Interview «Corona ist wie ein Zahnarztbesuch»: Warum der St.Galler Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer trotz Pandemie zuversichtlich ist Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer spricht im Interview über geschlossene Hotels, längere Ladenöffnungszeiten und erklärt, warum er jetzt bei der Stadt St.Gallen nicht die hohle Hand machen will. Luca Ghiselli 19.08.2020, 05.00 Uhr

«Es geht fast allen Branchen schlecht. Da kann man nicht einfach die hohle Hand machen»: Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus, will die Krise aus eigener Kraft bewältigen. Bild: Michel Canonica

Die Olma-Kuh Fränzi blickt in Übergrösse vom letztjährigen Plakat. Ein Relikt aus unbeschwerten Zeiten vor der Coronapandemie: Die Olma ist abgesagt, die Logiernächte im Keller, die Besucherzahlen der grossen Tourismusattraktionen der Stadt weit hinter den Vorjahren. Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee Tourismus, hat schwierige Monate hinter sich. In seinem Büro an der Bankgasse empfängt er zum Gespräch.

Sie sind gerade aus den Sommerferien zurückgekehrt. Wo haben Sie diese verbracht?

Thomas Kirchhofer: Wir waren im Engadin in den Ferien.

Eine Gegend, die Sie als ehemaliger Tourismusdirektor von Pontresina und Logistikchef der Ski-WM in St.Moritz gut kennen.

Genau. Es ist immer spannend zu sehen, wie an anderen Orten mit dieser speziellen Situation und der unsicheren Nachfrage umgegangen wird. Am Anfang haben sich alle gefragt: Kommen die Gäste auch wirklich? Und jetzt hat man gesehen: Einige Bergregionen wurden von Schweizer Touristen fast überrannt.

Welche Schlüsse haben Sie für Ihre Arbeit aus dem gezogen, was Sie im Engadin beobachtet haben?

Ich habe gelernt, dass man sehr differenziert an die Coronaproblematik herangehen muss. Hier bei uns haben wir auf engstem Raum ganz verschiedene Ausgangslagen. Es gibt Gebiete, die sich trotz Corona einer grossen Nachfrage erfreuen. Und es gibt Destinationen – dazu gehört auch die Stadt – wo genau das Gegenteil eingetroffen ist.

Zurück in der Heimat warten nun grosse Herausforderungen auf Sie. Die Logiernächte sind im Keller, der St.Galler Tourismus aus den Fugen geraten. Fühlen Sie sich in Coronazeiten machtlos?

Nein, machtlos nicht. Es geht darum, die nötigen Stellschrauben zu erkennen und die verschiedenen Anspruchsgruppen zusammenzubringen. Es braucht Mut und Energie, damit etwas entstehen kann. Da haben wir schon Einflussmöglichkeiten.

Zur Person Thomas Kirchhofer – Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus Thomas Kirchhofer, Jahrgang 1966, leitet seit genau drei Jahren die Tourismusregion St.Gallen-Bodensee. Zuvor war er im Engadin tätig, etwa als Logistikchef der Ski-WM in St.Moritz und als Tourismusdirektor in Pontresina. In seinem Bürgerort St.Gallen arbeitete er einige Zeit als Chef des Ferienvermittlers Interhome. Zur Gallusstadt hat Kirchhofer einen familiären Bezug: Sein Grossvater Karl, wohnhaft im «Kirchhoferhaus», war Kantonsingenieur. (red)

Zum Beispiel?

Jetzt braucht es Nähe zu den Leistungsträgern. Man muss sie noch ernster nehmen und noch stärker auf die Branchenpartner eingehen. Die Last, die sie zu tragen haben, ist gross. Das bedeutet auch mehr Aufwand für uns.

Und sonst?

Es braucht auch die Überzeugung, dass dort ein Mehrwert entstehen muss, wo heute vielleicht noch keiner ist. Zum Beispiel für einen Kurzaufenthalt. Dazu muss man aber Ideen haben, die man gemeinsam entwickelt. Und man braucht finanzielle Mittel, um sie umzusetzen. Die fehlen aber.

Also braucht es die Unterstützung der öffentlichen Hand?

Ja, aber die braucht es derzeit in fast allen Branchen. Wir stellen uns generell die Frage: Ist es jetzt sinnvoll, viel in Marketing zu investieren? Oder wäre es besser, wir investieren jetzt ins Produkt und machen das besser? Wenn es um Kampagnengelder geht, bin ich zurückhaltend. Ich investiere lieber ins Produkt.

2018 hat die Stadt ihren Beitrag an St.Gallen-Bodensee Tourismus verdoppelt. Das Geschäft war umstritten. Wie wichtig sind diese Mittel für Sie jetzt?

Ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass man damals diese Weichen gestellt hat. Es ging auch darum, im Rahmen eines Leistungskatalogs aufzuzeigen, was gewünscht ist. Wir konnten aufzeigen, dass das nicht einfach ein Beitrag ist, sondern eine Leistung dahintersteckt. Und dass diese Leistung gewünscht und willkommen ist, haben wir in den vergangenen Jahren bewiesen.

Und jetzt ist die Krise da.

Genau. Man muss dazu sagen: Ich habe genau hingeschaut, was in anderen Städten und Kantonen passiert in dieser Frage um staatliche Fördermittel für den Tourismus.

Und was haben Sie festgestellt?

In anderen Städten ist es so, dass Tourismusorganisationen massiv mehr Mittel gefordert haben. Das will ich mir aber nicht anmassen. Wir haben immer gesagt, dass wir nicht so dreist sein wollen und jetzt noch mehr fordern. Wir sind an die Stadt herangetreten und haben unsere Situation geschildert und aufgezeigt, wie schlecht es uns wirklich geht.

Mehr Mittel wollen Sie kurzfristig aber nicht?

Nein, aber wir sind froh, haben wir die Verdoppelung 2018 erhalten. Es geht derzeit fast allen Branchen schlecht. Da kann man nicht einfach hingehen und die hohle Hand machen.

Vor zwei Jahren sagten Sie, St.Gallen müsse sowohl Asiaten als auch Trogener ansprechen. Asiaten bleiben jetzt weg. Können das inländische Gäste kompensieren?

In den ersten Fazits ist die Antwort klar: Nein, und zwar bei weitem nicht. Unsere internationalen Gäste machen etwa 40 Prozent aus – etwa zehn Prozent kommen aus den Fernmärkten. Wir brauchen einen breit abgestützten Gästemix und zur Stadt gehört auch eine Gästeschicht aus Fernmärkten.

Müssen Sie sich angesichts der Krise umpositionieren?

Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir nicht aufgrund einer aktuellen Krise eine 180-Grad-Kehrtwende vollziehen. Aber wir nutzen die Situation für eine Denkpause.

Stärker als von den Fernmärkten ist St.Gallen vom Business-Tourismus abhängig. Gibt es da ein Klumpenrisiko, jetzt, wo in diesem Bereich fast alles stillsteht?

Die Abhängigkeit vom Geschäftstourismus ist real. Das sieht man nicht nur bei uns, sondern zum Beispiel auch in Genf.

Diese Abhängigkeit zeigt sich auch daran, dass mit dem Hotel Walhalla noch immer ein grosses Haus an bester Lage geschlossen ist.

Natürlich ist es für eine Destination betrüblich, wenn grosse Häuser geschlossen bleiben. Das sind einfach schlechte Signale. Aber man muss den ökonomischen Effekt verstehen. Dass es trotzdem geht, zeigen andere Häuser. Da gibt es mehrere Beispiele, die mit Innovationskraft vorangegangen sind und ihre Kapazität aufrechterhalten haben.

Das Hotel Walhalla wurde im September 2019 neueröffnet. Aufgrund der Coronapandemie und des eingebrochenen Geschäftstourismus ist es nun bereits seit März geschlossen. Bild: Urs Bucher (26. September 2019)

Haben Sie als Tourismusdirektor in dieser Frage interveniert und das Gespräch mit den Verantwortlichen des Hotels Walhalla gesucht?

Das hat unsere Kapazitätsgrenze überschritten. Es gab wichtigere Fragen, die es zu behandeln galt. Und schliesslich will ich ja nicht hingehen und jemanden zwingen, die Kapazität hochzufahren, wenn es Betriebe gibt, die mit viel Engagement drangeblieben sind und deshalb auch Erfolge verbuchen konnten.

Im Coronasommer gab es auch erfreuliche Nachrichten für Sie. Zum Beispiel das Camping auf dem Olma-Areal.

Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben uns finanziell beteiligt und das Projekt aktiv unterstützt. Da hat sich vielleicht der eine oder andere Hotelier gefragt, warum wir ein solches Projekt unterstützen, während er leere Betten hatte. Aber das ist nicht die richtige Betrachtungsweise. Wir werden als Gesamtes wahrgenommen und sind auf spannende Angebote angewiesen.

Thomas Kirchhofer vor dem letztjährigen Olmaplakat. Bild: Michel Canonica

Darauf zielen auch die erweiterten Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt ab, die der St.Galler Stadtrat Anfang Juni unter Berufung auf den Tourismusperimeter beschlossen hat. Hilft diese Massnahme aus Ihrer Sicht?

Ja. Mir geht es aber generell um eine liberalere Haltung in diesen Fragen – ob bei den Öffnungszeiten oder den mediterranen Nächten. In der Branche hat man sich an uns fast erheitert, dass das nicht schon vorher passiert ist. Wir brauchen diese liberale Denkweise für die Aussenwahrnehmung der Stadt, auch wenn es dabei natürlich arbeitsrechtliche Fragen zu beachten gilt.

Trotzdem scheint die Altstadt immer noch zu darben. Mit Zolli­bolli verlässt eine Institution das Zentrum.

Da müssen Sie die ökonomischen und regulatorischen Rahmenbedingungen anschauen, die dazu geführt haben, gerade in Bezug auf die Mieten. Aber ich bin extrem zuversichtlich, dass die Coronakrise auch hier zu einem Umdenken führt.

Inwiefern?

Dass man auf allen Seiten erkennt, dass die Maximierung des Ertrags nicht immer das Wahre ist und uns der Effekt dieses Denkens alle einholt.

Sie kommen zwar frisch aus den Ferien. Trotzdem: Wohin geht Ihre nächste Reise?

Vermutlich wieder ins Engadin (lacht). Aber die nächsten Ferien sind so weit weg... Ich habe auch keine Lust darauf. Im Gegenteil: Ich verspüre eine grosse Zukunftsenergie. Die Coronasituation fühlt sich an wie ein Zahnarztbesuch: Wir haben den Eingriff hinter uns, wir haben einen Drittel unseres Budgets durch fehlende Logiernächte verloren und das Virus wird uns wohl noch lange begleiten. Aber jetzt gilt es, Dinge besser zu machen, alle an einen Tisch zu holen und nach vorne zu schauen. An Ferien denke ich da nicht.