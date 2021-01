Corona-Wohntrend Vom Ikea-Einmachglas bis zum Champagnerkelch für 450 Franken: Das sind die Objekte der Begierde in der Coronazeit Weil Ferien und Restaurantbesuche ausfallen, entdecken viele das Kochen als Hobby. Davon profitieren die Küchenfachgeschäfte. Ein Rundgang bei Ikea und einem gehobenen St.Galler Küchengeschäft, wo man einiges über den Zeitgeist erfährt. Melissa Müller 10.01.2021, 16.00 Uhr

Roman Wehrle trinkt den Champagner am liebsten aus einem Silberkelch. In seinem St.Galler Haushaltswarengeschäft Pro Table verkauft er seit über 30 Jahren Premiumprodukte für die Tafel. Bild: Ralph Ribi (7. Januar 2021)

Roman Wehrle giesst Champagner in einen silbernen Kelch der deutschen Manufaktur von Sonja Quandt. «Darin schmeckt der Sekt viel besser als in einem Glas», sagt der Inhaber des St.Galler Küchengeschäfts Pro Table in der Neugasse 51. Einen solchen Kelch kaufe man nur einmal, denn er gehe nie kaputt und halte lebenslänglich. Auch Wasser schmecke darin intensiver und frischer. Ausserdem wirke Silber antibakteriell, was im Zeitalter gefährlicher Viren nicht schaden könne. Kostenpunkt: 450 Franken pro Stück. Die Kelche seien der Renner bei seinen Kunden. Wie viele davon hat er schon verkauft? Wehrle lächelt vielsagend: «Viele.»

Zu den Zahlen äussert sich der Chef von Pro Table nicht, bestätigt aber, dass der Lockdown seinem Betrieb keineswegs geschadet habe. Luxusartikel für die Küche seien zurzeit sehr gefragt.

«Man hat im Lockdown zu Hause aufgeräumt, und jetzt gönnt man sich etwas Schönes.»

Die Coronapandemie hat viele Gewohnheiten durcheinandergewirbelt. Sie hat die Art verändert, wie wir unseren Alltag bestreiten. Und sie hat das Verhältnis zum Essen verändert, beziehungsweise dazu, wie man es auf den Tisch bringt.

Der Teller und das Drumherum

Nur das Beste ist gut genug, lautet Wehrles Devise. Geschirr und Besteck sind Teil der Selbstdarstellung: Man ist nicht nur, was man isst, sondern auch womit. «Gut kochen zu können, ist gar nicht so wichtig. Etwa zu 60 Prozent kommt es auf die Präsentation an», findet Wehrle.

Der Chef hat immer sein eigenes Sackmesser aus einer Bieler Manufaktur dabei, die Klinge ist aus Damast geschmiedet. «Bei diesem Messer fällt das Fleisch vor Ehrfurcht in Stücke.» Auch eine Mini-Pfeffermühle habe er immer in der Tasche, «das Leben ist zu kurz für schlechten Pfeffer».

Sackmesser aus Biel. Bild: Ralph Ribi (7. Januar 2021)

Dennoch hätten die Schweizer noch einiges zu lernen in Sachen Tischkultur, meint Roman Wehrle. Zwar leiste man sich teure Küchengeräte. Aber um einen schönen, handgefertigten Teller zu kaufen, seien viele zu geizig. Die meisten greifen lieber zu chinesischer Massenware. Wehrle sagt's, als vergleiche er einen Slip mit St.Galler Spitze mit Unterhosen aus dem Sparpack.

Besteck für hohe Ansprüche. Bild: Ralph Ribi (7. Januar 2021)

Auch hochwertiges Besteck sei für die meisten Leute ein Fremdwort, meint der Geschäftsmann, während eine Mitarbeiterin in seinem Laden silberne Löffel und Gabeln auf Hochglanz poliert. «Dabei ist das so etwas Intimes, nimmt man es doch in den Mund.» Eine Gabel aus Vollsilber ist bei ihm, für rund 180 Franken zu haben.

Pfannen: Vom Ladenhüter zum Renner

Besucht man nach «Pro Table» den Ikea in der Shopping Arena, hat man das Gefühl, einen anderen Planeten zu betreten. «Eine Gabel für 180 Franken? Das ist schon sehr teuer», findet Vanessa Di Nardo, die Leiterin der Küchenabteilung. Beim schwedischen Einrichtungsmulti ist eine Pfanne, ab acht Franken zu haben. «Die gibt es nirgends so günstig wie bei uns», sagt die Angestellte und macht damit deutlich, um was es hier vor allem geht: Den niedrigsten Preis.

Dass die Leute mehr Zeit zum Kochen und Backen haben, seit die Kinos, Theater und Clubs geschlossen sind, spürt man auch bei Ikea. «Wir haben fast keine Verschnaufpause», sagt Vanessa Di Nardo.

Vanessa Di Nardo leitet die Küchenabteilung von Ikea mit fünf Angestellten. Bild: Ralph Ribi (7. Januar 2021)

Die Pfannen, früher eher Ladenhüter, sind in der Shopping Arena teilweise ausverkauft. Etwa die Gusseisenpfannen, in denen man auch Brot backen kann. Bei einer Pfanne für 50 Franken spricht Vanessa Di Nardo bereits von einem «Hochpreisartikel».

Revival eines spiessigen Tischgenossen

Fleissig gekauft wird auch ein Accessoire, das früher als spiessig galt: das Tischset. Vornehmlich aus Naturmaterialien wie Seegras oder Wasserhyazinthe. «Die Tischsets braucht man, um die etwas heiklen Holztische zu schonen, die wieder in Mode sind», sagt Vanessa Di Nardo. Die 29-Jährige mag an ihrem Beruf, dass sie bei den Trends eine Nasenlänge voraus ist und voraussagen kann, wie ihre Kundinnen und Kunden ticken. Ihre Mitarbeiter füllen die Regale mit den Einmachgläsern auf. «Davon gehen täglich mehrere Stapel weg, etwa 320 Gläser pro Tag.»

Einmachgläser sind ein Hype bei Ikea. Bild: Ralph Ribi (7. Januar 2021)

Beim Geschirr sei «Vintage» angesagt, meint die Angestellte und nimmt einen sandfarbenen Teller aus der Serie «Gladelig» in die Hand. «Sieht aus wie von Hand getöpfert, ist aber industriell hergestellt.» Bei Tellern und Tassen setze man auf matte Töne wie Beige und Rosé. Und Gelb sei die Farbe des Jahres.

«Im Bereich Kochen haben wir ein Wachstum: alles rund ums Organisieren und Verstauen läuft sehr gut sowie Textiles fürs Zuhause», sagt Simona Crivelli, Pressesprecherin von Ikea Schweiz. Kochen und Heimeinrichtung scheine für viele, ein neues Hobby geworden zu sein. Man habe zwar etwa gleich viele Kunden wie vor einem Jahr, aber sie würden etwa zehn Prozent mehr Geld ausgeben. «Wir merken, dass mehr Leute geplant haben, etwas zu kaufen und sich vorher schon online vorbereitet haben.»

«Schönes Wohnen ist kein Luxus»: Interview mit Marc Künzle, Inhaber des Wohngeschäfts Domus

Marc Künzle, Inhaber des Wohngeschäfts Domus. Bild: PD

Herr Künzle, wie hat die Coronakrise das Wohnen verändert?

Marc Künzle: Die Leute sind viel mehr zu Hause und fragen sich: Was brauchen wir, damit es uns gutgeht? Man schaut sich die Produkte genauer an und will wissen: Woher kommt es? Was ist es für ein Material? Bürostühle sind gefragt. Es geht nun so richtig los mit dem Homeoffice, da nun klar ist, dass dies nicht nur eine Übergangsphase ist. Die Verschmelzung von Beruf und Privatleben hat jedoch Tücken. Viele suchen sich daher eine grössere Wohnung.



Dann geht es Ihrem Möbelgeschäft also prächtig?

Gesamthaft haben wir verloren. Der Bereich Geschäftskunden ist zusammengefallen, da haben wir 30 Prozent hinter Budget abgeschlossen. Bei den Privatkunden konnten wir dagegen einen Zuwachs von leicht über zehn Prozent erzielen.



Welches Möbelstück ist zurzeit besonders gefragt?

Es geht beim Wohnen nicht so sehr um einzelne Möbel, sondern um die Raumgestaltung als Ganzes, um sich richtig wohlzufühlen.



Wie kann man in den eigenen vier Wänden eine Harmonie erzeugen?

Da gibt es drei Punkte. Erstens das Licht. Eine gute Beleuchtung kann die Stimmung in einem Raum entscheidend beeinflussen. Vielleicht will man ein Bild beleuchten, oder man leistet sich eine gute Leselampe. Zweitens Textilien. Haptische, weiche Materialien lassen Gemütlichkeit aufkommen: Zierkissen, eine kuschelige Decke, ein weicher Teppich. Drittens die Farbe. Pastelltöne und Naturfarben sorgen für Wärme, etwa indem man eine Wand in warmen Tönen streicht. In Neubauten herrschen oft kalte und harte Materialien vor. Da ist es gut, sich etwas «Natur» ins Haus zu holen. Zum Beispiel mit Farben oder auch mit Pflanzen, und mit letzteren verbessert man auch gleich noch das Raumklima. Dabei muss es ja nicht gleich ein Urwald sein.



Welches ist Ihr persönliches Lieblingsstück?

Mein Lesesessel, ein Eames Lounge Chair. Er ist meine kleine Insel im Wohnzimmer, wenn rund herum die Kinder spielen.

Ein Prestigeobjekt, das sich nicht jeder leisten kann.

Es geht nicht darum, Luxus auszustrahlen. Wichtig ist, sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen. Schön zu wohnen ist keine Frage von Luxus.