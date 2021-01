Coronakrise Ein Testzentrum im Kanton St.Gallen? SP-Kantonsrätin Bettina Surber fürchtet, dass zu wenig getestet wird und reicht eine Einfache Anfrage ein Ist die Regierung bereit, im Kanton eines oder mehrere Testzentren zur Durchführung von Schnelltest und PCR-Tests zu schaffen? Das will SP-Kantonsrätin Bettina Surber in einer Einfachen Anfrage zur Teststrategie wissen.

04.01.2021, 14.26 Uhr

Auf der Website des Kantons St.Gallen werden für den Kanton 11 Apotheken aufgeführt, die Schnelltests durchführen. Symbolbild: Bruno Kissling

(pd/lim) Der Erfolg der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird an mehreren Werten gemessen. An der Anzahl Infektionen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am R-Wert, der wiedergibt, wie viele weitere Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Und an der Positivitätsrate, die die Zahl der positiven Tests ins Verhältnis zur Anzahl der durchgeführten Tests setzt. «Je höher diese Positivitätsrate ist, desto eher ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen», schreibt die SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber in einer Einfachen Anfrage an die St.Galler Regierung.



Die Positivitätsrate im Kanton ist in den letzten Wochen «nur sehr leicht» gesunken und jetzt wieder angestiegen. Sie liegt derzeit deutlich über dem Schweizerischen Durchschnitt.

«Das lässt vermuten, dass im Kanton zu wenig getestet wird.»

Bettina Surber bittet die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen:

Wie beurteilt die Regierung die Testkapazitäten im Kanton St.Gallen? Grundsätzlich und insbesondere an Wochenenden und Feiertagen?

Ist die Regierung bereit, im Kanton eines oder mehrere Testzentren zur Durchführung von Schnelltest und PCR-Tests zu schaffen? Ist die Regierung alternativ oder zusätzlich bereit, die bestehenden Angebote für Schnelltests in Apotheken und Arztpraxen umfassend zu erfassen, auf eine Erweiterung hinzuwirken und die Informationen zu publizieren?

Kantonsrätin und SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber.

Bild: Benjamin Manser

Bis ein Impfschutz gewährleistet ist, sei es für die Bekämpfung der Pandemie von essenzieller Bedeutung, dass Infektionen schnellstmöglich erkannt werden, sich Betroffene isolieren und so Infektionsketten unterbrochen werden. «Dafür sind einfache, verständliche, nachvollziehbare und vor allem schnell durchführbare Testverfahren nötig.»

Blick in andere Kantone

In der Schweiz ist die Positivitätsrate in den letzten Tagen und Wochen gesamthaft deutlich gesunken. Die Anzahl der Tests hat deutlich zugenommen, insbesondere mit der Einführung der Schnelltests, die in den ersten Tagen der Infektion bei leichten Symptomen eingesetzt werden. Schnelltests sind nach Fachmeinung etwas weniger zuverlässig, als PCR-Tests. «Sie dürften in der Bevölkerung aber eine grössere Testbereitschaft bewirken, weil das Ergebnis sofort vorliegt», schreibt Surber. Dies im Vergleich zu den PCR-Tests, wo für ein Resultat bis zu 72 Stunden benötigt wird.

Die Kantonsrätin vergleicht die Situation mit jener im Kanton Zürich. Dieser verfüge über verschiedene Testzentren, am 4. Januar werde ein weiteres in Winterthur eröffnet. Ein Termin kann online gebucht werden, getestet wird auch am Wochenende. Weiter können Schnell- oder PCR-Tests in über 50 Apotheken durchgeführt werden. Im Kanton Zürich ist die Positivitätsrate in den letzten Wochen stark gesunken. Sie lag in der letzten Woche bei 11,1 Prozent und in der Vorwoche bei 10,5 Prozent. Der Kanton Bern gibt auf seiner Website ein Drive-in Testzentrum und etwa 100 Apotheken und Arztpraxen an, die Schnelltests durchführen. Die Positivitätsrate ist in der vergangenen Woche auf 11,5 Prozent gesunken.

Auf der Website des Kantons St.Gallen werden für den ganzen Kanton 11 Apotheken aufgeführt, die Schnelltests durchführen. Am 3. Januar betrug die Positivitätsrate im Kanton St.Gallen 25 Prozent. Surber schreibt:



«Im Vergleich zu anderen Kantonen hat der Kanton St.Gallen wenig vorgekehrt, um Schnelltests zu ermöglichen.»

Sie vermutet zudem, dass die Liste derjenigen Fachpersonen, die Schnelltests durchführen, unvollständig ist, da solche auch in Arztpraxen durchgeführt würden. Auch sei unklar, in wieweit auch am Wochenende ein Testen möglich ist.