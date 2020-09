«Corona war der Genickbruch für die Hotelpläne»: Nach Brand weicht das Hotel Friedburg einem Neubau Ende April brannte das ehemalige Hotel an der Burgstrasse komplett aus: Jetzt steht die Brandursache fest und es ist klar, was aus dem ehemaligen Hotel werden soll. Sandro Büchler 12.09.2020, 05.00 Uhr

Der Dachstock des ehemaligen Hotels wurde komplett zerstört Bild: Ralph Ribi

Die Ermittlungen haben rund vier Monate in Anspruch genommen. Am letzten Sonntag im April brach im Dachstock des ehemaligen Hotel Friedburg an der Burgstrasse 72 ein Feuer aus. Seither wurde im St.Otmar-Quartier über die Brandursache gerätselt.

Jetzt steht fest: Ein Bewohner des Hauses hat das Feuer verursacht. Dies bestätigt die St.Galler Staatsanwaltschaft auf Anfrage:

«Brandursache war fahrlässiger Umgang mit brennenden respektive glühenden Gegenständen durch einen Mieter.»

Dabei habe es sich um Asche und/oder angerauchte Raucherwaren oder sonstiges brennendes oder glühendes Material gehandelt.

Vier Personen verletzt

Am 26. April, kurz nach 9.30 Uhr, bricht im Haus, das direkt neben der Bushaltestelle Vonwil steht, ein Feuer aus. Flammen schlagen aus den oberen Stockwerken. Bald schon steigt eine dicke Rauchsäule in den Himmel und zieht zahlreiche Schaulustige an. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Eine Person flüchtet vor den Flammen auf das Dach. Mit dem Hubretter kann sie die Feuerwehr aus der misslichen Lage bergen. Vier Personen bringen sich selbst in Sicherheit. Eine 52-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 26, 49 und 53 Jahren werden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Am Gebäude entsteht ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken:

Bild: Ralph Ribi

Die Liegenschaft im Westen der Stadt hat eine bewegte Geschichte: Ab den 1970er-Jahren befindet sich im Gebäude ein beliebtes Hotel. Aber in den 1980er- und 1990er-Jahren kommen und gehen die Wirte des Restaurants im Erdgeschoss. Ehemalige Seefahrer versuchen sich, ein anderer will eine Quartierbeiz etablieren, wieder andere versuchen es zuletzt mit thailändischen Gerichten. 2011 wird der Hotelbetrieb eingestellt.

Dann werden aus den Hotelzimmern Wohnungen. Doch dubiose Personen treiben sich im Haus herum. In die Schlagzeilen gerät das Gebäude vor knapp zwei Jahren. Laut dem «Blick» wird dort im November 2018 ein Drogenring ausgehoben. Bei einer Razzia werden mehrere Kilo Kokain beschlagnahmt. 15 Personen werden verhaftet.

Hotelpläne zerschlagen sich

Nach dem Brand im vergangenen April wurde der einsturzgefährdete Dachstock entfernt. Seither ist es ruhig geworden rund um das zerstörte Haus. Ende August hat die Brandruine den Besitzer gewechselt, wie aus den Handänderungen der Stadt St.Gallen hervorgeht.

Thomas Graf und seine Firma, die Graf AG General- und Totalunternehmung, haben das Gebäude erworben. Am Telefon verrät Graf, was aus dem Haus werden soll. Der erste Plan habe erneut ein Hotel vorgesehen. Der Wittenbacher Bauunternehmer sagt:

«Klein und fein sollte es werden.»

Ihm schwebte ein Low-Price-Hotel vor. «Mit einer guten Auslastung dank einem guten Preis.»

Thomas Graf von der Graf AG Totalunternehmung. Bild: PD

Er betont, wie gern er ein Hotel am gleichen Ort gebaut hätte. Doch wegen dem Einbruch der Zahl der Logiernächte infolge der Coronakrise beerdigte Graf das Hotelprojekt.

«Corona war der Genickbruch für die Hotelpläne.»

Ein Wohnhaus aus Holz soll dort entstehen

Ein neues Hotel wird also nicht wie Phönix aus der Asche der Friedburg emporsteigen. Stattdessen will Graf nun ein Mehrfamilienhaus an der Burgstrasse 72 bauen. Die Brandruine wird in Kürze dem Erdboden gleich gemacht. Der Neubau an gleicher Stelle soll laut dem Bauunternehmer 18 Meter hoch werden – also ein Stockwerk höher als das ehemalige Hotel. Der Zonenplan lässt dies zu. Graf sagt weiter, das neue Gebäude werde sich harmonisch in die Häuserzeile einfügen.

Er möge das St.Otmar-Quartier und habe einen Baukörper entwickelt, der sich gut in die Häuserzeile integriere, sagt Graf. «Ich möchte etwas Spezielles bauen.» Der Unternehmer will einen Holzbau realisieren. Die Wohnräume darin sollen rund drei Meter hoch werden, höher als üblich. Und bezahlbar.

«Ich setze mich für bezahlbaren Wohnraum ein.»

Nur ökonomische Überlegungen seien für ihn nicht ausschlaggebend, sagt der Unternehmer. Graf ist in der Immobilienbranche der Region kein Unbekannter. Kürzlich hat er etwa im Zentrum von Wittenbach die Grossüberbauung Ödenhof mit total 51 Wohnungen fertiggestellt.

Vor dem Abbruch muss Asbest entfernt werden

Zurück zur «Friedburg»: Dort tut sich was. In den vergangenen zwei Wochen war das Haus eingerüstet. Arbeiter in Schutzanzügen und Atemmasken sind am Werk. Graf erklärt:

«In der Fassade wurden Asbestfasern gefunden, die vor dem Abriss erst entfernt werden müssen.»

Arbeiter in Schutzkleidung entfernen das Asbest. Bild: Ralph Ribi

Diese Arbeiten wurden Mitte dieser Woche beendet, das Gerüst danach entfernt. In den kommenden Wochen wird das ausgebrannte Haus abgerissen. Wann mit dem Neubau begonnen wird, kann Graf noch nicht sagen. «Der Zeithorizont ist noch unklar.»