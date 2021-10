Corona und Kirche Von Reaktionen unter der Gürtellinie und der Freude ohne Maske: So gehen die Kirchen der Region St.Gallen-Gossau-Rorschach mit der Zertifikatspflicht um Seit fast einem Monat gilt die Zertifikatspflicht – auch für Gottesdienste und Gebete mit mehr als 50 Personen. Die Umsetzung ist für Kirchgemeinden eine Herausforderung. Denn gemäss kirchlichem Gedanken soll niemand ausgeschlossen werden. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Ab 50 Personen braucht es auch für Gottesdienste ein Zertifikat. Teils gab es heftige Rückmeldungen deswegen. Im Bild die St.-Andreas-Kirche Gossau. Bild: Ralph Ribi

Die Kirchen stehen vor einem Dilemma. Einerseits stehen die Türen allen Menschen offen, andererseits müssen die Coronaregeln eingehalten werden. Und diese sind strikt. Seit knapp einem Monat dürfen bei Gottesdiensten und Gebeten maximal 50 Personen anwesend sein oder es muss eine Zertifikatspflicht durchgesetzt werden.

Dies kommt teils nicht gut an bei den Besuchenden der Gottesdienste. Unter dem Facebook-Post des Bistums St.Gallen wird kommentiert, wie unchristlich das sei. Einige Personen drücken ihre Enttäuschung aus, «dass die Kirche bei dieser Spaltung mitmacht». Es wird von Diskriminierung geschrieben und von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft.

Einschränkungen zum Buss- und Bettag hin

Hansjörg Frick, Pfarreibeauftragter St.Maria Neudorf in St.Gallen, gibt Einblick in die Zwickmühle, in der sich die Kirchen befinden:

«Wir sind derzeit praktisch gezwungen, Personen auszuschliessen. Dies entgegen dem, was uns Jesus von Nazareth vorgelebt hat. Er hat niemanden ausgeschlossen, alle waren willkommen.»

Hansjörg Frick, Pfarreibeauftragter St.Maria Neudorf in St.Gallen.

Bild: Mareycke Frehner



Denn entweder sind jene Personen ohne Zertifikat ausgeschlossen, oder jene, die nach der fünfzigsten Anmeldung um Einlass bitten.

Frick sagt: «Es gilt aber auch, der Gesundheit aller Sorge zu tragen und als öffentlich-rechtliche Körperschaft setzen wir die Vorgaben des Bundes natürlich um.»

Besonders unglücklich sei es gewesen, dass die kurzfristig angekündigten Einschränkungen genau zum eidgenössischen Buss- und Bettag in Kraft traten. Dann besuchen mehr Personen die Kirche als an anderen Sonntagen. In der Kirche Neudorf wurde daher spontan ein zweiter Gottesdienst im Pfarreisaal organisiert – ohne Zertifikatspflicht.

Eine einheitliche Aufteilung der Gottesdienste der katholischen Kirchen im Lebensraum St.Gallen gibt es nicht. Die Kommunikationsverantwortliche Antonia Zahner sagt: «Die Pfarreien organisieren sich selber, denn sie wissen am besten um die Bedürfnisse ihrer Gemeindemitglieder.» Ziel sei es aber, dass es möglichst ein Angebot für alle hat, damit niemand ausgeschlossen wird. Sie sieht es als Privileg an, dass Kirchen fast die einzigen Organisationen sind, die Gottesdienste und Gebete ohne Zertifikat durchführen können bis 50 Personen. Das Online-Anmeldesystem habe sich bewährt; wer will, kann auch einen Platz per Telefon an die entsprechende Pfarrei reservieren.

Der Pfarreienverbund St.Gallen Ost bietet verschiedene Gottesdienste an.

Für die Gottesdienste am Wochenende in Neudorf und St.Fiden ist ein Zertifikat erforderlich. «Bei 250 und 150 Besucherinnen und Besuchern war das naheliegend. Ansonsten müssten wir noch mehr Personen am Wochenende ausschliessen», sagt Frick. Ein Vorteil ist, dass mit Zertifikatspflicht der Kirchenkafi stattfinden kann. Viele schätzen es, etwas Gemeinschaft zu haben in einer Zeit mit vielen Einschränkungen.

Die Gottesdienste in der Gemeinde Halden sind jeweils ohne Zertifikat, wie auch alle Gottesdienste an Werktagen. Dort kämen jeweils zirka 40 Personen. «Zusätzlich bieten wir auf Wunsch eine Hauskommunion an.»

Eine Sorge Fricks ist, dass durch die Pandemie sich Personen von der Kirche entfernen. «Im Gespräch sagten mir einige Leute, die vor Corona regelmässig in die Kirche kamen, sie hätten sich daran gewöhnt, mehr alleine zu sein und es gäbe auch schöne Gottesdienste im Fernsehen.»

In Gossau steht der Pfarrer vor der Tür

Nicht nur in St.Gallen empörten sich Leute. Auch in Katholisch Gossau gab es Rückmeldungen, die sprachlich unter der Gürtellinie waren und es sei «unchristlich, gewisse Leute auszuschliessen». Pater Andy Givel steht deswegen vor den Gottesdiensten vor der Tür und sucht das Gespräch mit Personen, die Reklamationen anzubringen haben. Er sagt:

«Einige Personen haben sich jeweils für den Gottesdienstbesuch testen lassen. Nun sind die Tests nicht mehr gratis, was diese Personen in eine Bredouille bringt.»

Andy Givel, Gossauer Pfarradministrator. Bild: Lisa Jenny

Dem Pfarrteam sei es wichtig, dass alle Personen die Möglichkeit hätten, einen Gottesdienst zu besuchen. Deswegen gibt es am Samstagabend zusätzlich einen Gottesdienst ohne Zertifikatspflicht, aber mit Personenbegrenzung und Maskenpflicht. Ende Oktober wird Bilanz gezogen.

Givel war selbst überrascht, dass die 3G-Pflicht in den Gottesdiensten kommt. «Schliesslich halten wir seit anderthalb Jahren Abstand, tragen eine Maske.» Die Zertifikatspflicht musste zudem sehr schnell umgesetzt werden. «Es war schwierig, die Gemeindemitglieder zu erreichen – vor allem jene, die das Internet kaum oder gar nicht nutzen.»

Die Umstellung bringe Mehraufwand mit sich. So helfen Kommunionhelferinnen und Lektoren bei der Einlasskontrolle. Zudem gibt es werktags in Bernhardzell einen Gottesdienst ohne Zertifikat. Denn dieser kann derzeit nicht im Altersheim stattfinden wegen Corona.

Indes steige die Anzahl der Gottesdienstbesuchenden wieder. «Jetzt wissen die Leute: Mit dem Zertifikat komme ich rein, es gilt keine Platzbeschränkung.» Zudem werde geschätzt, dass keine Masken getragen werden müssen. «Auch gibt ihnen die Zertifikatspflicht eine gewisse Sicherheit.»

Die Besucherzahlen seien aber noch lange nicht auf dem Niveau von vor Corona.

«Die schlimmste Zeit war, als generell maximal 50 Personen in die Kirchen gelassen werden konnten. Wir hatten zwar ein Anmeldesystem, aber die Plätze waren schnell weg. Das hat die Leute frustriert.»

In Rorschach bisher keine negativen Erfahrungen

In der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rorschach nehmen die Leute die Zertifikatspflicht recht gut auf, ist von Pfarrerin Esther Marchlewitz zu erfahren. Gerade ältere Personen sähen es als Vorteil, die Maske nicht tragen zu müssen.

«Wir haben geschaut, dass wir viele Veranstaltungen draussen abhalten konnten.» Wie etwa die Krabbelgruppe Chrabbelchäfer, der Kaffi Treff oder die grosse Eröffnungsfeier des Neubaus GleisK. «Jetzt, wo es kälter wird, müssen wir schauen.»

Esther Marchlewitz, Pfarrerin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rorschach. Bild: PD

Meist besuchen mehr als 50 Personen die Gottesdienste. Daher gilt neu nur für den Frühgottesdienst um 9 Uhr keine Zertifikatspflicht, dafür die Zulassungsbeschränkung von maximal 50 Personen sowie Masken- und Abstandspflicht. Wer den Gottesdienst um 10 Uhr besuchen möchte, muss ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Dafür gibt es keine Personenzahlbeschränkung und keine Masken- und Abstandspflicht.

«Die Kirche ist für alle da, daher haben wir uns für dieses System entschieden. Sonst müssten wir Menschen abweisen und das beisst sich mit dem kirchlichen Auftrag.»

Bei zwei Gottesdiensten muss die Pfarrperson, wie auch Mesmer und Musiker jeweils zweimal vor Ort sein. Doch das bedeute keinen Mehraufwand, sagt Marchlewitz, denn vor Corona gab es den 9-Uhr-Gottesdienst im Spital. «Wir sind es uns also schon gewohnt.»

Nicht die Kirche, die Regeln aufstellt

In der Reformierten Kirchgemeinde St.Gallen Centrum werden an jedem Sonntag ein oder mehrere Gottesdienste ohne Zertifikatspflicht angeboten, sagt Pfarrer Markus Unholz. Auf die vier Kirchen St.Laurenzen, Linsebühl, St.Georgen und Riethüsli verteilt gibt es insgesamt 150 bis 200 Plätze. Dazu kommt noch der Livestream aus der Kirche St.Laurenzen.

Markus Unholz, Pfarrer der reformierten Kirche St.Gallen Centrum. Bild: PD

Besonders in der Adventszeit gibt es spezielle Gottesdienste unter Mitwirkung von Chören oder für Familien. «Damit wir diese durchführen können, braucht es nach bestehenden Regeln eine Zertifikatspflicht. Denn die Zahl der Mitwirkenden alleine ist schon hoch, dann könnten wir kaum Besucherinnen und Besucher einlassen», sagt Unholz.

Bei den Rückmeldungen zeige sich die ganze Bandbreite: Einige Personen sind dafür, dass man nur noch auf die Zertifikatspflicht setzen soll, andere haben gar kein Verständnis für die aktuellen Massnahmen. Unholz sagt:

«Es ist ja nicht die Kirche, die diese Regeln aufstellt, sondern die Regierung. Wir bemühen uns, dass alle, die einen Gottesdienst erleben möchten, dies auch tun können.»