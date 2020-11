Corona, Verkehr, Wohnen: Darüber stritten sich die Kandidaten fürs St.Galler Stadtpräsidium und den Stadtrat am «Tagblatt»-Podium Maria Pappa (SP), Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP) kreuzten auf dem Tagblatt-Podium im Hotel Einstein am Montagabend die Klingen. Neben der städtischen Wohnraumstrategie und dem Verkehr gaben auch die Pandemie und und das Stadtklima zu reden. Luca Ghiselli 03.11.2020, 16.25 Uhr

Dieser Wahlherbst ist anders. Das zeigte sich am Montagabend im Hotel Einstein am «Tagblatt»-Podium einerseits daran, dass maximal 50 Zuschauer zugelassen waren ‒ und die, die gekommen waren, Masken trugen. Es zeigt sich aber auch daran, dass dieses Aufeinandertreffen von Maria Pappa (SP), Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP) wohl das Einzige in diesem Wahlkampf bleiben wird.

Die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang am 29. November könnte spannender kaum sein. Maria Pappa und Mathias Gabathuler machen sich gegenseitig das Stadtpräsidium streitig. Damit dieses aber in den Händen des Freisinns bleibt, muss Gabathuler nicht nur Pappa hinter sich lassen, sondern auch Trudy Cozzio schlagen und so in den Stadtrat einziehen.

Die Moderatoren Daniel Wirth, Leiter Stadtreadktion, und Reto Voneschen, Stadtredaktor, führten entlang mehrerer Themenblöcke durch das Gespräch. Von den Stadtfinanzen über den Verkehr bis hin zu Klima und Corona blieb kaum eine Aktualität unbesprochen.

Das Podium im Hotel Einstein: Moderator Daniel Wirth, Maria Pappa (SP), Trudy Cozzio (CVP), Mathias Gabathuler (FDP) und Moderator Reto Voneschen. Die Diskussion wurde auf Tagblatt Online im Livestream übertragen. Bild: Arthur Gamsa (2. November 2020)

Maria Pappa (SP). Bild: Arthur Gamsa

Sie sind ein Dauerbrenner in der städtischen Politik. Debatten über den Steuerfuss, die Verschuldung und die Löcher in der Stadtkasse prägen die politische Debatte seit Jahren. Die ersten Sparmassnahmen des Stadtrats aus dem Sommer, das jüngst budgetierte Defizit von rund 30 Millionen Franken und das Sparprogramm «Fokus 25» waren denn auch Gegenstand der Diskussion im Hotel Einstein. Maria Pappa sagte, die ersten Sparmassnahmen vom Sommer reichten nicht aus, um das Loch in der Stadtkasse zu stopfen, weshalb es ein umfassendes Sparpaket brauche. «Wir konnten im Sommer aber nicht auf die Schnelle so viel sparen, sonst hätten wir Personal entlassen müssen.»

Trudy Cozzio (CVP). Bild: Arthur Gamsa

Trudy Cozzio sagte, es seien alle gefordert, die Finanzen ins Lot zu bringen. Allenfalls müssten Investition verschoben werden. Man müsse genau hinschauen und überall abspecken. Dann könne man im kommenden Jahr auch bessere Zahlen schreiben. Ausserdem solle man darauf achten, dass Neubauten nicht vergoldet würden. Damit sprach Cozzio unter anderem die geplante Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies an. Diese solle man nicht streichen, aber womöglich redimensionieren.

Mathias Gabathuler (FDP). Bild: Arthur Gamsa

Dieses Zuspiel nahm Mathias Gabathuler dankend an. Man müsse das 50-Millionen-Franken-Projekt gut anschauen. Es brauche den Sport, aber bei der Vorlage handle es sich um eine nicht-kostendeckende Luxuslösung. Auch den geplanten Neubau an der Rechenstrasse, wo die Direktion Technische Betriebe und die Verkehrsbetriebe einquartiert werden sollen, kritisierte Gabathuler. Das sei zwar eine sinnvolle Idee. «Hinter den Ausbaustandard setze ich aber ein Fragezeichen.» Auch beim Stellenausbau in der Verwaltung will Gabathuler die Schraube anziehen. Nicht sparen will Gabathuler aber beim Gebäudeunterhalt städtischer Liegenschaften. «Das kommt sonst teurer und holt uns ein.»

Moderator Daniel Wirth wollte von den Kandidaten dann wissen, wie sie zum horizontalen Finanzausgleich stehen, der unlängst im Kantonsrat debattiert wurde. Gabathuler wollte sich nicht festlegen, sagte aber, es wäre wünschenswert, wenn die Stadt so mehr finanzielle Mittel aus den umliegenden Gemeinden erhielte. Pappa sprach sich klar dafür aus und sagte, es würden alle davon profitieren, nicht nur die Stadt. Und Trudy Cozzio sagte, man müsse das verhandeln.

Vergangene Woche hat der Stadtrat seine neue Wohnraumstrategie präsentiert. Das Papier wurde vom Hauseigentümerverband harsch kritisiert – er unterstellte dem Stadtrat unter anderem «kollektivistische Tendenzen» und befürchtete die «Verstaatlichung des Wohnens». Baudirektorin Maria Pappa wiegelte während der Diskussion ab. Der Stadtrat sei weit weg von kommunistischen Verhältnissen, 98 Prozent der Liegenschaften seien in der Hand von Privaten. Es gebe einen Einheitsbrei auf dem Wohnungsmarkt, dem man mit dem Papier entgegenwirken wolle.

Gabathuler griff die Kritik der Hauseigentümer auf und sagte, die Stadt solle Anreize statt neue Regularien schaffen. Die Strategie führe zu einem Gestrüpp von Beamtenberater, das sei gefährlich. Dass die Stadt ihren Liegenschaftenbestand erhöhen wolle, sei ein Unding. «Wenn wir eine attraktive Stadt sind, in der wissensbasierte Jobs angesiedelt werden, dann ist auch der Bedarf an entsprechendem Wohnraum da. Und dann überlegen sich die Investoren auch, die alten Liegenschaften zu erneuern.» Er störe sich an der Grundhaltung des Papiers, sagte der Freisinnige.

Anders Trudy Cozzio. Sie bekundete ihre Unterstützung für die Strategie des Stadtrats. Es brauche eine aktivere Haltung der Stadt und den Dialog mit Privaten. «Wir müssen individuellen Wohnraum schaffen und grössere Wohnungen bauen.» Jene, die die Stadt verliessen, gingen nicht primär wegen des Steuerfusses, sondern weil sie keine geeigneten Wohnungen fänden, sagte Cozzio. Diese Entwicklung gelte es zu stoppen.

Wie wollen die Kandidaten die Ruckhalde zukunftsweisend überbauen? Gabathuler: «Nicht nur genossenschaftlich, sondern mit einer Private-Public-Partnership ein vielfältiges Angebot schaffen.» Pappa: «Wir wollen eine Mischung, vielleicht sogar mit einem Grossteil gemeinnützigem Wohnungsbau, aber auch einem privaten Teil.» Cozzio: «Nicht nur ein Segment, sondern verschiedene Sichtweisen. Alterswohnungen, Genossenschaften, Eigentum.»

Der dritte Themenblock des Abends war einem weiteren Dauerbrenner der Stadtpolizik, dem Verkehr, gewidmet. Auf die Frage zur dritten Röhre durch den Rosenberg und einer Teilspange in die Liebegg blieb Trudy Cozzio vage: «Das müssen wir im Auge behalten.» Der Verkehrsaufkommen in den Abendstunden sei aber extrem hoch.

Pappa stellte sich hinter den Entscheid des Gesamtstadtrats, der eine Weiterverfolgung der Teilspange in die Liebegg beschlossen hat.

Und Gabathuler brach dafür eine Lanze. Es sei eine einmalige Chance, dass der Bund hunderte Millionen Franken daran zahle. Mit der unterirdischen Verkehrsführung erhielten Velofahrer und Fussgänger zudem mehr Platz. «Das Quartier erstickt, dafür braucht's eine Lösung.»

Gabathuler forderte ausserdem mit Nachdruck den Viertelstundentakt der S-Bahn. Pappa pflichtete ihm bei. «Es braucht aber auch attraktive Umsteigeorte, sogenannte Hubs.» Gabathuler zeigte sich in der Folge angriffig. Die Haltung des Stadtrats bis anhin sei gewesen, bis 2035 zuzuwarten. «Diese Zeit haben wir aber nicht. Die Stadtregierung muss das jetzt in die Hände nehmen.» Pappa konterte: Das ist die Haltung des Kantons. «Wir bleiben hartnäckig dran und hatten gerade heute Nachmittag eine Sitzung.» Gabathuler erwiderte, er würde sich freuen, das Gremium bei den Verhandlungen bald zu unterstützen.

Auch die Coronakrise gab zu reden. So thematisierten die Moderatoren die jüngsten Äusserungen des St.Galler Gesundheitsdirektors Bruno Damann, die zu empörten Reaktionen geführt hatten und am Wochenende in Rücktrittsforderungen gipfelten. Trudy Cozzio sagte, sie sei von Damanns Äusserungen überrascht gewesen. «Er hat seine Aussagen inzwischen aber relativiert.» Jedes Leben sei schützenswert.

Die Podiumsdiskussion wurde via Livestream auf Tagblatt Online übertragen. Bild: Arthur Gamsa

Auch Maria Pappa sagte, der Schutz der Bevölkerung stehe derzeit im Zentrum. Aber: «Man darf die Verhältnismässigkeit nicht aus den Augen verlieren.» Und Mathias Gabathuler wiederholte seine Kritik aus dem ersten Wahlgang, dass der St.Galler Stadtrat in der Krise zu wenig proaktiv kommuniziere. Es braucht ein Zeichen der Regierung, damit die Stadtbevölkerung wahrnimmt: «Die sind da.» Pappa fragte daraufhin, was sich Gabathuler denn konkret wünsche, worauf der FDP-Kandidat lediglich sagte: «Das habe ich gerade formuliert.»

Das Moderatoren-Duo sprach auch das parteipolitische Hickhack auf bürgerlicher Seite an: Die FDP reagierte Anfang Oktober pikiert, als die CVP das bürgerliche Bündnis mit der erneuten Kandidatur Trudy Cozzios sprengte. Dass die Wunden auch einen Monat später noch nicht verheilt sind, wurde schnell klar. Gabathuler sagte:

«Ich möchte mich nicht dazu äussern. Aber: Die CVP muss das mit ihrem eigenen Gewissen vereinbaren.»

Cozzio entgegnete, man habe im Vorfeld des ersten Wahlgangs vereinbart, sich auf bürgerlicher Seite gegen eine linksgrüne Kandidatur gegenseitig zu unterstützen. «Diese Kandidatur ist nicht erfolgt, und entsprechend haben wir entschieden, nochmals anzutreten.» Eine stille Wahl habe man nicht gewollt. Cozzio zeigte sich zuversichtlich, dass das Zerwürfnis nach dem Wahlkampf gekittet werden könne. «Dann arbeiten wir wieder zusammen.» Gabathuler relativierte: «So einfach wie die CVP sich das vorstellt, ist das nicht.»

Maria Pappa, die lachende Dritte im Bund, winkte auf die Frage, ob sie das Wahlfest vor dem Hintergrund dieser Querelen schon vorbereitet habe, ab: «Es ist noch nichts entschieden. Aber ich glaube, alle drei Kandidaten würden im Fall ihrer Wahl ein Fest feiern.»

Maria Pappa

Die Baudirektorin trat dossiersicher, selbstbewusst und kompetent auf. Besonders, als es um die neue Wohnraumstrategie des Stadtrats ging, trumpfte Pappa auf. Auch in der Diskussion um den horizontalen Finanzausgleich konnte Pappa punkten, indem sie als einzige klar Stellung bezog. Kritik konterte sie charmant. Kurz: Die Bauchefin wurde ihrer Favoritenrolle im Kampf ums Stadtpräsidium gerecht.



Als Bisherige war Pappa oft gezwungen, Stadtratsentscheide zu verteidigen statt eigene Positionen zu transportieren. Dass die Rhetorik nicht unbedingt zu ihren stärksten Fächern zählt, ist mittlerweile bekannt. Hierund da verhaspelte sie sich auch am Montagabend – aber weniger als auch schon.

Trudy Cozzio

Die Christlichdemokratin zeigte im «Einstein» einen sympathischen Auftritt. Nach den Querelen im bürgerlichen Lager steht Cozzio unter Druck. Dass sie diesem standhalten kann, hat sie auf dem «Tagblatt»-Podium bewiesen. Inhaltlich konnte sie beim Wohnen und den Finanzen Akzente setzen.



Wie bereits im Vorfeld zum ersten Wahlgang blieb Trudy Cozzio in vielen Fragen zu vage. Horizontaler Finanzausgleich? «Muss man anschauen.» Teilspange? «Muss man genau hinsehen.» Hallenbad Blumenwies? «Muss man im Auge behalten.» Dieses Zaudern könnte zur Hypothek im Kampf gegen einen profilierten Kandidaten wie Mathias Gabathuler werden.

Mathias Gabathuler

Der Freisinnige zeigte sich beschwingt, gut vorbereitet und angriffig. Seine Positionen vertrat Gabathuler ohne umzuschweifen. Er setzte auch inhaltlich einige Nadelstiche, etwa gegen die «Luxuslösung» Blumenwies oder die Wohnraumstrategie. Ausserdem präsentierte er konkrete Sparvorschläge.

Während sich Gabathuler gegenüber Maria Pappa und dem Stadtrat mehrmals angriffig zeigte, blieb der Freisinnige Trudy Cozzio gegenüber sehr zahm. Kaum ein kritisches Wort, kein Herausschälen von Unterschieden. Und das, obwohl die Angriffsfläche nach den Querelen bei den Bürgerlichen nicht fehlen würde. Unterschätzt er die CVP-Konkurrenz?