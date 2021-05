Coronakrise «Natürlich haben wir uns den Start anders vorgestellt»: Wie vier St.Galler mitten im Coronajahr neu durchstarten und ihr eigener Chef werden Büromöbelhändler, Camperprofi oder Bierbrauer mit eigenem Lokal: Diese vier St.Galler liessen sich trotz Pandemie nicht von ihrem Traum abbringen. Sie haben ihren alten Job an den Nagel gehängt und mitten in der Krise den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – mit unterschiedlichen Startbedingungen. Christina Weder 05.05.2021, 05.00 Uhr

Tobias Hollenstein in seinem Mercedes-Sprinter: Mit seiner Firma Cult Vans fertigt er Ausbauten für Campingbusse – in der Coronazeit ein boomendes Geschäft. Bild: Tobias Garcia (15. April 2021)

Seit Anfang Jahr ist Tobias Hollenstein aus Abtwil sein eigener Chef. In seinem Einmannunternehmen, der Cult Vans GmbH, fertigt er auf Wunsch Teil- und Komplettausbauten für Campingbusse und Vans. Er baut Betten, Schränke, Sitzgelegenheiten, Tische, Küchen und sogar Duschen und WC ein. Damit hat sich der 27-jährige gelernte Zimmermann in einer Branche selbstständig gemacht, die mit Corona einen zusätzlichen Boom erfahren hat.

Die Idee für sein eigenes Unternehmen hatte Tobias Hollenstein allerdings schon lange vor Corona. Doch er habe zuerst ein paar Jahre sparen müssen, bis er das Startkapital zusammen hatte. Angefangen hat alles mit einem eigenen kleinen VW-Occasionsbus, den Hollenstein in der Holzbaufirma seines Vaters eigenhändig ausbaute und mit dem er in seiner Freizeit in die Berge fuhr – im Sommer zum Biken und Klettern, im Winter zum Schneeschuhlaufen. Bald zeigten seine Kollegen Interesse und gaben ihm erste kleine Aufträge. Er fertigte für sie einzelne Einbauten und Möbelstücke. Tobias Hollenstein sagt:

«Doch im vergangenen Jahr sind die Anfragen stark angestiegen.»

Bald kam er fast nicht mehr nach. Er entschied sich, die 60-Prozent-Anstellung, die er vorerst bei seinem alten Arbeitgeber im Glas- und Metallbau behalten hat, zu kündigen und alles auf eine Karte zu setzen. Ab Juni will er zu 100 Prozent für sein eigenes Unternehmen arbeiten. Dabei kommt ihm entgegen, dass er in der Werkstatt seines Vaters starten und den dortigen Maschinenpark nutzen kann.

«Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht», sagt Hollenstein. Die Ansprüche an einen Campingbus seien unterschiedlich, die Möglichkeiten grenzenlos. Für sich selbst hat er bereits den zweiten Bus ausgebaut, diesmal einen Mercedes-Sprinter, an dem er gerne herumtüftelt. Auf dem Dach hat er ein Solarpanel montiert, im Innern einen grossen Wassertank untergebracht, ein Bett und eine Miniküche eingebaut. Besonders wichtig ist ihm der Stauraum.

«Egal, wo ich mich aufhalte, es ist immer genug Platz für die Bikes, Surfbretter oder die Kletterausrüstung da.»

Hollenstein mag's gerne aufgeräumt, sauber und praktisch. Zurzeit baut er ein altes Feuerwehrauto zum Campingbus um, den er künftig vermieten will. Und er träumt von einer Reise nach Skandinavien. Doch er weiss: «Diese Pläne muss ich noch aufschieben.» Denn zuerst will er vor allem eines: im eigenen Unternehmen Vollgas geben.

Mitten im zweiten Lockdown waren sie startbereit: Marco Hermann (l.) und Gianluca Bernet betreiben im Linsebühlquartier ihre Kleinbrauerei samt Lokal. Bild: Arthur Gamsa (27. April 2021)

Corona hat die Pläne von Marco Hermann und Gianluca Bernet durchkreuzt. Nach langer Planung waren die beiden Neogastronomen im zweiten Lockdown startklar. An der Lämmlisbrunnenstrasse 18 im Linsebühlquartier haben sie eine Kleinbrauerei mit dazugehörigem Lokal eingerichtet. So lautet ihr Plan:

«Bier dort geniessen, wo es entsteht.»

Doch so einfach lässt sich dieser in der Coronazeit nicht in die Tat umsetzen. Zuerst konnten sie zwar Bier brauen, durften aber aufgrund der Coronamassnahmen das Lokal nicht öffnen. Bald waren die Kühlzellen rappelvoll mit dem Gerstensaft. Deshalb starteten Bernet und Hermann Anfang April mit einem Take-away-Betrieb, um ihr «Hermann Bier» unter die Leute zu bringen. Das sei gut angelaufen, sagt Marco Hermann. Seit Mitte April ist bei gutem Wetter nun auch die Terrasse geöffnet.

Natürlich hatten sich Hermann und Bernet ihren Start anders vorgestellt. Doch das Handtuch zu werfen, kam für sie nicht in Frage. Zu lange hatten sie auf ihren Traum hingearbeitet. Zwei Jahre hatte allein die Suche nach einem Lokal gedauert. Marco Hermann sagt:

«Wir hatten schon zu viel investiert.»

Momentan fliessen sechs Sorten selbst gebrautes Bier aus dem Zapfhahn: Von Pale Ale über Märzen bis Pils. Wenn die zwei Biersommeliers hinter dem Tresen stehen, wird ihre Leidenschaft spürbar. Gianluca Bernet spricht von tropischen Früchten in der Nase, nussigem Gout, hopfigem Einschlag oder einer Note Kaffee. Die beiden wollen im Sudkessel experimentieren, das Angebot variieren und auch Gastbiere aus anderen Brauereien im Angebot führen.

25 Jahre lang hat Marco Hermann von seinem eigenen Lokal geträumt. Vor zwölf Jahren hat er mit Bierbrauen begonnen – zuerst in der eigenen Küche. 2013 gründete er unter dem Namen Hermann Bier eine kleine Brauerei im Industriequartier Winkeln. Er betrieb sie in seiner Freizeit, während er hauptberuflich als Touristiker für St.Gallen-Bodensee Tourismus tätig war. Dort lernte der heute 52-Jährige einst auch seinen Geschäftspartner Gianluca Bernet kennen.

Dieser kam schnell auf den Geschmack, half bald in der Brauerei aus und nahm eine Ausbildung zum Biersommelier in Angriff. Der 38-Jährige, der seinen Job in der Werbebranche an den Nagel gehängt hat, sagt: «Wir wollen unser Bier ausschenken und die Reaktion der Leute sehen.» Das sei in Winkeln nicht möglich gewesen. Noch wissen die beiden nicht, wann in ihrem Lokal der Normalbetrieb möglich wird. Doch sie geben sich zuversichtlich. «Wir sitzen ja nicht alleine in diesem Boot.»



Jonas Romer verdankt Corona seine Geschäftsidee. Er verkauft online ausgewählte Büromöbel fürs Homeoffice. Bild: Tobias Garcia (4. Mai 2021)

Die Coronakrise brachte Jonas Romer überhaupt erst auf seine Geschäftsidee. Noch vor einem Jahr hätte er nicht im Traum gedacht, dass er einen Onlinehandel für Büromöbel aufziehen würde. Der bald 31-jährige Doktorand der Uni St.Gallen sah seine Zukunft eigentlich als Datenberater. Er war soeben von einem Forschungssemester in den USA zurück, das er wegen der Pandemie vorzeitig abbrechen musste. Und da sass er nun in seinem Homeoffice in St.Gallen auf einem «extrem unbequemen Stuhl» und machte sich auf die Suche nach einem neuen Exemplar. Er sagt:

«Dabei war ich überrascht, wie viel ein solcher Stuhl kostet.»

Romer begann, sich mit der Branche auseinanderzusetzen. Nach und nach reifte die Idee, den traditionellen Büromöbelmarkt aufzumischen. Denn er hält hochwertige Büromöbel für masslos überteuert. Mit seiner neu gegründeten Firma Ofinto bietet er über die eigene Website ausgewählte Produkte an: zwei Stuhl- und zwei Tischmodelle. Sein Ziel ist es, die Möbel an Lager zu haben, schnell zu liefern und sie zu «fairen Preisen» anzubieten, indem er auf Zwischenhändler und ein Ladenlokal verzichtet.



Rund ein Jahr hat er in die Vorbereitungen investiert und gelernt, wie man ein Produkt entwickelt, eine Logistik aufbaut, ein Lager einrichtet. Vor sechs Wochen schaltete er die erste Onlinewerbung und startete den Verkauf.

«Ich ging von einer zähen Phase aus und rechnete mit nur wenigen verkauften Stühlen im ersten Monat.»

Nach drei Tagen gingen die ersten Bestellungen ein – und ab da verdoppelten sich die Anfragen laufend. Romer ist überwältigt. Er hat nur eine Erklärung für die grosse Nachfrage: Vielen seiner Kunden erging es wohl genau gleich wie ihm – sie quälten sich auf einem unbequemen Stuhl im Homeoffice.



Seit dem Verkaufsstart gleiche sein Leben einer Achterbahn, sagt der 31-Jährige. Für die Doktorarbeit findet er nur noch nachts und am Wochenende Zeit. Zeitweise vergass er vor lauter Arbeit, zu Mittag zu essen. Langsam schaffe er es, wieder etwas Sport zu treiben. Beim Triathlon, seinem Hobby, könne er den Kopf leeren.

Pläne für die Zukunft hat er einige: Er testet eine Stehmatte fürs Homeoffice, richtet in Gossau einen Showroom ein und feilt an den Designs für Bürostühle. Sorgen, die Nachfrage könnte zurückgehen, sobald die Homeofficeempfehlung aufgehoben wird, macht sich Romer nicht. «Es ist schwierig abzuschätzen, wie sich die Situation entwickelt.» Er vertraut darauf, dass bequeme Büromöbel auch nach Corona gefragt sein werden.