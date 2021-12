Trotz Corona: Löwengarten Rorschach nimmt Fahrt auf

Corona «Wir legen jetzt erst recht lieber eine Schippe drauf»: «Löwengarten»-Betreiber setzen der Coronakrise Optimismus und Tatendrang entgegen Die Uze AG hat für die Sanierung der ehemaligen Löwengarten-Abfüllerei in Rorschach fünf Millionen Franken ausgegeben und ein architektonisches Juwel geschaffen. Nach der Eröffnung im Mai ist das Restaurant gut angelaufen. Dann hat die Zertifizierungspflicht einen Knick im Gästezulauf verursacht. Für Uze-Geschäftsführer Tobias Wagner noch lange kein Grund, die Flinte vorzeitig ins Korn zu werden. Er glaubt nach wie vor an den Standort Rorschach und ist vom Konzept überzeugt. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 11.12.2021, 06.54 Uhr

Restaurantleiterin Sandra Rombach und Uze-Geschäftsführer Tobias Wagner lassen sich von der Covid-Pandemie nicht unterkriegen. Bild: Rudolf Hirtl

In der Region Rorschach gibt es nur wenige Restaurants, die in historischen Bauten eingenistet sind. Das Restaurant Löwengarten sticht dabei heraus. Erst im Mai dieses Jahres eröffnet, setzt das Restaurant in der ehemaligen Abfüllerei der Rorschacher Bierbrauerei den geschichtsträchtigen Ort modern in Szene. Im grossen Raum dominieren Brauntöne und edle Materialien, die sich dezent mit den alten Stahlträgern und Rundbogenfenstern verbinden. Ein Blickfang sind der Teil eines Braukessels und die Kupferrohre, ergänzt mit tollen italienischen Edelleuchten.

Ein interessanter Stilmix zieht sich durch den in eine offene Bar und ein gemütliches Restaurant unterteilten Gastraum. Neben Braun ist die Farbe Blau bestimmend im Interieur. In einer Loungecke haben es sich Tobias Wagner und Sandra Rombach gemütlich gemacht. Kurz vor Mittag ist das Restaurant noch leer, nach und nach treffen dann Gäste ein, der Ansturm hält sich aber in Grenzen. Nach der Eröffnung im Frühling bis Ende August war das Gegenteil der Fall. Das Restaurant war gut besucht, egal ob Kaffee- oder Mittagspause, beim Feierabendbier oder beim gemütlichen Abendessen, die Rorschacherinnen und Rorschacher hatten Freude an ihrem «Juwel »und fühlten sich rundum wohl. Es gab Tage, da war kein Tisch mehr zu bekommen.

Die Zertifikatspflicht hält Gäste fern

Ab Montag, 13. September, dehnte der Bundesrat die Zertifikatspflicht aus, auch auf das Innere von Restaurants. «Das war wie ein Knick», räumt Geschäftsführer Tobias Wagner ein. Ab diesem Moment seien die Frequenzen spürbar zurückgegangen. «Wir haben Tage, an denen wenig los ist und solche, an denen mehr läuft. Zum Wochenende hin ballt sich dann in der Regel das Ganze. Wir freuen uns über jeden Gast, würden uns aber wünschen, es würde sich etwas besser verteilen», sagt Sandra Rombach, Leiterin des «Löwengarten».

Das Restaurant Löwengarten wurde im Mai in der denkmalgeschützten, ehemaligen Abfüllerei der Brauerei eröffnet. Bild: Ralph Ribi

Wo der Anteil von Businessgästen grösser sei, wie etwa im Restaurant vom Hotel Uzwil, das ebenfalls von der Uze AG betrieben wird, sei der Knick weniger zu spüren gewesen. Im Businessmetier sei die Zertifizierung mittlerweile normal.

Der Businessbereich läuft laut Sandra Rombach auch in Rorschach nach wie vor erfreulich. So fänden alleine diesen Freitagabend drei Weihnachtsessen statt. Trotz Coronaknick zeigt sich Tobias Wagner mit dem Geschäftsverlauf nicht unzufrieden. Er sagt:

«Wir sind begeistert von unserem Restaurant und dem Team kann niemand einen Vorwurf machen. Dass es nun nicht mehr ganz so toll läuft, ist einzig den Umständen um die Covid-Pandemie geschuldet.»

Das 12-köpfige Team mache einen super Job, auch wenn anfangs nicht alles optimal gelaufen sei und er ist überzeugt davon, dass es ohne Corona wirtschaftlich noch um einiges besser aussehen würde.

«Löwengarten» wird fälschlicherweise oft auf Bier reduziert

Seine Vergangenheit konnte das vor beinahe 150 Jahren erbaute Gebäude noch nicht zur Gänze ablegen. «Selbst in meinem persönlichen Umfeld glauben Leute, es gebe hier zum Essen nur Bier. Diesbezüglich müssen wir offensichtlich noch etwas Überzeugungsarbeit leisten», sagt Tobias Wagner mit einem Lachen. Selbstverständlich biete das «Löwengarten» eine breite Auswahl an Gerichten und Getränken an. So ist denn auf der Speisekarte vom Schnitzel über Burger und Vegi-Menu bis hin zum Rindssteak für jeden Gaumen etwas zu finden. Auch die Weinkarte kann sich sehen lassen.

«Wir wollen kein Gourmettempel sein», ergänzt Sandra Rombach, sondern mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Viele positive Rückmeldungen von Gästen würden bestätigen, dass es gelinge, Qualität zu einem fairen Preis auf den Teller zu bringen.

Abstriche und Sparübungen sind keine Option

Auch wenn Corona die gesteckten Umsatzziele zumindest für dieses Jahr nach unten revidiert, im «Löwengarten» heisst die Devise weiter Gas geben. «Für uns ist es keine Alternative, aus Spargründen irgendwo an der Qualität oder am Personal zu sparen. Das würde sich definitiv nicht auszahlen», sagt Tobias Wagner. «Die Konstanz muss gewährleistet sein», zeigt sich auch Sandra Rombach überzeugt. Sie hätten das Angebot trotz der schwierigen Situation sogar noch ausgebaut. So würden neu auch nachmittags Kleinigkeiten, wie etwa Apfelstrudel aus der Küche für den kleinen Hunger angeboten. Dank der Heizstrahler könne nach wie vor auch auf der Terrasse konsumiert werden, dort auch ohne Zertifikat. Alles, was auf der Karte auf www.restaurant-loewengarten.ch zu finden sei, könne ausserdem auch Take-away bezogen werden.

Blick zurück Die Bier-Geschichte Die Bier-Geschichte 1871 gründet Maximilian Schneider die Brauerei Löwengarten in Rorschach. Die Regionalbrauerei verkauft ihre Biere mit grossem Erfolg. Im Kanton St.Gallen und im Fürstentum Liechtenstein wird «Löwengarten» zu einer beliebten Marke. 2006 übernimmt die Brauerei Schützengarten den Betrieb, der Produktionsstandort Rorschach wird geschlossen. Mit dem Erlass einer Planungszone entschliesst sich der Stadtrat Rorschach 2007, Einfluss auf das Areal zu nehmen. Seit Juli 2013 hat das ehemalige Brauereigelände neue Eigentümer: Die Uze AG aus Uzwil und die Rosenberg Invest AG aus St.Gallen. Der Spatenstich im Sommer 2017 legt das Fundament für ein Comeback. Mit dem neuen «Löwengarten»-Quartier wird Rorschach um ein lebendiges Viertel reicher. (rtl)

«Wir sind vom Projekt selber nach wie vor begeistert und überzeugt davon, dass wir unsere Umsatzziele spätesten nach dem Ende der Pandemie erreichen werden», sagt Tobias Wagner. Er und sein Team blickten motiviert nach vorne und legten eher eine Schippe drauf, bauten lieber neue Angebote und Events auf, anstatt im falschen Moment zu sparen.

Auch der Gewölbekeller der ehemaligen Brauerei steht nach der liebevollen Neugestaltung für Feste und Anlässe zur Verfügung. Bild: Ralph Ribi

