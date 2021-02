Coronakrise Manche zahlen drei Viertel, andere die Hälfte, wieder andere gar keine Miete: Wirtinnen und Ladeninhaber in der Stadt St.Gallen sind vom Goodwill ihrer Vermieter abhängig Die Läden waren sechs Wochen lang geschlossen. Die Beizen bleiben aufgrund der Coronamassnahmen des Bundes noch länger zu. Der Mietzins stellt viele Wirte und Ladeninhaber in der Stadt vor ein Problem. Nicht alle können dabei auf einen kulanten Vermieter zählen. Christina Weder 28.02.2021, 18.00 Uhr

Maya Cellere, Inhaberin der Boutique Bima in der St.Galler Altstadt, hat Glück im Unglück. Sechs Wochen lang musste sie die Türen ihrer Boutique aufgrund der Coronamassnahmen des Bundes schliessen. Doch ihr Vermieter, der im selben Haus wohnt, liess sie nicht im Stich. Er schenkte ihr – wie schon während des ersten Lockdowns – die Miete für die Zeit, während der sie in ihrem Laden keine Mode verkaufen konnte. «Das ist für uns eine grosse Entlastung», sagt Maya Cellere. Sie dankt ihrem Vermieter auf einer Tafel, die sie im Schaufenster ihrer Boutique aufgestellt hat.

Der Yoga-Lehrerin und ihrem Vermieter steht das Wasser bis zum Hals

Weniger Glück hat eine Yoga-Lehrerin in der Innenstadt, die in ihrem Studio keine Kundinnen und Kunden mehr empfangen darf. Als sie ihren Vermieter um eine Mietreduktion bat, lehnte dieser ab. Als Gewerbler, der seinen Laden ebenfalls schliessen musste, steht ihm das Wasser selbst bis zum Hals. In ihrer Not wandte sich die Yogalehrerin an den Mieterverband St.Gallen, der sie an die Coronaanlaufstelle der Stadt weiter verwies.

Noch unsicher ist die Situation eines Reisebüroinhabers in der Innenstadt, der anonym bleiben möchte. Er erzählt, dass sein Vermieter während des ersten Lockdowns sehr kulant reagiert und drei Monate lang auf den Mietzins verzichtet habe. Doch das Geschäft lag weiter brach; es serbelte vor sich hin. Und als die Aussichten im Dezember immer noch düster waren, wandte sich der Geschäftsleiter nochmals an seinen Vermieter. Diesmal hörte er nichts mehr von ihm, es flatterten aber auch keine Rechnungen mehr rein. Er vermutet, dass sein Vermieter abwarte und die Situation beobachte. «Das finde ich fair», sagt der Reisespezialist. «Vielleicht erhalten wir rückwirkend eine Rechnung, aber ich gehe nicht davon aus.» Schliesslich habe er seine Miete zuvor jahrelang immer pünktlich bezahlt.

Geschäftsmieter suchen vermehrt Rat beim Mieterverband

Thomas Schwager, Geschäftsleiter Mieterverband St.Gallen.

Wenn Ladenbesitzer und Wirte bei ihren Vermietern um Mieterlass für die Zeit des Lockdowns nachfragen, machen sie unterschiedliche Erfahrungen. Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterverbands St.Gallen, sagt, es möge faire und gute Lösungen geben. Auf seinem Tisch landen allerdings die negativen Fälle. Seit dem ersten Lockdown hätten sich beim Mieterverband, der sonst vor allem private Wohnungsmieter berät, vermehrt auch Geschäftsmieter gemeldet und um Rat gefragt. Aufgrund der Coronamassnahmen kämpfen sie mit finanziellen Schwierigkeiten; sie haben Mühe, den Mietzins zu stemmen. Vor allem kleinere Betriebe seien betroffen – vom Yoga-Studio bis zur Beiz, sagt Schwager. «Die Mieter müssen auf den Goodwill der Vermieter hoffen.»

Wie weit sollen Vermieter den Wirten und Ladeninhabern entgegenkommen? Eine rechtliche Grundlage, welche die Vermieter von Geschäftsliegenschaften während der Wochen des Lockdowns zu einem Entgegenkommen verpflichtet, gibt es nicht. Ende Jahr lehnten National- und Ständerat das Covid-19-Geschäftsmietegesetz ab. Dieses wollte den Vermietern vorschreiben, auf 60 Prozent des Mietzinses zu verzichten. Städte wie Zürich und Basel wenden unterdessen das Drei-Drittel-Modell an, bei dem sich die öffentliche Hand, der Vermieter und Mieter den Mietzins zu je einem Drittel teilen. In St.Gallen dagegen müssen Wirte und Ladenbesitzer mit den Vermietern je eigene Lösungen aushandeln. (cw)

Dass Vermieter während des Lockdowns unterschiedlich kulant sind, bestätigt auch René Rechsteiner, Wirt im «Bierfalken» und Präsident von Gastro Stadt St.Gallen: «Manche Wirte bezahlen drei Viertel, andere die Hälfte, wieder andere gar keine Miete.» Er stellt fest, dass sich gerade Pensionskassen und grosse Immobilienfirmen gegenüber Wirten wenig gesprächsbereit zeigten. Das sei beschämend – vor allem in Anbetracht der hohen Mietzinse in der Innenstadt.

Manche Vermieter warten ab, wie hoch die Entschädigungen ausfallen

Weiter beobachtet Rechsteiner die Praxis, dass manche Vermieter zwar einen Mietnachlass gewähren, bei einer allfälligen Härtefallentschädigung aber eine Rückzahlung des Mietzinses beanspruchen. Der Wirt des «Bierfalkens» rechnet damit, dass ihm das auch passieren könnte. Seine Vermieterin ist die Brauerei Schützengarten.

Diese spürt die Einbussen wegen Corona nicht nur beim Getränkeabsatz, sondern auch bei den Mieteinnahmen. Als Liegenschaftenbesitzerin vermietet sie rund 25 Lokale in der Stadt St.Gallen, darunter das Hotel und Restaurant Metropol, das «Brauwerk» und das Restaurant Marktplatz. Während des ersten Lockdowns im April und Mai erliess «Schützengarten» den Wirten unter gewissen Bedingungen bis zu 60 Prozent der Miete.

Wie weit die Brauerei ihnen beim aktuellen Lockdown entgegenkommt, ist noch nicht entschieden. Peter Schefer, der für die Liegenschaften der Brauerei zuständig ist, sagt: «Wir warten noch ab, wie hoch die Härtefallentschädigungen ausfallen.» Man habe den Wirten bereits im November signalisiert, dass man sie in einer schwierigen Situation unterstützen werde. Konkrete Zusagen habe man aber noch keine gemacht. Sobald Klarheit über die Höhe der Härtefallentschädigungen herrscht, soll jeder Betrieb individuell beurteilt werden. Bis dahin kann die Miete gestundet werden. Denn Schefer weiss: «Die Wirte laufen auf dem Zahnfleisch, viele haben keine Liquidität mehr.»

Fredi Brändle vermietet mit seiner Immobilienfirma rund 15 Gastlokale in Stadt und Region, darunter das Restaurant Alt St.Gallen, das «Atrium» oder das «Øya». Wie er auf Anfrage sagt, erlässt er den Wirten die Hälfte des Mietpreises:

«Es nützt mir nichts, wenn die Wirte in Konkurs gehen und die Lokale nachher leer stehen. Bis ich einen neuen Mieter gefunden habe, ist der Schaden noch grösser.»

Alle seine Mieter hätten den reduzierten Mietzins bis jetzt pünktlich gezahlt. Nur einer stundet den Zins, weil ihm das Geld ausgegangen sei. Im April will Brändle wieder mit den Mietern verhandeln.

Stadt kommt ihren Geschäftsmietern überdurchschnittlich entgegen

Grosszügig zeigt sich die Stadt St.Gallen als Vermieterin in der Krise. Wirte und Ladeninhaber, die in städtischen Liegenschaften eingemietet sind, können ihre Miete während der Dauer der behördlich angeordneten Schliessung gänzlich stunden. Das bestätigt Yvonne Bischof, Leiterin Liegenschaften bei der Stadt. In der Realität bedeutet das, dass die meisten von ihnen im Moment nichts zahlen, weil die Mietzinszahlungen aufgeschoben sind. Im Übrigen konnten die Mieter ein Gesuch auf Ganz- oder Teilerlass der Miete stellen. Im zweiten Lockdown haben das 51 von insgesamt 66 städtischen Gewerbemietern getan, die von einer Schliessung betroffen sind.

Yvonne Bischof, Leiterin städtische Liegenschaften. Bild: PD

«Der Stadtrat will für die Mieter da sein», sagt Bischof. Er wolle eine sozialverträgliche Lösung erarbeiten wie schon beim ersten Lockdown. Damals erhielten 50 Geschäftsinhaber und Wirte, die bei der Stadt eingemietet sind, einen Erlass von 80 bis 100 Prozent. Bei weiteren sechs Gewerbetreibenden, die von einer Teilschliessung betroffen waren, reduzierte sich der Mietzins um 20 bis 40 Prozent. Insgesamt verzichtete die Stadt damit auf Mieteinnahmen von rund 364'000 Franken. Das Stadtparlament segnete den Betrag im Herbst ab.

Wie hoch die Gesamtsumme der Mieterlasse während des zweiten Lockdowns ausfällt, ist noch offen. Yvonne Bischof geht aber von einem Betrag in ähnlicher Höhe aus. Das letzte Wort wird wiederum das Stadtparlament haben.