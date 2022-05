Schweizer Gesangsfestival: Der Aufbau in Gossau hat gestartet

Chöre 2000 Quadratmeter Holzboden, 440 Tische, acht Zelte: Bis Freitagmittag muss in Gossau alles parat sein fürs Gesangsfestival Am Montag hat der Aufbau für das Schweizer Gesangsfestival in Gossau gestartet. Zivilschutzangehörige und Freiwillige helfen mit. Der Zirkus Monti stellt das Hauptzelt. Rita Bolt 18.05.2022, 05.00 Uhr

Das Hauptzelt stellt der Monti-Bautrupp auf, die Zivilschutzangehörigen sind für die weiteren Zelte zuständig. Bild: Belinda Schmid (16. Mai 2022)

Auf der Bundwiese steht ein grosses Vier-Mast-Zelt des Zirkus Monti. Unter der Zirkuskuppel werden ab kommendem Samstag Frauen-, Männer-, Kinder- und gemischte Chöre aus der ganzen Schweiz auftreten. «Wir werden im Zelt 990 Sitzplätze einrichten können», sagt Bauchef Peter Holenstein. Dieses Zelt bildet das gesangliche Zentrum des Gesangsfestivals.

Am Samstag, von 16.30 bis 18 Uhr, finden die Eröffnungsshow mit Beni Thurnheer und das erste gemeinsame Singen statt. Das Zirkuszelt betriebsbereit übergeben ist Sache des Monti-Bautrupps. Nicht so das Aufstellen der sieben Zelte neben dem Zirkuszelt. «Dort sind gut 60 Zivilschutzangehörige am Arbeiten. Sie leisten ihren ordentlichen Einsatz», erklärt der Bauchef. Unterstützung erhalten sie von acht freiwilligen Helfern.

Gossau erwartet täglich etwa 9000 Gäste

Auch Holenstein ist ein Freiwilliger. Und auch er engagiert sich wie viele andere ehrenamtlich für das Gesangsfestival. Warum? «Jeder sollte etwas für die Allgemeinheit tun», antwortet er. Er war schon 2016 Bauchef des 29. Nordostschweizerischen Jodlerfests in Gossau. An den drei Festtagen wurden insgesamt gegen 60’000 Besucher gezählt. Am Gesangsfestival werden 50‘000 Besucher erwartet. «Es werden nicht alle gleichzeitig hier sein. Die Besucher werden sich auf sechs Tage verteilen», sagt Holenstein aus Erfahrung. Er vermutet, dass sich täglich etwa 9000 Gäste in Gossau aufhalten werden; die Singenden eingerechnet.

Peter Holenstein ist Bauchef am Schweizer Gesangsfestival in Gossau. Bild: Belinda Schmid (16. Mai 2022)

Eines der sieben Zelte wird vom Tambourenverein Fürstenland Gossau betrieben. Die anderen sechs sind Verpflegungs- und Gastro-Zelte. «Wir hätten gerne noch mehr einheimische Vereine gehabt, die ein Zelt führen», sagt Holenstein. Die Angefragten hätten das Risiko nicht eingehen wollen oder wegen fehlender Kapazität abgesagt.

Neben den Zelten werden zehn grosse Sonnenschirme aufgestellt, die Schutz bieten vor Sonne oder allenfalls Regen. «Wir werden zudem 100 Kubikmeter Holzschnitzel einstreuen.»

40 Kühlwagen werden auf dem Gelände verteilt

Das Telefon von Peter Holenstein klingelt fast pausenlos. Er hat nicht nur alles im Griff, sondern auch alles rund um den Bau im Kopf. «Du kannst vorfahren», sagt er einem Anrufer. «Dort steht ein Stapler», erklärt er einem nächsten.

Auf dem Marktplatz wurde am Montag mit dem Aufbau des Bankettzelts begonnen, wo alle Chöre verpflegt werden. Es wird 890 Sitzplätze geben. Vor dem Rathaus und auf dem Toggi-Platz werden Sing-Inseln aufgebaut, auf denen spontan gesungen werden kann; auf dem Toggi-Platz wird die Insel gedeckt sein.

Für das zweite Wochenende fehlen noch Helferinnen und Helfer Am Schweizer Gesangsfestival vom 20. bis 28. Mai arbeiten gemäss Auskunft von Gaby Oertle, Leiterin Ressort Personal, etwa 1200 freiwillige Helferinnen und Helfer. Es werden etwa 1600 Einsätze geleistet. Für das zweite Wochenende werden noch etwa 30 Personen benötigt, die Helfereinsätze leisten. Tätigkeiten sind Transporte ausführen, Mithilfe im Bankettzelt, mithelfen bei der Parkplatzbewirtschaftung und weiteres. Interessierte melden sich unter helfer@sgf22.ch.

Tribünen oder Chortreppen wird es in der Rosenau, auf dem Haldenbüel im Saal und der Kirche, im Gymnasium Friedberg, im Fürstenlandsaal und in der Andreaskirche geben. Alles muss bis am Freitagmittag fertig sein. «Derzeit ist ja noch Schulbetrieb, deshalb stellen wir zuerst die ganze Infrastruktur im Dorfzentrum fertig.» Da vieles drinnen stattfinde, sei das Gesangsfest nicht wetterabhängig.

Die meisten Auftritte der Chöre werden drinnen stattfinden. Bild: Belinda Schmid (16. Mai 2022)

Wenn alles bereit ist, werden 2000 Quadratmeter Zeltboden aus Holz verlegt sein, es werden 440 Tische stehen sowie 40 Kühl- und sechs Toilettenwagen verteilt sein. Toiletten gebe es zusätzlich im Fürstenlandsaal, der Markthalle und in den Schulhäusern.

Peter Holenstein hat sich die Anfrage überlegen müssen

Peter Holenstein ist noch berufstätig; er ist bei Blumer Lehmann für die Umbauten zuständig. «Ich bin ein Hölziger», sagt er und lacht. Weil er im Holzbauunternehmen Umbauten zeichne und organisiere, und Bauchef beim 29. Nordostschweizerischen Jodlerfest gewesen sei, habe das OK ihn für den Posten als Bauchef angefragt. Er habe es sich überlegen müssen – und zugesagt, obwohl er überhaupt kein Sänger sei.

Zusammen mit seiner Frau Moni – die am Gesangfest im Ressort Personal Stellvertreterin der Leiterin Gaby Oertle ist – ist er in verschiedenen Vereinen in Gossau aktiv. Um den Bau vor Ort zu leiten hat er eine Woche frei genommen. «Ich konnte noch einige Stunden kompensieren», sagt er.

Ebenfalls eine Woche auf Platz sind Martin Jöhl und Bruno Hehli, die Holenstein unterstützen. Der Bauchef verhehlt nicht, dass die Coronapandemie betreffend Baufragen schwierig gewesen sei. Die ganze Unsicherheit habe ihm und vielen anderen zu schaffen gemacht und es sei auch nicht einfach gewesen, die Motivation aufrechtzuerhalten. Alles vorbei – die Motivation ist gross, die Bauarbeiten aufwendig und anspruchsvoll. Und schon wieder klingelt das Telefon des Bauchefs.