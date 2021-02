Corona-Lockerungen «Der Bundesrat fährt die Gastronomie in krimineller Art und Weise an die Wand»: Der St.Galler Gastropräsident ist empört, dass Beizen weiter zu bleiben müssen Läden dürfen wieder öffnen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Zoos bedingt. Das hat der Bundesrat am Mittwoch bekanntgegeben. Zu bleiben Bars und Beizen, auch die Restaurantterrassen müssen vorerst leer bleiben. Darunter leiden auch städtische Ladenbesitzer und der Walter-Zoo. Sandro Büchler, Luca Ghiselli, Marlen Hämmerli und Perrine Woodtli 24.02.2021, 19.36 Uhr

Einige werden am Mittwochnachmittag aufgeatmet haben: Läden etwa dürfen ab kommendem Montag definitiv wieder öffnen. Auch Sport- und Freizeitanlagen, Zoos und botanische Gärten dürfen ihre Aussenbereiche öffnen. Restaurants und Fitnesscenter bleiben hingegen zu. Nicht nur deren Betreiber und Gastronomen ärgern sich. Auch Pro-City-Chef Ralph Bleuer und Thomas Harder vom Walter-Zoo sind nicht völlig glücklich mit den beschlossenen Lockerungen.

Gross ist die Enttäuschung bei René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. Er hat kein Verständnis dafür, dass der Bundesrat der Forderung einer knappen Mehrheit der Kantone, die Terrassen bereits ab Montag zu öffnen, nicht nachkommt.

«Das ist inakzeptabel. So fährt der Bundesrat die Gastronomie in krimineller Art und Weise an die Wand.»

René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. Bild: PD

Bundesrat Alain Bersets Aussage während der Pressekonferenz am Mittwoch, wonach es für die Wirte zwar sehr hart sei, aber sie «noch ein bisschen warten» müssten, empfindet Rechsteiner als Hohn. «Aus unternehmerischer Sicht ist das eine Katastrophe.»

Die Aussichten für die Gastrobranche seien nach wie vor miserabel. «Während draussen das schönste Wetter ist, steht die Gastrobranche im Regen», sagt Rechsteiner sinnbildlich. Zwar sei die Härtefallregelung ein gutes Instrument, doch dauere es zu lang, bis Geld fliesse.

«Es braucht sofortige Hilfe, sonst ist Feierabend.»

Der Gastropräsident betont, es stehe ausser Frage, dass man die Bevölkerung schützen müsse. «Aber dann muss man bitte auch die Wirtschaft im gleichen Mass schützen.» Auch das gehöre zur vielbeschworenen Solidarität dazu. «Man muss die Gastronomie richtig entschädigen, und zwar jetzt – alles andere ist tragisch und peinlich für die Schweiz.»

Wann werden solche Bilder, wie hier vor dem Restaurant Barz in der St.Galler Altstadt, wieder normal sein?

Bild: Ralph Ribi (22. Mai 2018)

Rechsteiner sagt, es müsse einen Mittelweg geben. «Coiffeure kommen ihren Kunden ja auch sehr nahe, die Einkaufszentren sind offen, aber wir dürfen nicht aufmachen. Ich verstehe das nicht.» Denn die Schutzkonzepte im vergangenen Jahr haben laut dem Präsidenten der städtischen Gastrobranche gut funktioniert. «In den Beizen gab es sehr wenige Ansteckungen.»

Neben den wirtschaftlichen Folgen hebt Rechsteiner jedoch auch den psychologischen Aspekt auf die Wirtinnen und Wirte hervor.

«Was da im Kopf abgeht; mental wird es jetzt noch schwieriger.»

Alle in der Gastrobranche seien verzweifelt – nicht nur die Arbeitgeber, auch das Personal leide. «Es gibt so viele Menschen, die einen wahnsinnig guten Job machen. So werden die krank.» Rechsteiner geht noch weiter und warnt davor, dass der Unmut der Gastronomen umzuschlagen droht: «Unser Frust ist längst runtergespült. Ich spüre, wie bei manchem Wirt nun immer mehr Hass aufkommt.»

Von den neusten Lockerungen profitieren die Ladenbetreiber. Ab Montag dürfen wieder alle Geschäfte öffnen – auch jene mit Produkten des nicht-täglichen Gebrauchs. Für alle Geschäfte und Einkaufszentren gelten Kapazitätsbeschränkungen und eine Maskentragpflicht. Ralph Bleuer, Präsident der Vereinigung Pro City St.Gallen, sagt:

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass sich alle unisono über diesen Entscheid freuen.»

Ob die Kundinnen und Kunden nun gleich wieder zahlreich erscheinen, sei schwierig zu sagen. Wegen des Homeoffice seien viele Leute nach wie vor zu Hause. Manche seien vielleicht noch etwas zögerlich.

Ebenfalls ein entscheidender Faktor, der sich nicht positiv auf die Geschäfte auswirke, sei die Tatsache, dass die Gastronomie weiterhin geschlossen bleibe. «Viele Leute kombinieren einen Restaurantbesuch in der Stadt mit ein paar Einkäufen und umgekehrt», sagt Bleuer. Er hoffe aber, dass dank des schönen Wetters trotzdem viele Leute unterwegs seien.

«Das ist aber alles Kaffeesatzlesen. Wir müssen es nehmen, wie es kommt.»

Auch die Geschäfte in der St.Galler Innenstadt dürfen am 1. März wieder öffnen. Bild: Urs Bucher

Nicht berücksichtigt werden hingegen die Fitnesscenter. Diese sind seit 22. Dezember geschlossen – und bleiben es auch weiterhin. «Ich bin enttäuscht, habe aber auch mit diesem Entscheid gerechnet», sagt Cyrill Böhi. Er ist Mitinhaber des Fitnessstudios Heiden Fitness und von Fitness Rebellen. Das St.Galler Fitnessunternehmen führt drei Filialen in St.Gallen, Abtwil und Horn.

Cyrill Böhi, Mitinhaber Heiden Fitness und Fitness Rebellen. Bild: PD

Den Bundesratsentscheid kann er nicht ganz nachvollziehen. «Die Fitnesscenter haben wie die Gastrobetriebe viel Geld und Aufwand in ihre Schutzkonzepte investiert», sagt Böhi.

«Die Wahrscheinlichkeit, sich in einem Fitnessstudio anzustecken, ist zudem relativ gering.»

Anders als beispielsweise im ÖV, wo sich viele Leute während längerer Zeit auf engem Raum befänden und wo weniger häufig desinfiziert werde. Andererseits verstehe er es, dass der Bundesrat nicht alles auf einmal öffnen könne. Trotzdem: «Finanziell tut es natürlich weh. Das erste Quartal ging bachab. Wir verlieren genau unsere umsatzstärksten Monate.»

Die Fitnessstudios, hier das Update Fitness in Gossau, bleiben zu.

Bild: Arthur Gamsa (16. Februar 2021)

Der Bundesrat hat am Mittwoch angekündigt, dass der nächste Öffnungsschritt am 22. März erfolgen soll. Dabei gehe es unter anderem auch um Sport in Innenräumen. Das lässt Böhi hoffen, dass bei den nächsten Lockerungen dann endlich die Fitnesscenter am Zug sind.

Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf beim Walter-Zoo, freut sich. Ab Montag darf der Zoo wieder teilweise öffnen. Gleichzeitig sagt Harder: «Wir sind auch ein bisschen enttäuscht.» Im Gossauer Zoo hatte man auf weitergehende Lockerungen gehofft. Darauf, dass auch die Innenbereiche wieder zugänglich seien und die Leute auf der Terrasse des Zoo-Restaurants essen dürfen.

Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf im Walter-Zoo. Bild: Tobias Garcia (21. Januar 2021)

Die Gastronomie ist eine wichtige Einnahmequelle. Nun werde der Zoo ein Take-away-Angebot anbieten. «Aber das ist nicht optimal. Weder für uns auf der Einnahmeseite noch für die Besucher.» Was die Kapazitätsbeschränkung für den Walter-Zoo genau bedeutet, weiss Harder noch nicht. Aber:

«Wir werden auf jeden Fall öffnen.»

Zu bleiben müssen das Savannenhaus, die Zooschule, das Tropenhaus, das Reptilienhaus, die Tigerhöhle und das Schimpansenhaus. Die Tiere werden aber trotzdem mehr oder weniger zu sehen sein, erklärt Harder. Wenn es das Wetter zulasse, würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür schauen, dass sich die Tiere, wie zum Beispiel die Erdmännchen und die Fenneks, im Freien aufhalten.

Ein Springtamarin im Tropenhaus: Im Walter-Zoo sind rund 1000 Tiere untergebracht. Ab März darf er wieder öffnen. Gewisse Bereiche bleiben aber weiterhin geschlossen. Bild: Tobias Garcia (21. Januar 2021)

Innert zwölf Monaten war der Walter-Zoo jetzt fünf Monate geschlossen. Der Zoo verfügt zwar über ein kleines Polster, da es von Juni bis Ende Dezember gut lief. «Wenn wir mehrere Monate nur zur Hälfte offen haben dürfen und nur wenige Besucher reinlassen dürfen, dann wird es prekär.» Pro Tag koste der Zoo 11'000 Franken, wobei in diesem Betrag die Kurzarbeitsentschädigungen eingerechnet seien. Mit der Wiedereröffnung fallen diese weg. Der Walter-Zoo hat beim Kanton Härtefallgelder beantragt. Das Gesuch ist noch hängig.

Die Altersgrenze für den Zutritt ins Hallenbad wird von 16 auf 20 Jahre erhöht. Peter Käser

Für Sport- und Freizeitanlagen hatte der Bundesrat am Mittwochnachmittag gute Nachrichten. In den Aussenbereichen, also etwa auf der Leichtathletikbahn im Neudorf oder im Gründenmoos, ist Sporttreiben ab 1. März wieder möglich. Allerdings ohne Körperkontakt, mit Abstand und maximal in Gruppen von 15 Personen.

In Innenbereichen, etwa in Hallenbädern, Sporthallen oder der Eishalle Lerchenfeld, sind neu Jugendliche bis Jahrgang 2001 zugelassen. Auch für die Sportvereine bedeutet der erste Lockerungsschritt des Bundesrats mehr Spielraum: Gerade bei den Junioren können auch im Kontaktsport wieder Trainings stattfinden – drinnen wie draussen. Weiter verboten bleiben für Erwachsene aber Wettkämpfe.

Roland Hofer, Abteilungsleiter Anlagenbetrieb bei der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit. Bild: Ralph Ribi

Roland Hofer, Abteilungsleiter Anlagenbetrieb bei der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit, zeigt sich zufrieden. «Wir freuen uns, unsere Anlagen wieder öffnen zu dürfen.» Die Dienststelle werde die kommenden beiden Tage nutzen, um die Schutzkonzepte anzupassen und sich auf die Öffnung vorzubereiten.

Hofer geht davon aus, dass die aktuellen Kapazitätsgrenzen in Indoor-Anlagen trotz der Anpassung der Altersgrenze unangetastet bleiben. Und er hofft, dass die Stadt mit dem nächsten Lockerungsschritt die Tore ihrer Turnhallen, Bäder und Sportanlagen auch für Erwachsene wieder öffnen kann.

Erwachsene, die zum Eislauf wollen, müssen sich aber wohl bis zur nächsten Saison gedulden. Zwar wäre das auf dem Aussenfeld im Lerchenfeld theoretisch möglich. Einerseits hat die Stadt aber mit dem Lockdown im Januar das Aussenfeld wegen tiefer Besucherfrequenzen ausser Betrieb genommen, andererseits wäre die Aussensaison im Lerchenfeld diesen Sonntag auch ohne Pandemie zu Ende gegangen.

Der Botanische Garten St.Gallen musste kurz vor Weihnachten schliessen. Jetzt darf er seine Aussenbereiche wieder öffnen. Darüber freut sich Co-Leiter Ivo Moser «schampar», wie er sagt. Das Tropenhaus wird aber wohl noch geschlossen bleiben. Ausserdem wird sich nur eine begrenzte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern gleichzeitig im Garten aufhalten dürfen. Was das im Detail bedeutet, kann Moser noch nicht sagen. Auch wie kontrolliert wird, wie viele Leute sich auf dem Gelände aufhalten, ist noch offen.

Die vergangenen Monate seien sehr ruhig gewesen, sagt Moser. Dass Veranstaltungen verboten sind und das auch bleiben, «tüpft» den Botanischen Garten. Seit Januar finden einige Referate deshalb online statt. «Die Besucherzahlen sind erstaunlich gut.» Den bisherigen Spitzenwert erreichte Hanspeter Schumacher, bisheriger Leiter des Botanischen Gartens. 66 Personen folgten seinem Vortrag im Internet.

Heidi und Ivo Moser leiten neu zusammen den Botanischen Garten St.Gallen. Kurz nach Stellenantritt im November mussten sie den Garten schliessen. Bild: PD

Ivo Moser hat im November mit seiner Frau Heidi Moser die Stelle im Botanischen Garten angetreten. Im Januar übernahmen sie dann die Leitung von Hanspeter Schumacher, der pensioniert wurde. Die Übernahme erfolgte also kurz vor dem Lockdown. «Wir hätten uns natürlich erhofft, schnell in Kontakt mit dem Publikum zu kommen und dass unsere und die Arbeit der Gärtner gesehen wird», sagt Ivo Moser. Das geschieht nun verzögert – und zu einem guten Zeitpunkt:

«Die Monate April, Mai und Juni sind die schönsten.»

Nicht überraschend verzeichnet der Botanische Garten im Frühling, wenn die Natur blüht, auch am meisten Besucherinnen und Besucher.