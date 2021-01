CoronaKrise So läuft die Impfaktion in den Altersheimen der Stadt St.Gallen und der Region: Zwischen 30 und 80 Prozent der Bewohner lassen sich impfen Drei Wochen nach Start der kantonalen Impfaktion zeigt sich: Zwischen den Alters- und Pflegeheimen in Stadt und Region gibt es grosse Unterschiede, was die Impfquote anbelangt. In einem Heim liess sich nur jeder dritte Betagte impfen. Noch tiefer ist die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal. Christina Weder 26.01.2021, 18.53 Uhr

Die Impfbereitschaft in Alters- und Pflegeheimen in der Region St.Gallen variiert stark. Bewohnerinnen und Bewohner liessen sich aber eher impfen als das Personal. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In der Stadt St.Gallen und der Region gibt es kaum ein Alters- und Pflegeheim, das von Covid-19 verschont geblieben ist. In manchen Heimen infizierte sich während der zweiten Welle über ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus. Heimleiter sprechen von «extremen» und «schwierigen» Zeiten. Seit dem Dreikönigstag sind mobile Impfteams in den Altersheimen unterwegs. Ziel des kantonalen Gesundheitsdepartements ist es, alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner der 120 Alters- und Pflegeheime im Kanton bis Ende Februar zu impfen.

Nach den ersten drei Wochen warten mehrere Heime in Stadt und Region noch auf den Impftermin, andere haben ihn bereits hinter sich. Damit lassen sich erste Aussagen zur Impfbereitschaft der Heimbewohner und des Personals machen. In den angefragten Altersheimen gibt es grosse Unterschiede, was die Impfquote anbelangt. Diese beträgt bei den Betagten zwischen 30 und 80 Prozent. Beim Pflegepersonal, das für seine Impfskepsis bekannt ist, liegt sie um einiges tiefer. In den meisten Heimen lässt sich nur jeder vierte oder fünfte Mitarbeitende impfen.

Dorji Tsering, Institutionsleiter GHG Rosenberg. Bild: PD

Eine der ersten Stationen, an denen die mobile Impfequipe in der Stadt St.Gallen Halt machte, ist das Alters- und Pflegezentrum der GHG Rosenberg auf dem Kreuzacker. Es handelt sich um eine der Pilotinstitutionen, an denen Abläufe getestet wurden.

Rund 70 Prozent der 102 Heimbewohnerinnen und -bewohner mit einem Durchschnittsalter von 83 Jahren liessen sich das Vakzin in der Kapelle des Neubaus spritzen. Die Impfaktion sei ruhig verlaufen, sagt Institutionsleiter Dorji Tsering. Eine Entspannung sei spürbar gewesen. «Viele Bewohner waren froh, dass endlich etwas läuft.» Mitte November zählte das Alterszentrum etwas über 20 Coronafälle. Ein Bewohner verstarb im Spital.

Etwa fünf Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich noch nie in ihrem Leben impfen lassen, sagt Tsering. Sie machten auch im Falle von Corona keine Ausnahme. Bedeutend tiefer war die Impfbereitschaft beim Personal. 21 Prozent hielten den Oberarm hin. «Ich hätte mir mehr erhofft», sagt Dorji Tsering. Gerne hätte er einen Infoanlass fürs Personal durchgeführt. Doch wegen der Pandemie sei das nicht möglich gewesen.

Diese Woche hätte im Alterszentrum eigentlich bereits die zweite Impfdosis verabreicht werden sollen. Doch aufgrund von Lieferengpässen wurde sie um zwei Wochen auf Mitte Februar verschoben. «Das bedauern wir sehr», sagt Tsering.

Urs Meier-Zwingli, Heimleiter Pflegeheim Heiligkreuz. Bild: Luca Linder

Weit tiefer ist die Impfquote im Pflegeheim Heiligkreuz. Gemäss Heimleiter Urs Meier-Zwingli liessen sich 30 Prozent der rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner und 15 Prozent des Personals impfen. Bei den Bewohnern der 26 benachbarten Alterswohnungen war die Impfbereitschaft höher, sie betrug 77 Prozent.

Meier-Zwingli erklärt die tiefe Impfquote im Pflegeheim Heiligkreuz damit, dass dieses im Dezember stark von Corona betroffen war. Viele Bewohner hätten eine Infektion durchgemacht, sie seien zum Teil noch geschwächt und müssten erst wieder zu Kräften kommen. Gemäss kantonaler Impfstrategie werden Betagte, die bereits am Virus erkrankt sind, nicht prioritär geimpft, da ihre Immunität drei bis sechs Monate anhält. Das bestätigt die St.Galler Impfchefin Karin Faisst auf Anfrage. Man habe die Heime entsprechend angewiesen.

Heimleiter Meier-Zwingli führt die tiefe Quote aber auch darauf zurück, dass einige Bewohner «grosse Skepsis und Angst» vor möglichen Auswirkungen der Impfung hätten. Auch bei Angehörigen und beim Personal sei eine Verunsicherung zu spüren. Die Impfaktion selbst sei aber reibungslos abgelaufen. Einzig eine Person habe leichte Nebenwirkungen verspürt.

Peter Schmid, Vereinspräsident Pflegeheim St.Otmar. Bild: Marlen Hämmerli

Dem Pflegeheim St.Otmar stattete das mobile Impfteam vor einer Woche einen Besuch ab. Geimpft wurde im Restaurant. Vor Ort war auch Peter Schmid, Präsident des Vereins Pflegeheim St.Otmar. Sein Eindruck: «Es lief geordnet und gut organisiert ab.» Im Nachgang hätten zwei, drei Bewohner über einen leichten Schnupfen geklagt. «Harmlos», sagt Schmid.

Er nennt keine Zahlen, spricht aber von einer «sehr guten Impfabdeckung» bei den Bewohnern des Pflegeheims, von denen rund 40 Prozent eine Demenz haben. Manche hätten aufgrund von Vorerkrankungen keine Spritze erhalten. Etwa ein Drittel hat bereits eine Covid-Infektion durchgemacht.

Ausgerechnet zwischen Weihnachten und Neujahr grassierte das Virus im Pflegeheim. Da habe sich eine «beklemmende Angst» breit gemacht, erinnert sich Schmid. An den Spitzentagen waren über 25 Bewohner und Mitarbeitende gleichzeitig erkrankt. «Der Glaube an die Zukunft hing an einem seidenen Faden.» Aktuell zählt das Pflegeheim keine Covid-Fälle mehr. Einige Bewohner seien sich aber noch am Erholen. «Es ist noch nicht ausgestanden, aber es herrscht wieder Aufbruchstimmung», sagt Schmid. Die Impfung lasse hoffen, dass man in Zukunft nicht mehr auf Distanz gehen, die Maske wieder weglegen und nicht mehr alles desinfizieren müsse.

Beim Personal war die Impfbereitschaft allerdings weniger hoch, als Schmid sich das gewünscht hätte. Man werde demnächst das Gespräch mit den Pflegenden suchen, um mehr über die damit verbundenen Ängste zu erfahren.

Andere Alters- und Pflegeheime in der Stadt waren noch nicht an der Reihe. Das Pflegeheim Bruggen war lange von Corona verschont geblieben. Ausgerechnet jetzt, wo der Impftermin vor der Tür steht, sind die ersten Mitarbeitenden und Bewohner positiv getestet worden. Aus diesem Grund müsse die Impfaktion wohl nochmals verschoben werden, heisst es im Heim auf Anfrage.

Christina Granwehr, Direktorin Alterszentrum zum Schäflisberg. Bild: PD

Christina Granwehr, Direktorin des Alterszentrums zum Schäflisberg, hat soeben einen provisorischen Impftermin für kommende Woche erhalten. Nun muss sie noch einen Hausarzt organisieren, der die Impfung vor Ort beaufsichtigt. «Zuerst hat es so pressiert», meint sie, «nun zieht sich die Impfaktion in die Länge». Die Kommunikation mit dem Kanton verlaufe eher harzig. «Ich muss nachfragen, um Informationen zu erhalten.»

Eine Liste der impfwilligen Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden hat sie längst zusammengestellt. Etwa die Hälfte der Bewohner und ein Viertel des Personals will sich impfen lassen. Manche hätten Bedenken wegen der Nebenwirkungen, sagt Granwehr. Etwa ein Drittel der Bewohner hat die Infektion im Oktober durchgemacht. Zwölf von ihnen starben. Seit November habe man aber keinen einzigen Fall mehr gehabt. Der Alltag hat sich gemäss der Direktorin wieder weitgehend normalisiert – «ausser dass wir alle Masken tragen und Distanz halten, wo es möglich ist».

Robert Etter, Direktor des Kompetenzzentrums Gesundheit und Alter der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Bild: Urs Bucher

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims und Pflegeheims Bürgerspital sowie der Altersresidenz Singenberg warten noch auf ihren Impftermin. Das bestätigt Robert Etter, Direktor des Kompetenzzentrums Gesundheit und Alter der Ortsbürgergemeinde, zu dem die Heime gehören. Etter nimmt es pragmatisch. Als Präsident von Curaviva habe er Einblick in die Abläufe der Impfaktion: «Man ist dran, aber es braucht Zeit.»

Im Singenberg und im Bürgerspital wollen sich gemäss Etter 75 Prozent der Bewohner und mindestens 50 Prozent der Pflegenden impfen lassen – ein Rekordwert auf Stadtgebiet, was das Personal betrifft. «Wir sind offen für Impfungen», sagt Etter. Viele Bewohner hätten eine Erkrankung durchgemacht. In den Demenzabteilungen sei das Risiko, dass sich das Virus verbreitet, besonders gross. «Einer dementen Person kann man nicht beibringen, eine Maske zu tragen oder Abstand zu halten», sagt Etter.

Karin Schiess Vontobel, Geschäftsleiterin Sana Fürstenland. Bild: Johannes Wey

Im Betagtenzentrum Schwalbe in Gossau steht der Impftermin am Donnerstag an, wie Karin Schiess Vontobel, Geschäftsleiterin der Sana Fürstenland AG, sagt. 130 Personen sollen geimpft werden – darunter auch freiwillige Helferinnen und Helfer, die im Betagtenzentrum das Essen ausliefern, sowie Mitarbeitende der Spitex Gossau. Manche Bewohner wollten noch zuwarten mit einer Impfung. Andere sagten: «Ich will nicht bei den ersten sein.»

Dennoch ist die Impfquote im Betagtenzentrum Schwalbe hoch. Bei den Heimbewohnern beträgt sie rund 80 Prozent. «Ich nehme eine grosse Erleichterung wahr», sagt Schiess Vontobel. Viele Bewohner hofften, dass die strengen Massnahmen im Heim gelockert werden könnten und wieder mehr soziale Kontakte möglich sind. Vom Pflegepersonal lässt sich ein Viertel impfen. Immerhin seien es mehr als bei der saisonalen Grippeimpfung, sagt Schiess Vontobel. Bei dieser beträgt die Quote zehn Prozent.

Auch das Betagtenzentrum Schwalbe ist vom Virus nicht verschont geblieben. Viele Bewohnerinnen und Bewohner hätten eine Infektion durchgemacht: «Wir hatten die ganze Bandbreite: Von Todesfällen bis hin zu Bewohnern, die positiv getestet wurden, aber keine Symptome hatten.»

Tom Bättig, Geschäftsführer Seniorenzentrum La Vita in Goldach. Bild: Daniel Montandon

Heimleiter Tom Bättig beschreibt die Zeit, die er hinter sich hat, mit einem Wort: «Extrem.» Im Oktober und November erkrankten im Seniorenheim La Vita in Goldach 40 von 73 Bewohnern an Covid. 15 von ihnen starben. Zudem infizierten sich 20 Mitarbeitende. Zu Spitzenzeiten befanden sich 18 Bewohner gleichzeitig in Isolation. Und noch immer trifft sich der Heimleiter am Morgen mit seinen Mitarbeitenden als Erstes zu einer viertelstündigen Coronasitzung.

Vor einer Woche stand nun der Impftermin an. Ziemlich kurzfristig sei er angekündigt worden, sagt Bättig. Sieben Bewohner hätten sich im letzten Moment doch noch für eine Impfung entschieden, andere verzichteten darauf – à la «an irgendetwas muss ich ja sterben». Schliesslich liessen sich 47 von 72 Bewohnerinnen und Bewohnern impfen. Das entspricht einem Anteil von 65 Prozent. Zudem erhielten 12 von 70 Mitarbeitenden die erste Impfdosis, also 17 Prozent.

Geimpft wurde in der Kapelle des Heims. Danach wurden die Bewohner in die Cafeteria begleitet, wo sie 15 Minuten überwacht wurden – bei Kaffee und Dessert. Es habe eine angenehme Stimmung geherrscht. Viele Bewohner seien aufgeregt gewesen. Nicht, weil sie Angst vor der Spritze hatten, sondern weil es sich um eine «emotionale Geschichte» handle, wie Bättig sagt. Auch sie erhoffen sich von der Impfung, dass nun bestimmte Restriktionen im Heim gelockert oder aufgehoben werden.

So wurde im Seniorenzentrum beispielsweise in Schichten gegessen, und die Bewohner sassen allein am Tisch. Derzeit sind zwei Personen pro Tisch gestattet. Mit der Impfung ändern sich die Voraussetzungen: «Es läuft auf eine Zweiklassengesellschaft hinaus», sagt Bättig. «Geimpfte Heimbewohner werden andere Möglichkeiten haben als jene, die nicht geimpft sind.» Das sei eine von vielen neuen Fragen, die als Nächstes beantwortet werden müssen.