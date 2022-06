Onur Emres Barbershop in St.Gallen ist weitum bekannt

Coiffeur Mit dem Kamm in der linken und der Schere in der rechten Hand: Der winzige Barbershop des Türken Onur Emre ist über die St.Galler Stadtgrenzen hinaus bekannt Barber Swiss heisst Onur Emres Salon in der Engelgasse 8, mitten in der St.Galler Innenstadt. Der Türke ist seit fast fünf Jahren selbstständig und hat Kunden aus der ganzen Ostschweiz. Ein Porträt. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Der Coiffeur Onur Emre bei der Arbeit. Bild: Benjamin Manser

Onur Emre scheint die Ruhe selbst zu sein. Sein Gesicht ist entspannt. Der Körper locker, der Blick konzentriert. Nur die Hände, die sind flink. Mit der Schere in der Rechten und dem Kamm in der Linken, steht Emre mal vor, mal hinter seinem Kunden. Seine rechte Hand arbeitet beinahe so schnell, wie der Nähfuss der Nähmaschine, wenn das Pedal voll durchgedrückt wird. Eins, zwei und die Naht ist genäht. Eins, zwei und die neue Frisur sitzt.

Es ist ein heisser Montagmittag. Das Thermometer bewegt sich zwischen 25 und 30 Grad. Onur Emre sitzt in seinem Friseursalon an der Engelgasse 8 in St.Gallen. Er bietet etwas zu trinken an und füllt ein Glas mit kaltem Wasser. Für das Interview hat er eine Stunde Zeit, um 13 Uhr kommen die ersten Kunden. Emre trägt ein weisses Hemd – der oberste Knopf offen – eine dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe. Sauberkeit, Gepflegtheit und Pünktlichkeit, das seien die drei Faktoren, die ihn als Barbier beliebt machen. «Die Kunden sind zufrieden, wenn alles sauber und gut geplant ist», sagt er.

Selbstständig seit bald fünf Jahren

2016 ist Onur Emre gemeinsam mit seiner Frau nach St.Gallen gezogen. Geheiratet haben die beiden ein Jahr zuvor. Seine Gattin Gülendam Emre ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Emre ist in der türkischen Stadt Sivas geboren und in einem Dorf in der Nähe aufgewachsen. Vor knapp drei Jahren kam ihr gemeinsamer Sohn Yusuf Hayati zur Welt. Die Familie lebt in St.Gallen Haggen.

Onur ist ein türkischer Vorname und bedeutet «Ehre» und «Stolz». Stolz, das ist der 28-Jährige auf sein eigenes Geschäft. Anfangs hat Emre in einem Coiffeursalon an der Bahnhofstrasse gearbeitet. Als dieser zwei Jahre später schloss, eröffnete Emre seinen eigenen Salon und nahm seine Stammkunden mit. Barber Swiss heisst der vielleicht kleinste Laden der Stadt, den der Türke seit bald fünf Jahren betreibt. «Mir gefällt der persönliche Kontakt zu den Kunden», sagt Emre.

«Wir reden über die Arbeit oder Privates. Wenn ein Kunde schon seit mehreren Jahren zu mir kommt, ist er wie ein guter Freund.»

Es sei manchmal traurig, wenn einer wegziehe und die Haare nicht mehr bei ihm schneidet.

Sein Salon ist einfach eingerichtet: Zwei Coiffeurstühle, ein paar Möbel und drei Sitzmöglichkeiten für wartende Kunden. Platz zum Arbeiten hat in diesem Raum nur ein Coiffeur. Und das ist Onur Emre – sechs Tage die Woche.

Das Werkzeug eines Barbiers. Bild: Benjamin Manser

«Bis jetzt habe ich genug zu tun», sagt er. Der Standort sei super, so zentral gelegen. «Es sind immer viele Leute unterwegs in der Engelgasse. Ab und zu kommt auch jemand spontan vorbei.» Trotzdem, die Freizeit leide, momentan habe er nicht so viel Zeit für andere Dinge. Denn: «Ich will meine Kunden nicht verlieren.» Steht Emre nicht in seinem Laden, ist er unterwegs mit der Familie, geht wandern, spazieren, picknicken oder schwimmen.

Von der Aushilfe zum selbstständigen Coiffeur

Emres Barbershop zieht Leute aus St.Gallen, Widnau, Altstätten oder Weinfelden an.

«Ich habe Kundschaft, die weggezogen ist, aber trotzdem einmal im Monat hierher kommt. Ich möchte mich bei allen für ihre Treue bedanken.»

Sein ältester Kunde ist über 90 Jahre, sein jüngster Kunde sechs Monate alt. «Das Baby war mit seinem Vater hier. Es hat richtig geweint», sagt Emre und schmunzelt. Wenn er grinst, werden seine Augen ganz klein, es bilden sich Falten und sein Lachen ist so breit, dass fast alle Zähne zu sehen sind. «Wenn ich einem Kind die Haare schneide, mache ich so schnell wie möglich, denn ich möchte ihm keine Angst machen.» Überhaupt, wer bei Onur Emre im Stuhl sitzt, soll sich wohlfühlen, kann reden, muss aber nicht. «Ich merke schnell, ob jemand sprechen will oder nicht und passe mich an.»

Onur Emre stand das erste Mal mit 14 Jahren in einem Coiffeursalon. «Ich habe in den Sommerferien als Aushilfe bei einem Friseur gearbeitet und so mein Taschengeld verdient.» Als Kind war sein eigentlicher Traumberuf Lehrer. Mit 16 entschied er sich für die dreijährige Ausbildung zum Barbier.

Da in der Türkei die Coiffeursalons für Frauen und Männer getrennt sind, absolvierte er die Lehre zum Männer-Friseur. Als Coiffeur sei es wichtig, den Job richtig gerne zu machen. «Wenn ich das wegen des Geldes machen würde, könnte ich nicht sechs Tage in der Woche in meinem Geschäft stehen. Ich liebe meinen Beruf.»

Klassische Haarschnitte, Bartstyling, Augenbrauen zupfen, Gesichtsmasken oder die Haare an und in den Ohren mit Feuer wegmachen lassen. Onur Emre arbeitet zum Teil mit türkischen Techniken. «Es gibt Frauen, die lassen sich bei mir ihre Augenbrauen mit der Fadentechnik in Form bringen. Bei den Haaren kann ich nicht viel tun: Ich schneide die Spitzen oder mache ihnen die Frisur, wenn sie einen Kurzhaarschnitt haben.»

Derzeit schaut sich Emre nach einem neuen, grösseren Laden in der Innenstadt um. «Ich möchte jemanden Teilzeit einstellen und mehr Zeit für die Familie haben.» Ziel sei es, dass auch Frauen zum Schneiden, Föhnen oder Färben der Haare vorbeikommen können. «Ich möchte Weiterbildungen machen und so auch Kundinnen bedienen.»

