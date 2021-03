Corona «Die Leute vermissen uns und wir vermissen die Leute»: So erleben kleinere Kulturveranstalter in der Region St.Gallen den Stillstand Das Schloss Dottenwil, Kultur in Engelburg oder Katz in Waldkirch planen für die Wiedereröffnung nach dem Lockdown. Die Verantwortlichen der kleineren Kulturveranstalter in der Region St.Gallen erzählen, wie sie das vergangene Jahr erlebt haben. Michel Burtscher 12.03.2021, 05.00 Uhr

Das Schloss Dottenwil thront über Wittenbach. Normalerweise finden hier Events und Ausstellungen statt. Bild: Arthur Gamsa

Es ist still im Schloss Dottenwil. Und leer. Die Gläser im Bistro stehen auf den Tischen unter weissen Tüchern. Damit sich kein Staub ansetzt. Im Eingangsbereich liegen die «Schlossnachrichten» für Februar bis April, in denen das Programm vorgestellt wird. Doch was darin steht, ist bereits wieder überholt. Eigentlich sollte das Schloss Dottenwil schon im Februar wieder eröffnet werden, daraus wurde aber nichts. Die Massnahmen des Bundes zur Eindämmung von Corona verhinderten das.

Hans-Peter Lang. Bild: PD

«Wir wären alle froh, wenn wir wieder in den Normalzustand zurück könnten», sagt Hans-Peter Lang. Er ist bei der IG Schloss Dottenwil verantwortlich für die Bereiche Events und Ausstellungen. Die letzte «normale» Veranstaltung – also ohne Schutzkonzept, Abstandsregeln und Maskenpflicht – fand vor rund einem Jahr statt: Am 29. Februar 2020 trat Clown Pic im Schloss auf. Danach war Schluss, erster Lockdown.

«Es war ein Schock für uns alle.»

Zum ersten Mal resultiert ein Defizit

Das Schloss Dottenwil war im vergangenen Jahr lange geschlossen, länger als es eigentlich hätte sein müssen aufgrund der Vorgaben des Bundes. Viele der Helferinnen und Helfer gehören der Risikogruppe an, sagt Brigit Kränzlin, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

«Wir mussten unsere Verantwortung ihnen gegenüber und auch gegenüber unseren Gästen wahrnehmen.»

Die meisten Events, die in den letzten zwölf Monaten geplant waren, wurden entweder abgesagt oder verschoben. Im September und Oktober fanden für kurze Zeit wieder Anlässe statt: Klassikmatinee, Jazz, Bänz Friedli und Marronisonntag. Aufgrund des Schutzkonzeptes zwar mit weniger Gästen, aber immerhin.

Brigit Kränzlin Bild: PD

«Wir spürten auch bei den Leuten eine gewisse Zurückhaltung», sagt Kränzlin. Dann war wieder fertig mit Kultur im Schloss Dottenwil. Das hinterlässt auch Spuren in den Finanzen. Man habe im vergangenen Jahr ein Minus von rund 12'000 Franken gemacht, sagt Hans-Peter Lang. Es sei wahrscheinlich das erste Mal, dass man einen Verlust geschrieben habe. Im Schloss finden nicht nur Veranstaltungen statt, es gibt auch Ausstellungen, ein Museum und ein Restaurant, das normalerweise am Wochenende geöffnet hat. Man brauche beides, den Gastrobereich und die Events, betont Lang.

«Sonst könnten wir das Schloss nicht so betreiben, wie wir es seit 23 Jahren tun.»

«Entzugserscheinungen» wegen Kulturstillstand

In der Existenz bedroht ist die IG durch den Verlust nicht. «Wir haben das Glück, dass das Schloss Dottenwil der Gemeinde gehört und wir keine Miete zahlen müssen», sagt Lang. Trotzdem: Er und Kränzlin hoffen, dass man bald wieder öffnen und wieder Gäste empfangen könne. Lang sag:

«Die Leute vermissen uns und wir vermissen die Leute.»

Man lebe zu einem grossen Teil von der persönlichen Beziehung mit den Gästen, die immer wieder kämen – diese habe gelitten in der Coronakrise.

Doch das ist nicht das Einzige, das gelitten hat. Sie vermisse die kulturellen Veranstaltungen sehr, sagt Kränzlin. Und nicht nur jene im Schloss Dottenwil. Man könne auch nicht mehr Künstlerinnen und Künstler anschauen gehen, die man möglicherweise einladen möchte. Denn eigentlich sei es eine Voraussetzung, sagt Kränzlin, dass man sie schon einmal live erlebt hat, bevor man sie engagiere. Lang spricht wegen des Kulturstillstands sogar von «Entzugserscheinungen».

Ein riesiges Hin und Her

Derzeit ist der Plan und auch die Hoffnung, das Schloss Dottenwil am Ostersamstag wieder öffnen zu können, also am 3. April. Die nächsten Veranstaltungen stehen am 17. April mit der Vernissage einer Ausstellung von Gabriela Zumstein und am 1. Mai mit dem Auftritt des Dario Napoli Trio an. Das ist jedenfalls der heutige Stand – doch dafür müssen die Pandemie mitspielen und die Massnahmen gelockert werden. Es bleibe auch in der nächsten Zeit bei einer «rollenden Planung», betonen Kränzlin und Lang.

Die Alte Turnhalle in Engelburg.



Bild: Nik Roth

Auch für andere kleinere Kulturveranstalter in der Region St.Gallen war das vergangene Jahr ein Hin und Her. So sagt Elsbeth Murer, Präsidentin von Kultur in Engelburg: «Wir hatten uns nach dem ersten Lockdown eigentlich riesig auf den Herbst gefreut und ein wunderschönes Programm zusammengestellt.» Ein Anlass konnte dann noch stattfinden. «Die Stimmung war toll», sagt Murer. Doch dann mussten die Türen der Alten Turnhalle wieder geschlossen werden – und die Saison war eigentlich schon wieder vorbei.

Ohne Getränke ist es eine nüchterne Sache

Elsbeth Murer. Bild: PD

Murer hofft, dass dort spätestens im September wieder Leben einkehrt. Falls es die Situation zulässt, wolle man allenfalls schon zwischen Mai und Juli spontan Anlässe veranstalten. «Versprechen können wir aber nichts – und wir müssen auch schauen, wie viele Besucherinnen und Besucher tatsächlich kommen», sagt Murer. Denn im Herbst habe man gespürt, dass viele noch zurückhaltend gewesen seien. Zudem habe man auch keine Getränke ausschenken können. «So war es dann doch eine eher nüchterne Sache», sagt Murer.

Dass im Moment keine Veranstaltungen stattfinden könnten, sei ein grosser Verlust. «Es ist eine trostlose Zeit. Kultur ist ein Teil des Lebens. Sie bietet Entspannung und auch die Möglichkeit, sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Sie hält der Gesellschaft den Spiegel vor», so Murer. Und auch die Künstlerinnen und Künstler, betont sie, würden sich danach sehnen, wieder vor Publikum aufzutreten. Das merke man.

«Wir wollen alle wieder Schönes erleben.»

Die Mitglieder füllten eine Umfrage aus

Ähnlich äussert sich auch Yolanda Engetschwiler, Präsidentin von «Kultur am Tanneberg zeigt» (Katz) in Waldkirch. «Die Künstler wären froh über jeden Auftritt und würden bei mindestens 50 Gästen auftreten.» Doch seit über einem Jahr hat Katz gar keine Gäste mehr empfangen. Der letzte Anlass fand im Februar 2020 statt, es war der Waldkircher Abend. Dann kam der Lockdown.

Man habe damals gedacht, dass man nach den Sommerferien wieder starten könne, sagt Engetschwiler. «Doch wir haben gemerkt, dass die Leute nicht kommen.» Den Mitgliedern des Vereins wurde schriftlich eine Umfrage geschickt, um herauszufinden, wie die Stimmung ist.

«Viele fanden, das Risiko sei zu gross.»

Zwar hätten sich einige eine Teilnahme vorstellen können. Aufgrund der neuerlichen Vorgaben des BAG habe auf eine Durchführung der Vorstellungen dann trotzdem verzichtet werden. Doch nun soll bald wieder Leben kommen in die Aula des Oberstufenzentrums Bünt. Sofern die Massnahmen gelockert werden, findet voraussichtlich Ende April der nächste Event statt. Geplant ist ein Auftritt der Musik-Kabarettisten Les trois Suisses mit ihrem Programm Vagabund.

«Ein Fixpunkt im Kalender»

Engetschwiler hofft, dass die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Das Schutzkonzept muss für den Anlass noch erstellt werden, einige Sachen seien noch nicht bekannt, etwa ob Getränke ausgeschenkt werden dürfen. Doch für die Katz-Präsidentin ist klar:

«Nach einem Jahr ohne Anlässe wollen wir, dass der Name Katz wieder in den Köpfen der Leute ist.»

Und Engetschwiler ist sich sicher, dass sich die Vereinsmitglieder sowie die anderen regelmässigen Gäste auf den Moment freuen, wenn endlich wieder etwas stattfinde. «Das fehlt ihnen. Bei vielen ist Katz ein Fixpunkt im Kalender.» Sie ist überzeugt, dass dann Gäste kommen – und so wieder ein wenig Normalbetrieb einkehrt im Kulturleben der Region.