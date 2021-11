Freiheitstrychler mobilisieren in Rorschach gegen 700 Leute

Kuhglocken-Protest in Rorschach: Freiheitstrychler führen Fackelumzug an – 700 Sympathisanten laufen mit +++ Stadt klärt Konsequenzen für Veranstalter ab

Lautes Glockengeläut war am Mittwochabend in der Rorschacher Innenstadt zu hören. Gegen 700 Frauen, Männer und Kinder bekundeten mit einem friedlichen Protestmarsch ihren Unmut gegen die Anpassung des Covid-19-Gesetzes. Bewilligt worden war eine Demo mit 150 Personen – ohne Fackeln. Weil sich die Demonstranten nicht an die Vorgaben gehalten haben, klärt die Stadt nun ab, ob dies rechtliche Konsequenzen mit sich zieht.