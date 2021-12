Hausarztpraxis in Rorschach wird zum Impfzentrum

Corona «Wir nehmen unsere Verantwortung als Hausärzte wahr»: Rorschacher Hausarztpraxis wird am Samstag zur Booster-Hochburg Es ist alles minutiös geplant. Am Samstag ab 7.30 Uhr erhalten in der Praxis Lukas Moll in Rorschach 400 Frauen und Männer ihre Auffrischungsimpfung. Unterstützt von seinem Vater Norbert Moll und dem gesamten Praxisteam wird dieser Booster-Service am ansonsten arbeitsfreien Tag auf die Beine gestellt, und zwar für Patienten ab 65 Jahren, denen der Gang ins Impfzentrum nicht zugemutet werden kann. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 08.12.2021, 18.09 Uhr

Hausarzt Lukas Moll impft (symbolisch) die Medizinische Praxisassistentin Celine Federer. Am Samstag werden in der Praxis in Rorschach 400 Frauen und Männer zur Booster-Impfung erwartet. Bild: Tobias Garcia

Das Interview mit Lukas Moll dauert keine fünf Minuten. Er gibt es im Stehen, mit einem Patientendossier in der Hand und unterbricht es zwischendurch, um Fragen seiner Praxisassistentinnen zu beantworten oder Anweisungen zu geben. Lachend stellt er fest:

«Die Hütte ist voll, trotz Corona muss der Praxisalltag weitergehen.»

An Arbeit fehlt es ihm also sicher nicht, trotzdem verzichten er und sein gesamtes Team am kommenden Samstag auf die wohlverdiente Ruhepause. Im Fünfminutentakt werden dann ab 7.30 Uhr früh Frauen und Männer mit der Booster-Impfung versehen.

Unterstützt wird Lukas Moll neben seinem Team auch von seiner Frau Anja, seiner Schwester Catherine Perren und von seinem Vater Norbert Moll, von dem er die Praxis 2012 übernommen hat – «freiwillig», wie der Vater mit einem Schmunzeln betont. Für Norbert Moll ist klar: «Wir nehmen unsere Verantwortung als Hausärzte wahr.»

Norbert Moll, Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Ein Satz, den Lukas Moll sofort unterschreiben würde. «Für uns ist es ein selbstverständlicher Service am Patienten. Ausserdem müssen wir nun zusammenhalten und zusammenstehen, um das Ganze zu beschleunigen. Nur so bekommen wir die Coronapandemie endlich in den Griff», zeigt sich der 42-jährige Allgemeinmediziner überzeugt. Da müssten alle mitmachen und etwas Gas geben. Nicht ohne Stolz erwähnt er, dass seine Mitarbeiterinnen den Anstoss für die Impfaktion gegeben hätten und auch topmotiviert seien. «Ein solches Team hinter sich zu haben, ist das A und O für die tägliche Arbeit.»

Dankbarkeit der Patientinnen und Patienten als Lohn

In der Hausarztpraxis wurden 670 über 60-Jährige zweimal geimpft. Ein Teil der 400 Frauen und Männer, die sich nun am Samstag zum dritten Mal impfen lassen, hat sich selbst dafür angemeldet. Die anderen wurden angerufen, um sie auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen. Lukas Moll sagt:

«Wir haben dabei sehr viel Dankbarkeit gespürt, die Patentinnen und Patienten waren sehr happy.»

Gedacht ist die samstägliche Impfaktion für Männer und Frauen ab 65 Jahren, denen der Gang in eines der Impfzentren aus unterschiedlichsten Gründen nicht zumutbar ist.

Lukas Moll ist zuversichtlich, dass am Samstag alles reibungslos über die Bühne gehen wird. «Wir werden in der Praxis sechs bis sieben Impfstationen haben und selbstverständlich auch einen Überwachungsbereich für nach der Impfung.» Bei jeder Impfstation müsse zudem ein Computer stehen, da die Daten sofort ins System eingegeben werden müssten.

Den Impftag hat das Team der Praxis Lukas Moll schon auf die Beine gestellt und terminlich fixiert, als noch nicht klar war, wann in den Hausarztpraxen Booster-Impfungen für die über 65-Jährigen, sowie Hochrisikopatientinnen und -patienten verabreicht werden dürfen. Am Schluss seien die kantonalen Impfzentren schneller gewesen und überraschend auch noch die Pop-up-Impfstelle Rorschach eröffnet worden. Aus diesem Grund habe sich auch ein Teil der in der Praxis Erst- und Zweitgeimpften die Booster-Impfung bereits an einer der erwähnten Stellen verabreichen lassen.

Impfaktion, um den Praxisalltag zu entlasten

Celine Federer, laut Norbert Moll nicht nur engagierte Medizinische Praxisassistentin, sondern auch die «MPA-Mutter» der Praxis, hat den eigentlichen Anstoss für den Impftag gegeben. Sie rechnet damit, dass am Samstag bis 16.30 Uhr alle 400 Angemeldeten ihren Booster erhalten haben. «Der Mehraufwand für das Impfen ist schon extrem. Daher haben wir uns für diese Impfaktion entschieden, um den Praxisalltag entlasten zu können», sagt sie. In der Woche danach seien dann nur mehr einzelne Personen zur Zweitimpfung angemeldet.

Das es immer noch Leute gibt, die sich einer Impfung verweigern, stösst bei Norbert Moll auf wenig Verständnis: «Wir erleben derart viele Dramen mit Coronapatienten. Daher haben wir wirklich Mühe mit Leuten, die sich nicht impfen lassen.»

Bei allem Verständnis für die persönliche Freiheit, könne er die Argumente der Impfgegner nicht nachvollziehen, sagt Norbert Moll und muss dabei seine Emotionen sichtbar zügeln. Auch Aussagen von Politikern, man dürfe Impfgegner nicht vergraulen, verstehe er nicht. Erst diese Woche habe ein St.Galler Politiker mit Regierungsfunktion zu ihm gesagt:

«Ich habe nun erstmals Angst um unsere Gesellschaft.»

Beim Thema Impfgegner verfliegt auch die gute Laune von Allgemeinmediziner Lukas Moll. Bild: Tobias Garcia

