Coronakrise «Die Probleme sind nur aufgeschoben»: Die befürchtete Konkurs- und Betreibungswelle ist in St.Gallen noch nicht angerollt – doch Experten trauen der Ruhe nicht Nach den Rekordwerten aus den Vorjahren ging die Zahl der Betreibungen in St.Gallen 2020 um elf Prozent zurück. Zudem wurden zehn Prozent weniger Konkurse eröffnet – und dies trotz Coronapandemie und grösstem Wirtschaftseinbruch seit Jahren. Einzig die Erbschaftskonkurse erreichten einen neuen Höchststand. Christina Weder 16.03.2021, 05.00 Uhr

Der Schalter im Betreibungsamt Stadt St.Gallen an der Unterstrasse: Die Coronakrise hat den Mitarbeitenden bis jetzt nicht mehr Arbeit beschert. Bild: Hanspeter Schiess

Es ist paradox. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Konkurse stetig an. 2018 vermeldete das kantonale Konkursamt einen Rekord von 781 Konkursen. Im Jahr darauf blieb die Zahl auf hohem Niveau stabil. Dann kam Corona – und als Folge davon der grösste Wirtschaftseinbruch seit Jahren. Doch die befürchtete Konkurswelle ist bis heute ausgeblieben. Es hat sogar weniger Konkurse gegeben als in den Vorjahren.

Urs Benz, Leiter des Konkursamts des Kantons St.Gallen. Bild: PD

So verzeichnet der Kanton fürs vergangene Jahr 699 Konkurseröffnungen. Das sind acht Prozent weniger als 2019. In der Stadt ging die Zahl von 178 auf 158 Konkurse zurück, was einem Rückgang von elf Prozent entspricht. Urs Benz, Leiter des kantonalen Konkursamtes, hat die Entwicklung der Zahlen in den vergangenen Monaten besonders aufmerksam mitverfolgt. Es sei schon überraschend, sagt er.

«Trotz Coronapandemie und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Wirtschaftsbranchen verzeichnen wir keinen neuen Höchststand an Konkursen.»

Auch in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres ist die Zahl der Konkurse nicht angestiegen.

Amtsleiter schätzt die Situation als trügerisch ein

Benz führt den Rückgang bei den Konkurseröffnungen vor allem auf die greifenden Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton zurück. Mit den Covid-19-Krediten und den Härtefallgeldern, die derzeit ausgezahlt werden, kann sich manch ein Betrieb über Wasser halten. Doch die Situation sei trügerisch, sagt Benz:

«Für verschiedene Unternehmen dürften die Probleme nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben sein.»

In der Folge sei wiederum mit einer Zunahme der Konkurse zu rechnen. Doch eine Prognose über den Zeitpunkt und die Intensität sei derzeit fast unmöglich, sagt Benz: «Das wäre wie Kaffeesatzlesen.»

Zahl der Erbschaftskonkurse erreicht neuen Höchststand

Einen neuen Rekord hat es 2020 dennoch gegeben. Bei den Erbschaftskonkursen wurde mit 320 Verfahren – wovon 70 in der Stadt eröffnet wurden – kantonsweit ein Höchststand erreicht. Ob dieser auf die Übersterblichkeit durch Corona zurückzuführen ist, kann zwar nicht nachgewiesen werden. «Der Gedanke ist aber da», sagt Urs Benz. Allerdings handle es sich nicht um einen einmaligen Ausreisser in der Statistik. Die Zahl der Erbschaftskonkurse ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. «Die Angehörigen sind zunehmend nicht mehr bereit, die Schulden eines Erblassers zu übernehmen.» Viele wollten lieber kein Risiko eingehen und schlügen eine Erbschaft vorsorglich aus.

Im Gegensatz zu den Erbschaftskonkursen war die Zahl der Privat- und Firmenkonkurse 2020 rückläufig. Wie immer seien handwerkliche Betriebe und die Gastrobranche in der Rangliste vorne mit dabei. Doch ein regelrechtes Beizensterben habe er bis jetzt nicht feststellen können, sagt der Amtsleiter. Es gebe zwar Betriebe, die trotz Bezug von Coronakrediten beim Konkursamt landen. «Aber das ist bisher nicht die grosse Masse.»

Weniger Betreibungen seit Ausbruch der Pandemie

Bogdan Todic, Leiter des Betreibungsamts der Stadt St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Ähnliche Beobachtungen macht Bogdan Todic, Leiter des städtischen Betreibungsamts. «Die landläufige Meinung ist, dass sich die Coronamassnahmen auf die Zahl der Betreibungen auswirken. Doch das war noch nicht der Fall.» So hat Todic bis heute keinen spürbaren Anstieg von Betreibungsverfahren aufgrund der Coronakrise festgestellt.

In den Jahren 2018 und 2019 hatte auch das städtische Betreibungsamt Rekordwerte verzeichnet. Das war noch vor Corona. Im Jahr, als die Pandemie ausbrach, ging die Zahl gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent zurück auf 26'376 Betreibungen. Das sei zwar unerwartet, sagt Todic. Aber es entspreche dem landesweiten Trend. Andere Betreibungsämter verzeichneten einen ähnlichen Rückgang. In der Westschweiz sanken die Zahlen gar um bis zu 20 Prozent.

Tiefere Zahlen lassen sich auf den Betreibungsstopp zurückführen

Todic hat eine Erklärung dafür. Er führt die tieferen Zahlen in erster Linie auf den temporären Betreibungsstopp zurück, der während des ersten Lockdowns galt. Rund einen Monat lang waren Schuldnerinnen und Schuldner vor Betreibungen geschützt. Gläubiger mussten ihre Forderungen aufschieben. Viele seien sehr zurückhaltend gewesen und hätten im März und April auf Betreibungen verzichtet, sagt Todic.

«Sie wollten in dieser Zeit nicht als gewissenlos erscheinen und die Schuldner mit Inkassoverfahren behelligen.»

Todic geht allerdings davon aus, dass die Forderungen nur aufgeschoben, aber nicht erlassen wurden. Seit dem vergangenen Frühsommer herrscht auf dem Betreibungsamt St.Gallen wieder «Courant normal». «Wir zählen seither nicht weniger, aber auch nicht mehr Betreibungen.»

Prognose bleibt schwierig

20 Prozent der Betreibungen werden erfahrungsgemäss gegenüber Unternehmen eingeleitet, 80 Prozent gegenüber Privatpersonen. Daran hat sich 2020 nichts geändert. Todic geht davon aus, dass sich die Zahl der Betreibungen im laufenden Jahr wieder auf dem Niveau von 2018 und 2019 einpendelt, als ein Rekord verzeichnet wurde.

Wie sich die Situation im laufenden Jahr entwickelt, sei allerdings schwierig vorherzusagen. Wie stark die Zahl der Betreibungen steigt, hänge von mehreren Faktoren ab: Vom Umfang der Hilfeleistungen des Bundes, von der Dauer der Massnahmen zur Pandemieeindämmung und von der Erholung der Wirtschaft.

«In der derzeitigen Situation wäre es anmassend zu sagen: ‹Wir wissen, was auf uns zukommt›.»

Auf dem Betreibungsamt St.Gallen sind 23 Mitarbeitende damit beschäftigt, die Betreibungen zu bearbeiten und das Geld zwangsweise einzufordern. Im vergangenen Jahr haben sie über 22,5 Millionen Franken an Gläubiger ausgezahlt.