Corona «Wir wollen wieder arbeiten»: Marktfahrer sind froh, dass der traditionelle Gossauer Maimarkt stattfinden kann – wenn auch nur in abgespeckter Form Das vergangene Jahr war ein schwieriges für die Marktfahrer und Schausteller. Sie sind darum glücklich darüber, dass Anlässe wie der Maimarkt in Gossau wieder stattfinden können. Essen wird es nur verpackt geben, Spass machen soll die Veranstaltung aber trotzdem. Michel Burtscher 17.03.2021, 18.30 Uhr

Der Gossauer Maimarkt wird diesmal anders aussehen als in früheren Jahren. Bild: Benjamin Manser (30. April 2016)

Ein bisschen Normalität kehrt zurück auf die Gossauer Strassen: Nachdem er 2020 wegen der Coronapandemie abgesagt wurde, findet der traditionelle Maimarkt dieses Jahr wieder statt. Geplant ist er am Wochenende vom 1. und 2. Mai – wenn auch nur in abgespeckter Form. Die Stadt und der mit der Organisation beauftragte Marktverband Ostschweiz gehen davon aus, heisst es in einer Mitteilung, dass die Coronasituation dann nur einen eingeschränkten Marktbetrieb zulässt.

Konkret bedeutet das: Man habe sich darauf geeinigt, dass der Markt als reiner Warenmarkt durchgeführt wird. Verpflegungsstände und Vereinsbeizli sowie eine Budenstadt auf dem Marktplatz wird es darum nicht geben. Die Marktfahrer werden insbesondere Kleider, Schuhe, Schmuck, Spielsachen und abgepackte Lebensmittel anbieten. Damit die Abstandsvorschriften besser eingehalten werden können, werden die Stände nur auf einer Strassenseite angeordnet.

Essen wird es nur verpackt geben

«So planen wir derzeit», sagt Armando Zanella von der Sektion Ostschweiz des Marktfahrerverbandes. Doch einen solchen Anlass in Pandemiezeiten zu organisieren, ist eine Herausforderung. Denn welche Regeln genau gelten werden, ist noch nicht bekannt – etwa ob es eine Maskenpflicht für alle geben wird. Klar ist indes: «Es wird – Stand heute – nur Essen verkauft, das verpackt mit nach Hause genommen werden kann», sagt Zanella. Statt wie in früheren Jahren zwischen 160 und 170 Stände gebe es dieses Jahr vielleicht 100. Und der Abstand zwischen den Ständen wird grösser sein als sonst.

Zuckerwatte wird es am diesjährigen Maimarkt wahrscheinlich nicht geben – und wenn doch, dann nur abgepackt. Bild: Benjamin Manser (2. Mai 2015)

Ganz normal wird der Maimarkt in Gossau also nicht sein. «Wir werden umsetzen, was der Bund vorschreibt», sagt Zanella dazu. Denn er ist froh, dass der Anlass überhaupt in irgendeiner Form stattfinden kann. «Wir wollen wieder arbeiten», betont er. Der gelernte Schreiner verkauft mit seiner Frau normalerweise Schmuck an diversen Märkten in der Ostschweiz. Für die Marktfahrer und Schausteller ist die Situation prekär, seit vor einem Jahr der erste Lockdown verhängt wurde. In Gossau beispielsweise wurde 2020 nicht nur der Maimarkt abgesagt, sondern auch der Chläusler – und auch in vielen anderen Gemeinden in der Schweiz fanden keine Märkte mehr statt.

Die Situation ist schwierig

Im vergangenen Jahr versandte der Schaustellerverband Schweiz deshalb eine Pressemitteilung, versehen mit einem Hilferuf:

«Schausteller und Marktfahrer stehen vor dem Aus!»

Die Situation sei sehr schlecht, hiess es im Communiqué weiter. Doch die Krise spüren nicht nur sie: Neben den Schaustellern und Marktfahrern seien auch viele Zulieferfirmen stark betroffen, schrieb der Verband weiter. So gehörten auch Elektrofirmen, Stromanbieter, Standbauer oder Getränkelieferanten zu den Leidtragenden.

Gemäss einem Artikel in der «Schweizerischen Gewerbezeitung» waren mit allen Saisonarbeitern und Zulieferern in diversen Bereichen insgesamt mehr als 10'000 Menschen von den Absagen betroffen. Die Fest- und Rummelplätze zählen normalerweise rund 11,2 Millionen Besucher pro Jahr, wie die NZZ berichtete. Auf gut 350 Lunaparks, Jahrmärkten und Volksfesten setzt das Gewerbe geschätzte 683 Millionen Franken um. «Die meisten unserer Mitglieder haben seit Mitte März – als es für uns eigentlich wieder losgehen sollte – 100-prozentige Einbussen zu verzeichnen und arbeiten nicht», sagte Jürg Diriwächter, der Präsident Schweizerischen Marktverbandes, im vergangenen Oktober zur «Gewerbezeitung».

Die Rechnungen kommen trotzdem

Zanella betont, dass die Situation noch immer schwierig sei: Bei vielen Schaustellern und Marktfahrern gehe es mittlerweile um die Existenz. «Die Rechnungen kommen trotzdem – und müssen auch bezahlt werden», sagt er. Doch nicht immer können sie auch bezahlt werden. Denn das Einkommen der Schausteller und Marktfahrer sei grösstenteils weggefallen, bestätigt Zanella, weil keine Märkte stattfinden konnten. Er sagt:

«Das ist eine Katastrophe. Wir müssen darum schauen, dass wir wieder öffnen können.»

Erschwerend kommt hinzu: Die Erwerbsausfallentschädigung wird laut dem Artikel in der «Gewerbezeitung» anhand des steuerlichen Einkommens berechnet. Die meisten Markthändler seien jedoch Einzelfirmen und das private sowie geschäftliche Einkommen und Vermögen werde nicht getrennt. Darum hätten die meisten keinen Anspruch auf die Erwerbsausfallentschädigung, da die Obergrenze dieser Leistung bei 90'000 Franken liege. Die EO-Entschädigung habe nicht einmal gereicht, um die Fixkosten zu decken.

«Internet war gestern» steht auf den Flyern

Seit den Lockerungen der Coronamassnahmen vom 1. März sind Märkte nun immerhin wieder erlaubt – wenn auch mit Einschränkungen. In Bülach oder in Arbon haben sie in den vergangenen Wochen wieder stattgefunden. «Zwar ohne Food, aber es war trotzdem super», sagt Zanella. Das Bedürfnis in der Bevölkerung sei da, betont er. Auf Flyern wirbt er mit dem Spruch «Internet war gestern» und will die Leute damit ermutigen, wieder Märkte zu besuchen. Und er hofft, dass sich auch andere Gemeinden ein Beispiel an Gossau oder Arbon nehmen und Märkte in den kommenden Monaten wieder zulassen.

«Das brauchen wir jetzt.»

Die Chilbis würden unter freiem Himmel stattfinden, was das Ansteckungsrisiko verringere, betont Zanella. Dass die Normalität aber auch in Gossau noch nicht wirklich zurückgekehrt ist, merkt man beim Lesen der Mitteilung, in der verkündet wurde, dass der Maimarkt stattfindet. Denn gleichzeitig wird darin bekanntgegeben, dass der Klostermarkt auch 2021 nicht durchgeführt wird. Das habe die Stadt «wegen der unsicheren Ausgangslage» beschlossen.