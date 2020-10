Chilbi, Raclette und tanzende Tannen:

Die «Olma light» lockt mit einem kleinen, aber feinen Programm Die Mini-Olma Pätch startet am 9. Oktober mit 150 Ausstellern, digitalem Völkerball und Herbstjahrmarkt. Pro Tag werden maximal 5000 Eintritte verkauft. Marlen Hämmerli 05.10.2020, 05.00 Uhr

Auf dem Olma-Areal stehen auch dieses Jahr Stände und es gibt ein Ponyreiten. Bild: Urs Bucher

Dieses Jahr gab es keine Offa, die Olma findet ebenfalls nicht statt, nun kommt aber Pätch. Die Olma light startet am Freitag und findet an insgesamt sechs Tagen im Oktober statt.

Der Name leitet sich von Patchwork ab. Die Mini-Messe ist ein Mix aus vielem, also ein Flickwerk. So stellen unter anderem Autorinnen und Autoren ihre Bücher vor. Ein Programmpunkt, dass eher zu einer Offa passt. Den Eindruck bestätigt Marco Wehrli, Projektleiter Marketing bei den Olma-Messen. Gleichzeitig gibt es Aussteller, Degustationsmöglichkeiten und einen Jahrmarkt auf dem Gelände. Wehrli sagt deshalb: «Pätch ist ein Konzentrat.»

Das Riesenrad auf dem St. Galler Herbstjahrmarkt wird auch dieses Jahr nicht fehlen. Bild: Trix Niederau (7. Oktober 2016)

Deutlich anders als eine normale Olma

Vom Erscheinungsbild über die Halleneinteilung und die Inszenierung gebe es deutliche Unterschiede zu einer normalen Olma, sagt Wehrli. Zudem bleiben die Degustationshallen 4 und 5 geschlossen und Pätch belegt weniger Hallen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr besuchten gegen 360000 Personen die Messe und über 600 Aussteller präsentierten ihre Produkte. Dieses Jahr sind es 150Aussteller, davon nehmen 14 zum ersten Mal an einer Messe auf dem Olma-Gelände teil.

Japanisches Spiel

Wer einmal Augmented Reality erleben möchte, hat dazu in der Halle 9.1.2 die Möglichkeit. Dort kann man in Dreierteams das japanische Spiel Hado spielen, ein digitales Völkerball. Anmelden muss man sich nicht. Das Spiel kann übrigens auch im Lattich auf dem Güterbahnhof-Areal ausprobiert werden. Dort bietet es das Unternehmen Epikk an.

Eine wilde Reise durchs Schweizer Brauchtum, umrahmt von Naturjodel

Am Stand von Orell Füssli in der Halle 9.1 gibt es an vier Tagen Lesungen. So stellen in einer Woche um 13 Uhr vier Herausgeberinnen ihr Buch «Tanzende Tannen: eine wilde Reise durchs Schweizer Brauchtum» vor. Umrahmt wird das Ganze von Naturjodel. Um 16 Uhr ist Silvia Götschi zu Gast. Die Krimiautorin stellt ihr neustes Buch «Lauerzersee» vor. Und am Sonntag, 18.Oktober, um 13 und 16 Uhr, ist die Illustratorin und ehemalige Lehrerin Regula Widmer zu Besuch. Sie wird aus ihrem neuen Bilderbuch «Die Savannenkicker» lesen und live für das Publikum zeichnen.

Mit Food Court

Zudem findet auf dem Gelände ein kleiner Jahrmarkt statt, unter anderem mit Bahnen und Ponyreiten. «Die Chilbi ist sozusagen die Fortsetzung des Herbstjahrmarkts», sagt Marco Wehrli. Gegen den Hunger gibt es ein Pop-up-Restaurant, einen Food-Court und das Raclette-Stöbli in der «Moststube».

Der Vorverkauf ist gut angelaufen

Doch was ist, wenn Pätch aufgrund der Coronapandemie doch noch abgesagt werden muss? «Davon gehen wir nicht aus», sagt Wehrli. Die Olma-Messen haben ein achtseitiges Schutzkonzept ausgearbeitet. «Dass wir genügend Raum und Schutzvorkehrungen für einen unbeschwerten Messebesuch bieten können, haben wir mit dem Festival Bierprobier bewiesen.»

Der Vorverkauf ist laut Wehrli sehr positiv angelaufen. Das bestätige, dass sich die Olma-Messen auf dem richtigen Weg befänden und bei den Besucherinnen und Besuchern die Nachfrage nach einer «Olma light» vorhanden sei, sagt der Projektleiter Marketing. Aber wie ist die Stimmung im Team? Schliesslich bereitet es derzeit keine normale Olma vor. Dazu sagt Wehrli: «Es ist ein äusserst spannendes Projekt, das trotz Planungsunsicherheit mit grossem Elan angepackt wird.»

Maximal 30'000 Eintritte Tickets müssen online gekauft werden Pätch findet an zwei Wochenenden im Oktober statt: von Freitag, 9. Oktober bis Sonntag, 11. Oktober und vom Freitag, 16. Oktober bis Sonntag, 18. Oktober. Freitags und samstags, sind die Hallen von 10 bis 20 Uhr offen. Sonntags, von 10 bis 18 Uhr. Die Olma light findet auf dem Freigelände sowie in den Messehallen 3, 7, 9.1 und 9.1.2 statt. Es gibt keine Tageskasse. Tickets müssen online gekauft werden, wobei man die Kontaktdaten für ein allfälliges Contact-Tracing angeben muss. Es werden maximal 5000 Billette pro Tag verkauft. Der Tageseintritt kostet für Erwachsene acht Franken, für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren sowie für IV-Bezüger fünf Franken. (mha)