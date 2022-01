St.Galler Theater: Ausfälle wegen Omikron

Corona Omikron schlägt zu: Wie die St.Galler Theater trotz Ausfällen versuchen, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten Krankheitsfälle im Ensemble, Mitarbeitende in Quarantäne, und das Publikum steht vor der Tür: Zurzeit fallen mehr Vorstellungen aus als normalerweise. Die Theater in St.Gallen müssen pandemiebedingt einiges absagen. Manchmal rettet eine schnelle Umbesetzung die Vorstellung. Anderswo bleibt das Publikum aus. Christina Weder und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 27.01.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hexentanz mit Hindernissen: Auch «Die kleine Hexe» am Theater St.Gallen blieb nicht von Corona-Ausfällen verschont. Bild: Jos Schmid

Für einmal konnte die kleine Hexe nichts ausrichten. Da nützte auch kein Zauberspruch. Eigentlich hätte sie vor ausverkauftem Saal auf der Bühne stehen sollen, doch die Türen des Provisoriums des Theaters St.Gallen blieben am Samstag vor einer Woche geschlossen. Draussen vor dem Eingang stand Schauspieldirektor Jonas Knecht mit einem Korb voller Gummibärli und Schoggi – ein kleiner Trost für die kleinen Gäste. Knecht hatte keine gute Nachricht: Die Aufführung der «kleinen Hexe» musste kurzfristig abgesagt werden – wegen eines Krankheitsfalls im Ensemble.

Werner Signer, Geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Corona macht vor den Theaterhäusern nicht halt. Es war nicht die erste Vorstellung, die das Theater St.Gallen absagen musste – und es wird auch nicht die letzte sein. Im Dezember und Januar fielen acht Vorstellungen aus, wie Werner Signer, Geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen, auf Anfrage schreibt. Betroffen waren das Musical «Wüstenblume», das Familienstück «Die kleine Hexe» und die Schauspielproduktion «Julia und Romeo». Als ob es zusätzlich verhext gewesen wäre, habe es bedauerlicherweise immer ausverkaufte Vorstellungen getroffen, sagt Signer.

Und es geht weiter mit den Ausfällen. Wie das Theater jetzt auf der Website schreibt, kann die Vorstellung «Frau Müller muss weg» am 28. Januar wegen eines Coronafalls nicht stattfinden.

Ausfälle gehören zum Theateralltag – «aber nicht in dieser Häufung»

Die kurzfristigen Absagen haben nicht nur finanzielle Einbussen zur Folge. Die Umbuchungen und Rückerstattungen seien zudem mit einem grossen administrativen Aufwand verbunden, sagt Signer. Und es sei einfach schmerzlich, die Besucherinnen und Besucher enttäuschen zu müssen.

Zwar müsse das Theater immer mit kurzfristigen Umbesetzungen oder Vorstellungsverschiebungen rechnen – auch zu Nicht-Pandemiezeiten. Dass sich eine Sängerin erkältet oder ein Schauspieler den Fuss verknackst, das komme vor. Ausfälle gehörten zum Theateralltag dazu.

«Aber nicht in dieser Häufung wie jetzt angesichts der Omikron-Welle.»

Das Theater sei bemüht, die Vorstellungen wenn immer möglich trotzdem auf die Bühne zu bringen. Es sei nicht immer einfach, Ersatz zu finden und einen neuen Darsteller kurzfristig ins Ensemble zu integrieren.

Jonas Knecht, Schauspieldirektor Theater St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Schauspieldirektor Jonas Knecht konnte für «Die kleine Hexe» die coronabedingten Absenzen dann doch noch auffangen, er holte die beiden letztjährigen Absolventen des Schauspielstudios zurück ans Theater, in kürzester Zeit studierten sie die Rollen ein. Doch manchmal ist so schnell kein Ersatz möglich: Für die vergebens ins Theater gekommenen Besucherinnen und Besucher bei «Julia und Romeo» habe man Cüpli ausgegeben, sagt Knecht.

«Es war eine schöne, friedliche Stimmung, keinerlei Gereiztheit wegen der kurzfristigen Absage.»

Auch hinter der Bühne grätscht Corona rein. Operndirektor Jan Henric Bogen erzählt, wie am Tag der Tanzstück-Premiere «The Banquet» die Inspizientin wegen eines engen Kontaktfalls in Quarantäne musste. Inspizientin sei einer der wichtigsten «unsichtbaren» Theaterberufe – sie koordiniert den künstlerischen und technischen Ablauf einer Aufführung. «Ihre Kollegin hat binnen weniger Stunden die Schaltzentrale übernommen.» Das Publikum habe davon nichts gemerkt - was bedeute, dass sie ihre Aufgabe perfekt gemeistert habe.

Harziger Vorverkauf: Figurentheater sagt Vorstellungen ab

Stephan Zbinden, Co-Leiter Figurentheater St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Auch kleinere Theater in der Stadt bekommen die Omikron-Auswirkungen zu spüren. Im Figurentheater St.Gallen fiel bis jetzt zwar noch keine Vorstellung wegen erkrankter Ensemblemitglieder aus. Da habe man Glück gehabt, sagt Stephan Zbinden von der Theaterleitung. Dem Figurentheater macht etwas anderes zu schaffen: Der Zuschauerraum bleibt leerer als sonst. Bis Weihnachten seien die Publikumszahlen den Umständen entsprechend noch gut gewesen, sagt Zbinden. Aber schon damals habe man kurzfristige Absagen erhalten. Gerade bei Schulvorstellungen fielen wiederholt ganze Klassen weg.

Im Januar brachen die Zahlen dann stark ein. Weil der Vorverkauf so harzig lief, sagte das Figurentheater die komplette Vorstellungsserie des Kinderstücks «Ich König, du nicht» ab. Die entstandenen Ausfälle können laut Zbinden teils durch die Ausfallentschädigung des Kantons ausgeglichen werden. Auf Dauer würde das aber nicht reichen.

Kein Ansteckungsfall, aber weniger Publikum

Matthias Peter, Leiter Kellerbühne. Bild: Andri Vöhringer

Die Kellerbühne sei bis jetzt «vollkommen verschont geblieben von der Omikron-Welle», wie Leiter Matthias Peter sagt. Weder unter den Auftretenden noch unter dem Personal habe es Ansteckungen gegeben. Trotzdem leidet das Theater unter der Pandemie: Das Publikum bleibt auch hier aus. Zudem reduziert die Kellerbühne freiwillig die Anzahl Sitzplätze um ein Drittel, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Abstand sitzen können.

Darüber hinaus waren im Januar an Wochentagen beim früher immer ausverkauften Cabaret Sälewie oft bis zu 50 Plätze frei geblieben. «Das bedeutet einen Publikumsverlust bis zu zwei Dritteln im Vergleich zu früher.» Als Gründe nennt Peter die Vorsicht von geimpften und genesenen Personen – und die Covid-Zertifikatspflicht. Als diese im Herbst 2021 eingeführt wurde, seien die Zuschauerzahlen eingebrochen.

Kleintheater Parfin de siècle verschiebt die nächste Produktion

Vom Publikumsschwund berichtet auch Matthias Flückiger, Leiter des Parfin de siècle. Sein Kleintheater am Pic-o-Pello-Platz fasst 70 Plätze. Nachdem sich das Besucherinteresse von den vorherigen Coronawellen erholt hatte (es gab wieder bis zu 60 Reservationen für die Vorstellungen), brach das Interesse ein, sagt Flückiger.

Matthias Flückiger, Leiter Theater Parfin de siècle. Bild: Tobias Garcia

«Kaum tauchte Omikron in den Medien auf, sank der Reservationsumfang bis zu 90 Prozent.»

Nur noch fünf bis zehn Karten pro Vorstellung wurden reserviert. Bis kurz vor Weihnachten sei die Besucherzahl gestiegen auf durchschnittlich 25 Personen pro Vorstellung. «Das liegt weit unter der Besucherzahl der ‹Vor-Corona-Zeit›.» Deswegen habe er beschlossen, mit der nächsten Produktion bis Mitte oder Ende März zu warten. Zu gross seien sonst die Verluste und die Aufwände für Gagen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen