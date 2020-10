Corona-Hektik, einsame Genossen und eine böse Vorahnung: Diese Vorstösse haben in den letzten vier Jahren im Gossauer Stadtparlament zu reden gegeben Über 60 Vorstösse haben die Gossauer Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentariern in der zu Ende gehenden Legislatur eingereicht. Das waren die wichtigsten. Michel Burtscher 12.10.2020, 05.00 Uhr

Das Stadtparlament trifft sich nächstes Jahr in neuer Zusammensetzung. Urs Bucher

Die Wahlen sind vorbei, die Legislatur des Gossauer Stadtparlaments neigt sich dem Ende zu. Über 60 Vorstösse haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den letzten vier Jahren eingereicht. Dahinter steckt immer auch eine Geschichte. Am meisten hat die SP eingereicht, am zurückhaltendsten war die FDP. Eine kleiner, nicht repräsentativer Rückblick zu Vorstössen, die in Erinnerung bleiben werden:

Die SP-Fraktion forderte ein CO 2 -neutrales Gossau bis 2030. Ralph Ribi (17. März 2015)

Das Thema Klimawandel war in den letzten Jahren omnipräsent. Wirkliche Grüne gibt es in Gossau nicht, darum versuchen die Sozialdemokraten mit Umweltthemen zu punkten. Die vierköpfige SP-Fraktion reicht 2019 eine Motion ein, mit der sie den Stadtrat beauftragen will, die Grundlagen zu schaffen für ein CO 2 -neutrales Gossau bis 2030. «Es steht unserer Stadt gut an, die Verpflichtungen, die der Bund mit dem Klimaabkommen von Paris eingegangen ist, nicht nur mitzutragen, sondern mit gutem und innovativem Beispiel voranzugehen», heisst es. Damit stossen die SP-Parlamentarier jedoch auf keinen Anklang: Das Parlament schmettert die Motion mit 25 zu 4 Stimmen ab. Einzige Befürworter: die vier Genossinnen und Genossen.

Der Gossauer Stadtrat hat fünf Mitglieder. Hier mit dem frisch gewählten Schupräsidenten Stefan Rindlisbacher (links).

Benjamin Manser (27. September 2020)

Remo Schelb (SVP) und dreizehn Mitunterzeichner reichen 2017 eine Motion zum «Regierungssystem» ein. Sie wollen den Stadtrat beauftragen, eine Vorlage auszuarbeiten, um die Sitzzahl in der Exekutive von fünf auf sieben zu erhöhen. Der Stadtrat verweist in seiner Antwort darauf, dass die Stimmbürgerschaft 2011 eine Volksinitiative mit gleichem Ziel klar abgelehnt habe. Er beantragt deshalb, die Motion nicht erheblich zu erklären. Die Parlamentarier sehen die Sache aber nicht ganz so eindeutig. Die Abstimmung im Parlament geht knapp aus: Die Motion wird mit 14 Ja zu 15 Nein und einer Enthaltung abgelehnt.

Die Mehrheit des Stadtparlaments will nicht, dass die Bevölkerung nachschauen kann, bei welchem Geschäft sie wie aufstrecken. Urs Bucher (4. April 2019)

Noch knapper ist das Resultat bei einer Motion von Pascal Fürer (SVP) und Mathias Ebneter (Flig) von 2018 . Sie möchten ein elektronisches Abstimmungssystem einführen, das die abgegebenen Stimmen im Parlament zählt. «Transparenz und Information sind die tragenden Pfeiler unserer Demokratie», heisst es im Vorstoss. «Die Veröffentlichung der Abstimmungsresultate gäbe somit lediglich etwas preis, was in diesem öffentlichen Raum stattgefunden hat.» Die Abstimmung ergibt 15 Ja- und 15 Neinstimmen. In einer solchen Situation entscheidet die Parlamentspräsidentin oder der Parlamentspräsident. In diesem Fall bestimmt er, dass die Motion nicht erheblich erklärt wird.

Eine neue Querung soll die Unterführung am Bahnhof Gossau entlasten. Urs Bucher (14. Oktober 2019)

SP-Stadtparlamentarier Florian Kobler ist die Förderung des Veloverkehrs ein grosses Anliegen. Darum geht es in einem Vorstoss, den er 2017 einreicht. Er erkundigt sich in einer Einfachen Anfrage, ob der Stadtrat bereit wäre, eine Machbarkeitsstudie für eine Passerelle am Bahnhof in Auftrag zu geben. Machbar sei sie zwar, antwortete dieser, würde aber so hoch werden, dass die Akzeptanz durch die Nutzer «eher fraglich» scheine. Zweieinhalb Jahre später ist es dann die CVP, die eine Initiative mit just dieser Forderung lanciert. Die SP reagiert irritiert: Die CVP bediene sich «unverfroren» eines Themas, für das sich die SP seit vielen Jahren einsetze, teilen die Genossen mit. Sie unterstützten die Initiative – wie auch der Stadtrat – dann aber trotzdem.

Schön zum Ansehen, schlecht für die Tiere: 1.-August-Feuerwerk am Bodenseeufer. Tino Dietsche (1. August 2019)

Nicht immer geht es im Parlament um die grossen Fragen der Politik. Den kleinen Themen nimmt sich SP-Stadtparlamentarier Werner Bischofberger an. So etwa bei einem Vorstoss mit dem Titel «Haus- und Wildtiere in Angst und Stress». Am Silvesterabend und am Nationalfeiertag werde Feuerwerk abgebrannt, schreibt er. Hundehalter und -halterinnen würden von diversen Angstreaktionen ihrer Tiere berichten. Er will vom Stadtrat wissen, welche Möglichkeiten ihm zur Regulierung überhaupt zur Verfügung stehen. Dieser verweist auf das Polizeireglement, wonach das Abbrennen von Feuerwerk und der Umgang mit Knallkörpern am 31. Juli und 1. August sowie an Silvester und Neujahr erlaubt ist. Ausserhalb dieser Tage brauche es eine Bewilligung für das Abbrennen von Feuerwerk.

Der Stadtrat hat enschieden, den Vereinen für 2020 die Mitkosten in den städtischen Räumlichkeiten zu erlassen. Im Bild die Turnshow des TV Gossau im Jahr 2017. Ralph Ribi (25. November 2017)

Das Thema Corona dominiert im Jahr 2020 die Welt. Der erste Vorstoss dazu datiert vom 21. April und wurde eingereicht von zwei SVP-Stadtparlamentariern. Sie fordern, dass die Stadt das Gewerbe unterstützt und «Luxusprojekte» wie das Haus für Kultur vertagt. Drei Wochen später reicht FDP-Stadtparlamentarierin Ruth Schäfler einen Vorstoss ein: Sie fragt den Stadtrat, ob er bereit sei, 2020 auf die Mietkosten der Vereine in städtischen Räumlichkeiten zu verzichten – was die Exekutive später bejaht. SP-Parlamentarierin Itta Loher will das Gewerbe unterstützen und schlägt vor, Coronagutscheine an die Bevölkerung zu verteilen. Zuerst reicht sie eine Einfache Anfrage dazu ein, die vom Stadtrat abschlägig beantwortet wird. Später versucht sie es auch noch mit einer Motion, die im Parlament aber keine Chance hat.

Auf dem Fussgängerstreifen vor der Migros passierten im August und September zwei Unfälle. Arthur Gamsa

Der Vorstoss datiert vom 15. August dieses Jahres und hat einen dramatischen Titel: «Muss es erst Tote geben?», fragt SVP-Stadtparlamentarier Frank Albrecht. Er spricht die Situation beim Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle vor der Migros an. Der Bus verdecke die Sicht vollständig, schreibt er. Hunderte Fahrzeuge und viele Fussgänger würden so jeden Tag in eine gefährliche Situation gebracht. Nur fünf Tage später stirbt ein 81-jähriger Mann, nachdem er beim Überqueren genau dieses Fussgängerstreifens frontal von einem Auto erfasst wurde. Anfang September werden dort eine Fussgängerin und ein Kind leicht verletzt. Ein Bus stand bei beiden Unfällen nicht an der Haltestelle, trotzdem hat der Kanton mittlerweile gehandelt.

Die Gossauerinnen und Gossauer sollen öfter den Bus oder das Velo nehmen.

Benjamin Manser (4. Junig 2019)

Vier Parlamentsmitglieder aus vier verschiedenen Parteien tun sich Anfang 2019 zusammen und reichen eine Motion ein, die später zu einem Postulat umgewandelt wird. Sie fordern vom Stadtrat, innert Jahresfrist Vorschläge zur Erweiterung und Verbesserung des Busangebotes zu erarbeiten und zu unterbreiten. Zur Verkehrsentlastung des Stadtzentrums müsse das bestehende System optimiert werden. Konkret bedeute das, dass die Gossauerinnen und Gossauer ihr Verhalten ändern müssten und vermehrt auf den öffentlichen Verkehr, das E-Bike oder das Velo umsteigen oder zu Fuss gehen sollen. Ein gutes Busangebot sei geeignet, die nötige Veränderung im Mobilitätsverhalten positiv zu unterstützen. Das Parlament stimmt dem Vorhaben im Mai 2019 zu. Die Vorschläge des Stadtrates liegen indes bis heute – fast eineinhalb Jahre später – noch nicht auf dem Tisch.