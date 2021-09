Gossauer Parlament entscheidet über Beitrag für Sana Fürstenland

Corona Vorberatende Kommission des Gossauer Stadtparlaments unterstützt Finanzspritze für die Sana Fürstenland AG – stellt aber gleichzeitig Forderungen auf Am 28. September berät das Gossauer Stadtparlament einen Beitrag von 800'000 Franken an die Sana Fürstenland AG. Die vorberatende Kommission unterstützt die Finanzspritze, mit der die Corona-Ausfälle ausgeglichen werden sollen. Sie erwartet jedoch, dass das Parlament mehr Einblick in den Geschäftsgang der Sana erhält. Michel Burtscher 23.09.2021, 16.33 Uhr

Das Betagtenzentrum Schwalbe in Gossau ist wegen der Coronapandemie weniger ausgelastet als sonst. Bild: Ralph Ribi (10. Oktober 2019)

Die Gossauer Altersheimbetreiberin Sana Fürstenland AG braucht Geld. Grund dafür ist die Coronapandemie. Wegen zahlreicher coronabedingter Todesfälle im Dezember 2020 und Januar 2021 sowie fehlender Neueintritte sei die Auslastung auf rund zwei Drittel der verfügbaren Plätze gesunken, teilte sie im Juni mit. Der Betten-Leerstand führt zu erheblichen finanziellen Herausforderungen, denn ein leer stehendes Bett verursacht jährliche Kosten von rund 90'000 Franken.

Darum hat die Sana Fürstenlang AG die fünf Aktionärsgemeinden um eine Finanzspritze in Form von A-fonds-perdu-Beiträgen ersucht. Es geht um insgesamt eine Million Franken. 800'000 Franken entfallen auf die Stadt Gossau, je 50'000 Franken auf Gaiserwald, Andwil, Nieder- und Oberbüren. Die Gemeinderäte von Gaiserwald und Niederbüren haben bereits verlauten lassen, dass sie den Beitrag sprechen wollen – jeweils unter dem Vorbehalt, dass das die anderen Gemeinden ebenfalls tun.

Stadtrat und Kommission unterstützen Beitrag

Auch der Stadtrat von Gossau spricht sich dafür aus. Das letzte Wort hat dort das Stadtparlament. Traktandiert ist das Geschäft nächsten Dienstag an einer ausserordentlichen Sitzung. Die von der Sana Fürstenland AG geschilderte Ausgangslage sei «wenig erfreulich», schreibt der Stadtrat in seinem Bericht ans Parlament. Diese treffe indes auf eine Vielzahl von öffentlichen oder privaten Heimen in der Schweiz zu und liege nicht im Machtbereich der Sana Fürstenland AG.

Diese habe die nötigen und möglichen Kostenoptimierungsmassnahmen ergriffen und sei auf Sparkurs, heisst es weiter.

«Der Stadtrat ist überzeugt, dass die einmalige Beitragsleistung angemessen und angebracht ist und beantragt dem Stadtparlament Zustimmung.»

Die vorberatende Kommission unter dem Vorsitz von SVP-Parlamentarier Gallus Hälg unterstützt den Kreditantrag des Stadtrates, wie das Parlamentspräsidium mitteilt.

Verwaltungsrat hat Verständnis für Forderungen

Gleichzeitig stellt die Kommission Forderungen auf. Sie erwartet, dass der Stadtrat künftig von der Sana Fürstenland AG halbjährlich Informationen zur Finanz- und Liquiditätsplanung einholt. Diese sollen auch der parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission zugänglich gemacht werden. Ebenfalls soll das Parlament zusätzlich zum Geschäftsbericht jährlich einen Bericht zur Lage des Unternehmens erhalten. Dies beantragt die Kommission dem Parlament, der Stadtrat ist einverstanden.

Helen Alder Frey, Verwaltungsrätin Sana Fürstenland AG. Bild: PD

Der Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG habe Verständnis für diese Forderungen, sagt Helen Alder Frey, Sana-Verwaltungsrätin und Gossauer Stadträtin. Sie betont:

«Ich kann nachvollziehen, dass das Parlament wissen will, was mit dem Geld passiert. Wir sind bereit zur Kooperation.»

Grundsätzlich sei die Gesellschaft den Aktionären gegenüber zur Auskunft verpflichtet. Diese könnten selber entscheiden, wie viele Informationen sie weitergeben möchten.

Leichte Steigerung bei der Auslastung

Klar ist: Der finanzielle Engpass ist noch immer da, der Geldbedarf akut. «Wir brauchen die Beiträge noch dieses Jahr», so Alder. Zwar habe man die Belegung und damit die Einnahmen in den letzten Monaten wieder leicht steigern können. Zudem habe man die Ausgabenseite «gut im Griff». Es wurde Kurzarbeit beantragt, Personal an die Spitex und andere Betriebe ausgeliehen, Stellen wurden nicht wieder besetzt. «Dank unserem sehr flexiblen und leistungsbereiten Team konnten trotzdem alle Aufgaben gut gemeistert werden und die Betreuungsqualität hoch gehalten werden», sagt Alder. Die Ausfälle konnten aber nicht kompensiert werden.