesem Land einstellen wird. Fest steht einzig:

«Ich bin finanziell am Nullpunkt angelangt. Wenn wir bis in einigen Wochen nicht wieder öffnen können, ist es vorbei – ausser ich nehme einen Kredit auf. Doch mich auf Jahre hinaus verschulden? Das müsste ich mir sehr gut überlegen.»