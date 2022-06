Pflegefachpersonal im Kantonsspital meisternten so die Pandemie

Kantonsspital «Corona hat gezeigt, dass wir kein Hilfsberuf sind»: So hat das Pflegefachpersonal im Kantonsspital St.Gallen die Pandemie gemeistert Die Coronapandemie hat zuletzt den Beruf der Pflegefachfrau/-mann in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt. Auch nach Corona sucht das Kantonsspital St.Gallen händeringend nach Pflegefachkräften. Zwei Pflegefachfrauen lassen die Pandemiezeit Revue passieren. Samantha Wanjiru Jetzt kommentieren 06.06.2022, 19.00 Uhr

Die Pflegefachkräfte der Pneumologie-Station im Spital St.Gallen wurden während der Pandemie besonders gefordert. Bild: Benjamin Manser

«Es heisst nicht Pflegerin oder Pfleger, sondern Pflegefachfrau oder Pflegefachmann», sagt Annina Gerosa, Stationsleiterin der Pflege im Haus 02 des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG). Ihre Arbeitskollegin und Stellvertreterin Valeria Carnovale stimmt ihr zu.

Die beiden diplomierten Pflegefachfrauen arbeiten in der Pneumologie (Teilgebiet der Inneren Medizin, das sich mit Lungenerkrankungen beschäftigt) im Spital St.Gallen. Die richtige Bezeichnung ihres Berufs sei ihnen wichtig. «Bis man sich eine diplomierte Pflegefachkraft nennen darf, braucht es rund sechs Jahre Ausbildung. Da steckt viel harte Arbeit dahinter», sagt Gerosa.

Durch die Coronapandemie bekam das Berufsfeld der Pflegefachkraft grosse Aufmerksamkeit. Monatelang dominierten in den Medien Schlagzeilen über voll besetzte Intensivstationen. Die erhöhte Belastung der Pflegefachkräfte war ein zentrales Thema.

Offene Stellen beim Fachpersonal

Barbara Giger-Hauser, Leiterin Department Pflege Bild: PD/Kantonsspital St. Gallen

«Die Pandemie betraf verschiedene Bereiche und Stationen des Spitals überdurchschnittlich, ganz besonders aber die Intensivstationen, wo rund zehn Prozent unseres Pflegepersonals arbeitet», sagt Barbara Giger-Hauser, Leiterin Departement Pflege und Mitglied der KSSG-Geschäftsleitung. «Auch nach der Pandemie bleibt der Fachkräftemangel eine grosse Herausforderung.»

Im Departement Pflege des Kantonsspitals St.Gallen arbeiten rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies entspricht 1500 Vollzeitstellen. Aktuell gibt es in der Pflege rund 70 bis 80 offene Stellen. «Bei unserer Unternehmensgrösse ist es normal, dass es immer offene Stellen hat, allerdings sind es aktuell mehr als sonst und es dauert teils noch länger, bis Vakanzen besetzt werden können», sagt Giger-Hauser. Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich nach der Pandemie eine Berufspause gewünscht oder seien ganz aus dem Beruf ausgestiegen.

Teamarbeit ermöglichte Aufrechterhaltung des Spitaltags

Valeria Carnovale,Diplomierte Pflegefachfrau Bild: Samantha Wanjiru

Auch auf der Pneumologie wurden während der Pandemie Coronapatientinnen und -patienten behandelt. Mit der Schaffung von zusätzlichen nicht invasiven Beatmungsplätzen hat man wesentlich zur Entlastung der Intensivstationen beigetragen. «Der ausschlaggebende Grund, warum wir im ganzen Spital trotz Fachkräftemangel die erhöhte Arbeitsbelastung während der Pandemie meistern konnten, war unser Teamgeist», sagt Valeria Carnovale. Arbeitskolleginnen und -kollegen hätten Ferien verschoben und längere Arbeitsschichten geleistet.

Als Stationsleiterinnen hätten sich Gerosa und Carnovale grosse Mühe gegeben, ihr Fachpersonal auf ihrer Station so gut wie möglich durch die ungewisse Zeit zu begleiten. «Die Unsicherheit, was noch alles auf uns zukommen wird, hat uns in gewissen Phasen der Pandemie alle beschäftigt. Doch gemeinsam als Team haben wir auch diese schwierigen Momente geschafft», sagt Gerosa.

Annina Gerosa, Diplomierte Pflegefachfrau Bild: Samantha Wanjiru

Die Koordination des Arbeitsalltags während der Pandemie sei ebenfalls Teamarbeit gewesen. «Das Pflegefachpersonal ist Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen interdisziplinären Dienste Abteilungen des Spitals», sagt Annina Gerosa. So seien sie zuständig für den Pflegeprozess und übernehmen die Koordination vom Eintritt bis zum Austritt der Patientinnen und Patienten.

«Wir kamen alle an einen Punkt, wo wir uns dachten: Ich kann einfach nicht mehr.»

Die Pandemie verstärkte die psychische und physische Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Das Spital bietet gerade für das Pflegefachpersonal verschiedene Möglichkeiten, um die mentale und körperliche Belastung zu reduzieren», sagt Carnovale. So gebe es eine eigene Spitalseelsorge, aber auch Kurse und Angebote zur Gesundheitsförderung. «Ich glaube, während der Pandemie kamen wir alle irgendwann einmal an den Punkt, wo wir uns dachten: Ich kann einfach nicht mehr.»

Strukturelle Veränderung dringend nötig

Um die Arbeitsbedingung der Pflegefachpersonen langfristig zu verbessern, arbeite das Kantonsspital derzeit an der Umsetzung verschiedener Massnahmen. «Das Departement Pflege ist in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Berufsgruppen und der Geschäftsleitung daran, die Situation zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen und umzusetzen», sagt Barbara Giger-Hauser. So plane man beispielsweise eine Reduktion von administrativen Arbeiten und eine pauschale finanzielle Entschädigung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn spontane Einsätze oder Dienstwechsel nötig sind.

Das Pflegefachpersonal ist Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen interdisziplinären Dienste Abteilungen des Spitals. Bild: Benjamin Manser

Trotz der Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, entschieden sich die Pflegefachfrauen Carnovale und Gerosa, im Beruf zu bleiben. «Corona hat gezeigt, dass wir kein Hilfsberuf sind. Wir haben eigenständige Aufgaben, die viel Verantwortung mit sich bringen und ein enormes Fachwissen erfordern», sagt Gerosa. «Deswegen liebe ich meinen Beruf. Er ist vielseitig und interessant. Gerade in der Pandemie sind wir über uns hinaus gewachsen.»

Beide Pflegefachfrauen sind sich darüber einig, dass zusätzliche finanzielle Ressourcen nötig sind, um den Pflegeberuf noch attraktiver zu machen. Gleichzeitig weisen sie auf die bestehenden Vorzüge hin. «Der Beruf bietet einem sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten und man hat sehr schnelle gute Aufstiegsmöglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man arbeitslos wird, ist in diesem Berufsfeld gering», sagt Carnovale. «Aber damit sich mehr Menschen für den Beruf entscheiden und vor allem längerfristig im Beruf bleiben, müssen Themen wie faire Lohngestaltung und eine bessere Work-Life-Balance verbessert werden.»

