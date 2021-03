CORONA Auf Umwegen zur Coronaimpfung: Das kantonale Zentrum in der Hauptstadt liegt nicht zentral, sondern an der Peripherie Im Frühling 2020 im ersten Lockdown hatte der Kanton noch in der Olma-Halle ein Coronakonsultationszentrum eingerichtet. Nun schickt er Impfwillige ins abgelegenere Curling-Center an der Peripherie. Warum nur? Für die Menschen, die nordöstlich von St.Gallen leben, ist das umständlicher. Michel Burtscher und Diana Hagmann-Bula 27.03.2021, 05.00 Uhr

Hier wird ab übernächster Woche geimpft. Bild: Ralph Ribi

Bald beginnt das grosse Piksen und damit die wohl entscheidende Phase im Kampf gegen das Coronavirus. Nach Ostern nimmt der Kanton St.Gallen vier Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil in Betrieb. Offizieller Start ist am 7. April. Die ersten Termine sind für die über 75-Jährigen reserviert, so gibt es die Strategie des Bundes vor. Wenn diese Gruppe geimpft ist, kommen laufend die nächsten Jahrgänge an die Reihe, wie der Kanton schreibt. Sobald es mehr und genug Impfstoff gibt, kann sich auch die breite Bevölkerung in den Impfzentren impfen lassen. Seit Anfang dieser Woche können sich Impfwillige online anmelden.

Umsteigen statt aussteigen

Wer St.Gallen auswählt, wird für die Impfung ins Curling-Center im Lerchenfeld geschickt. Doch wieso fiel der Entscheid auf einen Standort im Westen der Stadt und nicht auf einen zentraleren und besser erschlossenen Standort wie etwa die Olma-Hallen, in denen im vergangenen Jahr immerhin schon das Coronakonsultationszentrum untergebracht war? Wer beispielsweise mit dem Zug aus Rorschach oder Wittenbach anreist, muss nun am Bahnhof noch auf einen Bus umsteigen. Sonst hätte sie oder er einfach in St.Fiden aussteigen und zum Olma-Gelände spazieren können.

Beim Kanton will man derzeit keine Stellung nehmen zum Standortentscheid. Die Medienstelle verweist auf einen Medienrundgang im Curling-Center von nächster Woche, an dem unter anderem Regierungspräsident Bruno Damann zugegen sein wird.

«Leider können wir Ihnen im Vorfeld keine zusätzlichen Fragen beantworten.»

Klar ist: Bei der Auswahl der Impfzentren waren dem Kanton laut einer Medienmitteilung von Mitte März mehrere Kriterien wichtig. Dazu gehören eine gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr und dem Individualverkehr, genügend Parkplätze, barrierefreie Zugänge und eine erweiterbare Infrastruktur ‒ das alles hätten die Olma-Messen bieten können.

Olma-Messen bekamen Zuschlag nicht

Nachfrage bei Christine Bolt, der Direktorin der Olma-Messen. Aufbau und Betrieb des Konsultationszentrum im Frühling hätten reibungslos geklappt, die Messeorganisation habe damals viel Erfahrung im Umgang mit Covid-19 gesammelt, sagt sie.

«Der Kanton hat uns wieder angefragt, wir haben offeriert, haben den Zuschlag aber nicht erhalten. Wir hätten das Impfzentrum gerne bei uns gehabt.»

Das Angebot habe sich preislich im gleichen Rahmen bewegt wie jenes für das Konsultationszentrum. Enttäuscht? Bolt verneint: «Normaler Wettbewerb.» Im Sommer würden einige Anlässe wohl wieder stattfinden. «Das Impfzentrum hätte uns diesbezüglich etwas eingeschränkt. Aber wir hätten das hingebracht.»

Nun werden schon bald im Curling-Center St.Gallen Impfwillige ein- und ausgehen, statt Sportlerinnen und Sportler. Der Kanton habe ihn angefragt, sagt Gallus Kappler, Präsident der Vereinigung Curling-Center St.Gallen, der das Gebäude gehört. «Mein Antwort lautete: Wir wären bereit, aber es gibt bestimmt noch Orte mit besserer verkehrstechnischer Anbindung», erzählt er. Eine Woche später hätten die Verantwortlichen vom Kanton sich wieder gemeldet und das Curling-Center als Standort bestätigt. Die Bushaltestelle direkt vor der Türe, einen separaten Ein- und Ausgang, Parkplätze nur auf der anderen Strassenseite, nennt Kappler einige praktische Vorteile seiner Halle.

«Dazu kommt, dass wir eine sehr vernünftige Miete verlangen.»

Andernorts, so habe er vernommen, hätte der Kanton deutlich mehr bezahlen müssen. «Vielleicht auch deshalb hat man unser Center gewählt.»

Für einmal steht die Halle im Sommer nicht leer

Sich für eine gute Sache engagieren mit seiner Vereinigung, das gefällt Kappler. Er freut sich aber auch über den Mietertrag. «Ein Batzen an unseren Coronaschaden», sagt er. Seit dem 15. Dezember ist das Curling-Center St.Gallen wegen Corona geschlossen. Kinder und Jugendliche dürften zwar wieder trainieren, tun sie aber nicht. «Der Betrieb der Curlinghalle kostet pro Woche 3000 Franken. Wegen zehn Jugendlicher lohnt sich dieser finanzielle Aufwand nicht», sagt Kappler. Die Vereinigung würde von Mitgliederbeiträgen und Sponsorengeldern leben, sehr stark aber auch von Einnahmen bei Events. Immer wieder entscheiden sich Firmen für einen Teamausflug in die Welt des Curlings, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter essen anschliessend im dazugehörigen Restaurant. Kappler: «Damit ist wegen Corona nichts.»

Dieses Wochenende wäre die Saison auch ohne Pandemie zu Ende gegangen. Pause bis Mitte August. «Dann machen wir wieder Eis, damit die Saison im September starten kann», sagt der Präsident. Im Sommer steht die Halle jeweils leer. Seit Jahren überlege man, wie man sie in der warmen Jahreszeit nutzen könne, so Kappler. Bisher blieb die zündende Idee aus. Nun füllt sich das Curling-Center automatisch. Mit medizinischem Personal, Spritzen und Impfwilligen. Wird er sich ebenfalls hier piksen lassen? Kappler: «Ich wohne in Appenzell Ausserrhoden und bin vermutlich nicht zugelassen.»