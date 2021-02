Corona «Das war ein Fehler»: 36 St.Galler Schulkinder haben am obligatorischen Blasmusikunterricht teilgenommen – jetzt sind sie in Quarantäne Zwei St.Galler Primarklassen sitzen in Quarantäne, weil sie trotz Pandemie auf Blechblasinstrumenten musizierten. Gemeinsam, klassenübergreifend, mit mehreren Lehrpersonen. Wie konnte es dazu kommen? Julia Nehmiz 17.02.2021, 05.00 Uhr

In der St.Galler Primarschule Spelterini wurde auch in der Pandemie wöchentlich klassenübergreifend musiziert. Symbolbild: Noah Wedel/Imago

36 Schulkinder in Quarantäne. Dazu zwei Klassenlehrpersonen, der Schulleiter, Hauptleiter und Registerleiter. So ist aktuell die Situation im St.Galler Primarschulhaus Spelterini.

Der Grund: Die beiden 6. Klassen nahmen auch vergangene Woche am wöchentlichen, obligatorischen Blasmusikunterricht teil. Zusammen mit dem Schulleiter, der einen Tag später positiv auf Corona getestet wurde. Vergangenen Donnerstagabend wurden die Kinder in Quarantäne geschickt. Die Mutter eines betroffenen Schulkindes sagt:

«Das sind doch unglaubliche Vorgänge.»

40 Personen, die gemeinsam Blasmusik spielen, mitten in der Pandemie. «Es ist schon ein bisschen krass», sagt eine andere Mutter. Singen sei zum Beispiel nicht erlaubt, aber der Instrumentalunterricht sei ganz normal weitergeführt worden. Es habe geheissen, es werde genügend Abstand eingehalten.

Normalerweise ein tolles Angebot, aber jetzt?

Das Schulhaus Spelterini führt die sogenannte Bläserklasse. Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse lernen alle in der Schule ein Blechblasinstrument, dafür haben sie etwas weniger Französischunterricht. Zwei Lektionen pro Woche sind für die Bläserklasse reserviert. Unter normalen Umständen sei das ein tolles Angebot, sagt eine Mutter. Doch jetzt?

Und ja, man reibt sich die Augen. Laienorchester dürfen nicht proben. Gemäss Musterschutzkonzept für die Volksschulen soll man maximal 15 Minuten singen und dann gut lüften. Auf eine Durchmischung von Klassen sei möglichst zu verzichten. Laut Schutzkonzept des Schweizerischen Bühnenverbands müssen für Bläser beim Proben mindestens jeweils zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Und im Schulhaus Spelterini spielen 41 Menschen in der Aula im Untergeschoss munter auf ihren Blechblasinstrumenten?

Die Konsequenz: Keine Bläserklasse bis zu den Frühlingsferien

Martin Annen, Leiter der St. Galler Dienststelle für Schule und Musik.

Bild: Benjamin Manser

Die Anfrage an die Schule wird an Martin Annen weitergeleitet. Der Leiter der Dienststelle Schule und Musik schreibt auf die Frage, warum im Spelterini trotz Pandemie Blechblasunterricht stattfindet:

«Anfang Schuljahr bis in den Herbst ging das noch, seit Anfang Jahr ist das nicht mehr vertretbar.»

Doch eine Neubeurteilung wurde versäumt – ein Fehler.

Zwar seien Ensembles (auch Blasmusik) an der Musikschule für unter 16-Jährige erlaubt, doch in der Volksschule sollten Klassen und teilnehmende Erwachsene nicht gemischt werden. «Das war ein Fehler.» Das Schutzkonzept für den Blasmusikunterricht: Abstand. Aus der Bläserklasse sei keine Ansteckung bekannt geworden, trotzdem ziehe man Konsequenzen: keine Bläserklasse bis mindestens zu den Frühlingsferien.

Von 7500 Personen in den Schulen sind aktuell vier coronapositiv

Sie sei entsetzt gewesen, sagt eine Mutter. Die Quarantäne habe extrem in das Familienleben eingegriffen. Der Fernunterricht sei eher Beschäftigung als Schule gewesen, merkt eine andere Mutter an. Dieser endet bald: Wer am Montag sein Kind testen liess, konnte es seit gestern wieder zum Unterricht schicken. Alle anderen dürfen ab Donnerstag in die Schule.

Martin Annen fügt an: In Musikschule, Tagesbetreuung und Schulen seien rund 7500 Personen unterwegs, davon seien Stand Montag vier Personen positiv getestet. Einer davon: der Schulleiter vom Spelterini.